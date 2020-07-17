Сергей Юран: Новости о том, что «Химки» откажутся от РПЛ, – вброс. Все с точностью до наоборот

– Есть люди, которые не заинтересованы в том, чтобы «Химки» играли в РПЛ, и они делают вбросы, – заявил Юран. – В новости, которую распространило сегодня одно СМИ, написано все правильно. Только с точностью до наоборот. «Химки» готовятся не только к полуфиналу Кубка России, но и к РПЛ. Настроение у нас хорошее. Все здоровы. Переговоры с потенциальными спонсорами продолжаются. Они идут положительно. Мне просто смешно становится каждый день читать сообщения о нашем клубе. У нас все хорошо. Можете так и написать.

...Напомним, что по итогам незавершенного сезона-2019/20 в ФНЛ «Химки» заняли второе место и получили право выступить в РПЛ-2020/21. В июне РФС выдал клубу лицензию для участия в элитном дивизионе. Однако химчане до сих пор не подтвердили свою заявку на премьер-лигу.

Добавим, что в 29-м туре определились две худшие команды РПЛ-2019/20. К «Оренбургу» присоединились «Крылья Советов», которые из-за отмены матча «Тамбов» – «Сочи» (по причине массового заражения коронавирусом у южан) уже не могут подняться в таблице выше 15-го места. Таким образом, самарцы сохранят прописку в элите только в случае отказа «Химок» от повышения в классе.

Сегодня СМИ сообщили, что химкинский клуб объявит о своем отказе после полуфинала Кубка России против «Урала», который состоится в Екатеринбурге 19 июля. Однако, если верить Юрану, такого намерения у «Химок» нет. Как мы уже сообщали ранее, финансирование клуба в сезоне-2020/21 готов взять на себя один из банков, переговоры с которым сейчас и находятся в решающей стадии.