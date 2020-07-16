Вровень с Лукаку и Мартинесом. Дзюба и Азмун идут на великий рекорд Вагнера-Думбия

Вчера, 15 июля, в матче с «Оренбургом» (4:1) Азмун оформил дубль, а Дзюба добавил в копилку «Зенита» свой первый после рестарта сезона гол с игры. Итого за сезон у иранца набралось уже 16 забитых мячей, у россиянина - 17. Они занимают две верхние строчки таблицы лучших бомбардиров чемпионата-2019/20.

15-й гол Азмуна в РПЛ

16-й гол Азмуна

Посмотреть эту публикацию в Instagram ✌ Дубль Сердара Азмуна #МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитОренбург Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 15 Июл 2020 в 12:35 PDT

17-й гол Дзюбы

На последнем видеоролике можно убедиться в благородстве Азмуна: хет-трику и лидерству в гонке бомбардиров иранец предпочел голевую передачу Дзюбе. Таким образом, по системе «гол + пас» зенитовский супердуэт уже набрал фантастические 52 очка (в эту сумму входят 12 передач Дзюбы и 7 Азмуна). Многие СМИ поспешили назвать Артема и Сердара самой результативной парой нападающих в истории РПЛ, но это все же не так. Да, после разгрома «Оренбурга» они действительно обошли на один гол связку Халк - Дзюба в «Зените»-2015/16 (17+15). Но ведь был еще чемпионат-2011/12, в котором армейцы Сейду Думбия и Вагнер Лав совместно наколотили 37 мячей (28+9).

Да, это был удлиненный сезон, с дополнительным кругом в связи с переходом чемпионата на систему «осень-весна» и 44 турами вместо 30. Тем не менее, рекорд РПЛ по-прежнему принадлежит Думбия и Вагнеру. И чтобы его улучшить, Дзюбе и Азмуну придется забить еще пять мячей в заключительном туре в Ростове-на-Дону.

Положа руку на сердце, это выглядит утопией. Не исключено, Сергей Семак вообще не выпустит Дзюбу и Азмуна против «Ростова», если питерцы 19 июля победят «Спартак» в полуфинале Кубка России. В этом случае »Зениту» логичнее будет готовиться к решающей кубковой схватке, назначенной на 25 июля, чем выкладываться в ничего не значащем матче РПЛ.

Но если Дзюба и Азмун все-таки появятся на поле «Ростов Арены» 22 июля, то могут хотя бы превзойти результат... Роберта Левандовски. Да, все наперебой смакуют то, что зенитовские нападающие забили в РПЛ-2019/20 столько же, сколько весь «Спартак». Но при этом их совместный результат пока уступает результативности одного Левандовски в бундеслиге-2019/20. Поляк отличился за «Баварию» 34 раза...

Разумеется, именно мюнхенцы могут похвастать самым продуктивным дуэтом нападающих этого сезона. Левандовски вместе с Сержем Гнабри поражали ворота соперников «Баварии» 46 раз. А вот как выглядит список лучших атакующих связок европейского сезона-2019/20 (для пяти топ-чемпионатов и РПЛ). Азмун и Дзюба здесь седьмые. На одном уровне с Рахимом Стерлингом и Серхио Агуэро, Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинесом, Луисом Муриэлем и Дуваном Сапатой. Достойная компания.

Лучшие атакующие дуэты топ-чемпионатов и РПЛ

46 голов: Роберт Левандовски (34) и Серж Гнабри (12) - «Бавария»

39 голов: Криштиану Роналду (28) и Пауло Дибала (11) - «Ювентус»

38 голов: Тимо Вернер (28) и Патрик Шик (10) - «Лейпциг»

38 голов: Чиро Иммобиле (29) и Фелипе Кайседу (9) - «Лацио»

37 голов: Лионель Месси (22) и Луис Суарес (15) - «Барселона»

36 голов: Мохамед Салах (19) и Садио Мане (17) - «Ливерпуль»

33 гола: Артем Дзюба (17) и Сердар Азмун (16) - «Зенит»

33 гола: Рахим Стерлинг (17) и Серхио Агуэро (16) - «Ман Сити»

33 гола: Ромеду Лукаку (20) и Лаутаро Мартинес (13) - «Интер»

33 гола: Луис Муриэль (17) и Дуван Сапата (16) - «Аталанта»

32 гола: Антони Марсьяль (16) и Маркус Рэшфорд (16) - «МЮ»

31 гол: Килиан Мбаппе (18) и Неймар (13) - «ПСЖ»