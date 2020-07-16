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«ЦСКА смотрелся хорошо, «Локо» оставил на поле сердца». Гончаренко и Николич – после дерби
16 июля 23:35
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Константин Рыбин

«ЦСКА смотрелся хорошо, «Локо» оставил на поле сердца». Гончаренко и Николич – после дерби

Виктор Гончаренко и Марко Николич подвели итоги центрального матча 29-го тура РПЛ, в котором ЦСКА уступил «Локомотиву» со счетом 1:2, пропустив в компенсированное время.

- Думаю, что мы сегодня хорошо смотрелись, - сказал Гончаренко. - Наверное, надо поблагодарить команду, потому что игроки ЦСКА не опускали руки, пробовали изменить игру, контролировали ситуацию. Самое важное: в последних матчах мы здорово научились предотвращать контратаки соперника. «Локомотиву» не дали сегодня развернуться.

- С чем связано малое количество замен?
- Исходя из того, как развивалась игра, замены могли нарушить баланс в центре поля. Считаю, мы все сделали правильно.

- Сегодня было настоящее дерби, - констатировал Николич. - Обе команды играли на победу. Последние 20-25 минут наверняка понравились болельщикам. Мне самому такой тип футбола - столкновения 5 на 5 - не по душе. Но ребят нельзя было уже сдержать. Они оставили на поле свои сердца, бились за каждый мяч. Если продолжим так играть, невозможно не забивать и не побеждать... Задача-минимум решена. «Локомотив» обеспечил себе квалификацию Лиги чемпионов. Но нам хочется напрямую в групповой этап. Поэтому сейчас уже все мысли о матче с «Уралом». Нас устроит только победа.

- Вы очень поздно выпустили Антона Миранчука. Чтобы время потянуть?
- Не комментирую свои замены, потому что это часть моей работы, как тренера. Главное, что мы добились победы.

- Насколько серьезная травма у Эдера?
- Пока не знаю. Сейчас поедем на базу и утром на восстановительных мероприятиях обсудим, сможет ли Эдер помочь с «Уралом».

- Писали, что Джефферсон Фарфан продлил с «Локо» контракт. Это так?
- Я не читаю СМИ. Мы были бы не против. Счастлив, что Фарфан сейчас с нами.

«Багаж Семина» доехал до Лиги чемпионов, «Локомотив» победил ЦСКА (видео)

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«ЦСКА смотрелся хорошо, «Локо» оставил на поле сердца». Гончаренко и Николич – после дерби
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