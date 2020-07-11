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Тренеры с характером, как у Тедеско, никогда не приводили «Спартак» к чемпионству
11 июля 16:00
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Александр Ступников

Тренеры с характером, как у Тедеско, никогда не приводили «Спартак» к чемпионству

Обозреватель «Советского спорта» считает, что у Доменико Тедеско нет будущего в РПЛ после окончании его трехматчевой дисквалификации.

Три года назад Леонид Федун размышлял о Лиге чемпионов, говорил, что при определенной доли везения «Спартак» может дойти до полуфинала главного еврокубка. Как быстро, однако, все меняется в красно-белом королевстве. Сегодня предел мечтаний спартаковского босса – попадание в Лигу Европы, при этом шансы москвичей в борьбе за шестое место похуже, чем у конкурентов. А их как минимум четыре, и «Спартак» среди них пока отстающий. К тому же ему играть два матча в гостях – в Сочи и Казани, а также принимать дома неуступчивый и грозный после паузы в чемпионате «Ахмат».

Столичная команда все оставшиеся матчи чемпионата России проведет без своего главного тренера Доменико Тедеско, схватившего трехматчевую дисквалификацию за психоз в предыдущей игре с «Локомотивом». Он мог получить и четыре, но КДК учел при разбирательствах то обстоятельство, что после игры Тедеско извинился перед резервным арбитром, которого толкнул руками в грудь, уходя в раздевалку.

Итальянский немец в плане некорректного поведения во время матчей – лидер в РПЛ. Первую встречу после рестарта сезона он также пропустил из-за бана от лиги. А в сумме получается, что Тедеско из восьми матчей доигровки провел только три, учитывая, что с «Локо» его прогнали с поля еще в первом тайме. В итоге при наличии на лавке главного тренера «Спартак» сгонял нулевую ничью с «Уфой» (0:0) и проиграл ЦСКА (0:2) с «Тамбовом» (2:3). Все это в Москве. Согласитесь, то еще достижение для специалиста, который возглавляет столь амбициозный и популярный клуб.

Массимо Каррера, подаривший Федуну лигочемпионские амбиции в 2017-м после победы в чемпионате, также был очень эмоциональным. Но невозможно представить, чтобы он вел себя так нервно и дергано на публике, как нынешний наставник «Спартака». Между эмоциями Тедеско и Карреры есть большая разница, которая очень многое говорит о характерах специалистов.

У Массимо был внутри железный стержень. Да, он горел игрой, вспыхивал и остывал. Любого итальянца футбол возбуждает. Но при этом, какие бы страсти ни полыхали на поле и в его душе, Каррера всегда мог нажать на тормоз, держал себя под контролем. Его вспышки, как казалось со стороны, нередко были частью спектакля, в котором Массимо был настоящей звездой.

За свою работу в Москве он получил как-то дисквалификацию на один матч условно с испытательным сроком на шесть месяцев и штраф в 30 тысяч рублей. За то, что неоднократно покидал пределы технической зоны. На пятый раз ему влепили условку. Но чтобы оставлять свой клуб на четыре с хвостиком игры без своего присутствия – об этом не могло быть и речи.

Массимо Каррера

Со «Спартаком» в его славной истории добивались побед исключительно тренеры выдержанные и стойкие. Константин Бесков вовсе казался глыбой, которую невозможно ничем вывести из равновесия. В последние годы он большей частью вел игру с трибун, со стороны напоминая почтенного ветерана, пришедшего на матч любимой команды.

Понятно, что при Бескове в спартаковской раздевалке горели нешуточные страсти, это нормально. А по характеру, как утверждают работавшие с ним люди, он был диктатором и деспотом. При этом слыл импульсивным и нетерпеливым, а потому легко расставался с игроками, в которых мог быстро разочароваться.

Весь этот набор не лучших человеческих качеств являлся инструментом для достижения успеха, и это было исключительно для внутреннего пользования. На людях Бесков был другим. Потому что недопустимо вести себя так, как повел Тедеско в игре с «Локомотивом», зарождая сомнения в том, что ситуация в его команде находится под контролем, а сам тренер способен выдерживать удары судьбы.

Тем более что игрового повода для такого поведения Тедеско не было вовсе. В долгой истории «Спартака» кто его только не убивал. Особенно в еврокубках. Но можете себе представить, чтобы Олег Романцев выдавал прилюдно подобные истерики? Нет, конечно. Хотя поводов у Олега Ивановича для этого было хоть отбавляй.

Олег Романцев

Нынешний наставник красно-белых этот повод нашел себе сам. Очевидно, накрутил себя после увольнения накануне игры с железнодорожниками гендиректора Томаса Цорна, который и привел его в клуб. Возможно, Тедеско усмотрел в этом явную угрозу своей дальнейшей карьере в «Спартаке» и подсознательно уже был готов к выплеску эмоций. Они и последовали при первом удобном случае. Хотя ход матча с «Локомотивом» не давал никаких причин, чтобы устраивать шоу с размахиванием рук. Даже если 11-метровый в ворота хозяев был сомнительным, счет становился ничейным, а впереди больше тайма времени: играй, доказывай, что ты сильнее.

По сути, Доменико своей несдержанностью показал, что перекладывает ответственность за результаты команды на руководство клуба. Смотрите, мол, как судят ваш «Спартак», не могу же я работать еще и с судьями, это не моя сфера деятельности.

Зацепиться тренеру за судейскую тему в качестве причины неудач красно-белых позволила позиция Федуна. Леонид Арнольдович в последнее время критикует арбитров после каждого матча. Невольно создается фон, на котором уходят в тень истинные проблемы команды. А они заключаются в том, что у «Спартака» прежде всего нет поставленной игры. Или кому-то может понравиться, во что сегодня играет «народная» команда?

Если бы большие спартаковские начальники на время наложили запрет на критику судейства для себя самих и своих подчиненных, клубу это пошло бы только на пользу. А заодно лишний раз неплохо было бы присмотреться к тому, как ведет себя Тедеско. Прыгать у бровки и жестикулировать сегодня стало модным среди тренеров. Последователи Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа хорошо научились приемчикам, которые позволяют всегда быть в кадре телекамер. И создавать иллюзию того, что такой специалист точно знает, чего он требует от своей команды.

Вот только Тедеско не Клопп. И золото «Спартаку» всегда приносили люди с другим складом характера. У которых эмоции выплескивались в раздевалках и на командных собраниях. И которые готовы были устраивать скандалы по поводу безобразной игры своих игроков, а не искали крайнего среди судей.

Много мы слышали о том, что Тедеско разнес в пух и прах кого-то из своих нынешних подчиненных? Не припоминаю что-то. Не уж-то все утраивает? Это Каррера в постчемпионский сезон конфликтовал с Денисом Глушаковым и теми, кто посчитал возможным снизить к себе требования. За что в итоге и пострадал.

Интересно, кстати, какой по натуре помощник главного тренера немец Андреас Хинкель, которому предстоит руководить игрой «Спартака» в оставшихся матчах чемпионата. Каррера, помнится, тоже благодаря случаю встал у руля коллектива, когда Дмитрия Аленичева попросили на выход, а нового тренера еще не нашли. В итоге Массимо так и прижился в должности главного. Чем все потом закончилось, все мы хорошо знаем.

Продолжит ли «Спартак» побеждать при Хинкеле? Интриги 28-го тура РПЛ

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