Газизов – отличный гендиректор для «Спартака», но он друг ЦСКА и «Зенита»...

ПОТРАТИЛ ЗА 8 ЛЕТ МЕНЬШЕ, ЧЕМ КРАСНО-БЕЛЫЕ ЗА ГОД

В «Уфе» Газизов зарекомендовал себя прогрессивным топ-менеджером, идущим в ногу со временем. Клуб был активен в соцсетях (даже Вадима Евсеева научили вести веселый аккаунт в инстаграме), в феврале завершил ребрендинг, никогда не закрывался от прессы – и при этом показывал отменные экономические показатели. Неслучайно в мае поползли слухи о том, что сразу два футбольных конгломерата мирового масштаба Red Bull и City Football Group готовы вложиться в «продукт», созданный Газизовым.

Дальше все шло по нарастающей. В 2017-м уфимцы добрались до полуфинала Кубка России, в 2018-м дебютировали в Лиге Европы. Сейчас, после 27 туров РПЛ-2019/20, команда тоже находится в потенциально еврокубковой зоне, на шестом месте, выше «Спартака».

В 90-е Газизов торговал нефтепродуктами и сахаром, имел интересы в ресторанном бизнесе. В 2009-м он опробовал модель купли-продажи игроков и тренеров в мини-футбольном «Динамо» из столицы Башкирии. А в 2012-м оказался в большом футболе. «Уфа» готовилась к дебюту в ФНЛ - и за два сезона при Газизове пробилась в премьер-лигу.

Федун, комментируя назначение Газизова на место уволенного Томаса Цорна отметил умение нового гендиректора добиваться успеха при минимальных расходах. Это не пустые слова. За восемь сезонов в «Уфе» (и 16 трансферных окон) Газизов потратил на приобретения 6,64 миллиона евро. Для сравнения, на одни только агентские выплаты в 2019 году у Цорна ушло более 10 миллионов!

Всего два новичка обошлись уфимцам дороже миллиона – нападающие Кеинде Фатай и Андрес Вомбергар. Кстати, именно эти вложения получились спорными. Нигериец в 46 матчах отличился шесть раз и через два года бесплатно уехал в Минск, аргентинец со словенским паспортом за полтора года так и не стал стабильным игроком основы (2 гола в 25 матчах), а этим летом запомнился тем, что вроде как сдал положительный тест на коронавирус.

Куда лучше у Газизова получалось работать с «маленькими» трансферами. За восемь лет «Уфа» продала игроков на 20 млн. Вот самые крупные сделки.

Все эти трансферы принесли «Уфу» хорошую прибыль. Особенно впечатляющими получились сделки по Облякову и Круговому. Первый не пригодился «Зениту», был приобретен за 9 тысяч евро, а спустя два года - продан в ЦСКА за 4 миллиона. Второй тоже приехал из Питера, через год был выкуплен обратно, но уже за 2 миллиона и с условием годичной аренды в «Уфе». Гениально!

Иван Обляков (»Уфа»/ЦСКА) - один из многочисленных примеров эффективной трансферной политики Шамиля Газизова.

При Газизове «Уфа» искала недорогих футболистов двумя путями. Это недооцененные таланты в больших клубах (Обляков, Живоглядов, Круговой, Джемал Табидзе, который приехал бесплатно из дубля «Гента», а сейчас стоит 2 миллиона). Сюда же добавим полузащитника молодежной сборной России, уже вызывавшегося в первую команду, Даниила Фомина. Он приехал из «Краснодара» за 180 тысяч, но подорожал до двух миллионов и активно сватается в… «Спартак».

Второй источник – перспективные игроки из маленьких команд. Так в «Уфе» оказались Остон Урунов (куплен у ташкентского «Локомотива» за 200 тысяч, сейчас стоит под миллион), Николай Гиоргобиани (взят бесплатно из «Чайки», сейчас «тянет» на 400 тысяч), Оливье Тиль (цена выросла с 250 тысяч до 1,6 млн), Йонуц Неделчару (рост с 600 тысяч до 3,2 млн) и так далее по очень длинному списку.

Газизов блестяще работает на рынке свободных агентов. Из 29 новичков за четыре последних сезона деньги были заплачены только за десятерых. Бесплатно, помимо указанных выше, «Уфе» достались Александр Пуцко, Александр Беленов, Боян Йокич (из «Вильярреала»!), Кэтэлин Карп, Иван Пауревич, Веролюб Салатич и Андрей Козлов. Каждый сыграл важную роль в становлении и развитии команды, некоторые превратились в лидеров.

Как видно, уфимцы приглашали и ветеранов – тех же Козлова, Салатича, Йокича, Беленова. Да, на их трансферах заработать было почти невозможно, но они обеспечивали игровой баланс, позволявший команде занимать достойные места в РПЛ, а молодежи рядом с ними - прогрессировать. Благодаря Газизову «Уфа» заработала устойчивую репутацию места, куда имеет смысл идти даже на маленькие деньги, чтобы потом оказаться в топ-клубе.

ПОСТАВЩИК ТРЕНЕРОВ ДЛЯ ТОП-КЛУБОВ

Сергей Семак и Виктор Гончаренко

Отдельно стоит сказать про кадровую политику в отношении тренеров. Газизов осознанно делал ставку на молодых, современных, растущих специалистов, которых можно за компенсацию отпустить «на повышение». Так в ЦСКА уезжал Виктор Гончаренко (правда, он и приходил из штаба армейцев, ожидая обратного вызова после отставки Леонида Слуцкого), а в «Зенит» - Сергей Семак. В отличие от белоруса, россиянин до «Уфы» вообще не имел опыта самостоятельной работы. Однако риск оправдался: сообщалось, что питерцы выкупили контракт Семака за 500 тысяч.

Газизов же продолжал рисковать и дальше, назначая Сергея Томарова (всю карьеру провел в штабе «Уфы»), Дмитрия Кириченко (без опыта самостоятельной работы) и Вадима Евсеева (тренировал не хватавшие звезд с неба «Текстильщик», «Амкар» и «СКА-Хабаровск»). Двое первых ожиданий не оправдали, а вот Евсеев работает с командой до сих пор, и довольно успешно. Может получиться, что Газизов подготовил главного тренера и для «Спартака». Многие уже прочат Евсеева на место Доменико Тедеско.

АРМЕЙСКО-ПИТЕРСКИЕ СВЯЗИ

Газизов, как никто в РПЛ, умеет устанавливать правильные отношения с топ-клубами, поэтому и пользуется уважением Евгения Гинера и Александра Медведева. Но как использовать эти армейско-питерские связи-наработки в «Спартаке» - клубе-антагонисте ЦСКА и «Зенита»?

Очевидно, что проторенные трансферные дорожки в этих направлениях на новом месте работы Газизова уже вряд ли сработают. Хотя... Вдруг именно у него получится сдружить красно-белых с зенитовцами и армейцами? Пусть после скандальных высказываний Медведева и жалобы Федуна в комитет по этике в такой поворот верится с трудом.