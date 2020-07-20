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«Важно не то, как я пришел в «Спартак», а то, как я уйду». Тедеско – после поражения от «Зенита»
20 июля 00:20
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Александр Ступников

«Важно не то, как я пришел в «Спартак», а то, как я уйду». Тедеско – после поражения от «Зенита»

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско подвел итоги полуфинала Кубка России, поражение в котором (1:2) оставило его команду без еврокубков-2020/21.

- Конечно, я разочарован результатом, - заявил Тедеско. - Мы хотели выйти в финал Кубка России и сделали все возможное для этого... Думаю, ключевым моментом стал гол, который мы пропустили в первом тайме сразу после того, как сравняли счет... Все получилось слишком просто и быстро... Во втором тайме »Спартак» контролировал игру, мы пытались переводить мяч с фланга на фланг, у Александра Соболева был убойный момент. Если бы он его реализовал, счет стал бы 2:2 - и матч мог перейти в овертайм...

Можно сказать, что это была поединок учеников с учителями. У нас молодая команда: Илья Гапонов, Павел Маслов, Наиль Умяров... Ребята играли против футболистов, которые прошли чемпионат мира, Лигу чемпионов. Тем не менее, мы создавали моменты. И сыграли против «Зенита» намного качественнее, чем в предыдущем матче.

- Считаете эту игру лучшей для «Спартака» после рестарта сезона?
- Были и другие хорошие матчи. Можно вспомнить встречу с «Тамбовом». Да, мы тогда уступили, но играли-то неплохо. Матч с «Ахматом» тоже был хорошим. Сложно выбирать. Главное, что после этого поражения от «Зенита» ни одному игроку «Спартака» не стыдно смотреть на себя в зеркало. Команда сделала все, чтобы доиться победы.

- Что скажете о не назначенных пенальти после падений Соболева и Айртона в штрафной и грубом фоле, за который не был удален Магомед Оздоев?
- Я уже много говорил о судьях. Получал карточки, дисквалификации. Сейчас - не хочу. Лучше говорить о футболе.

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- «Спартак» не вышел в еврокубки. Задачи на сезон не выполнены. Не опасаетесь за свое будущее в клубе?
- Конечно, «Спартак» должен играть в Европе. Этого заслуживают и болельщики, и президент, которые делают все для блага клуба. Когда мы пришли сюда, нашей задачей было стабилизировать ситуацию в команде. После серии из пяти поражений психологическая ситуация была очень сложной. Но меня и моих помощников не пугают вызовы. Я считаю, за прошедшие месяцы нам удалось обновить команду. «Спартак» стал меньше пропускать и разнообразнее атаковать. И меня волнует не то, как я пришел в клуб, а то, как его покину. Что обо мне потом скажут болельщики, переводчик, пресс-атташе... Я чувствую в себе силы продолжать работу. И смотрю в будущее с оптимизмом. Хорошо, что следующий сезон начется с нуля. У «Спартака» есть все, чтобы достигнуть поставленных целей.

- Почему Илья Кутепов, которого вы поначалу нахваливали, сейчас не попадает в состав?
- Он получил травму прямо перед рестартом, вместо него стал играть Маслов. Павел хорошо себя проявил, набрал игровой ритм, и это стало второй причиной, почему Кутепов остается в запасе. Когда ты играешь через два дня на третий – важен тонус. Его на тренировках не наберешь. Однако наше мнение о Кутепове не меняется. Он еще обязательно принесет «Спартаку» пользу.

- Вам не кажется, что когда вы из-за дисквалификаций смотрите матчи с трибуны, это идет команде в плюс? Игрокам не мешают ваши эмоции рядом с бровкой. Может, как легендарный спартаковский тренер Константин Бесков, будете наблюдать за игрой с верхотуры?
- Нет. Для меня это слишком большое испытание. Я хочу всегда быть у кромки, чувствовать дыхание игры... До встречи в новом сезоне! Ведь после заключительного матча премьер-лиги не смогу участвовать в пресс-конференции. Я дисквалифицирован на игру в Казани...

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