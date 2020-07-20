Месси сохранит «Золотой мяч» еще на год. И это полный абсурд

Французы опять удивили футбольную Европу. Но если весной, когда их правительство, проявив необъяснимую поспешность в разгар пандемии, запретило доигрывать сезон-2019/20 в лиге 1, над ними потешались, то теперь многим впору впасть в отчаяние.

«Золотой мяч» - безусловно, самая престижная индивидуальная награда мирового футбола. France Football определял лучших футболистов каждый год начиная с 1956-го. В 2010 - 2015-м - совместно с ФИФА. И нарушать великую традицию сейчас, когда в подавляющем большинстве стран завершились либо близятся к концу национальные соревнования, а УЕФА готовится провести решающую стадию еврокубков, столь же странно, как присудить очередной титул «ПСЖ» по итогам 27 туров.

За то решение в суд на правительство Франции подавал «Лион», который из-за досрочного завершения чемпионата остался без еврокубков. Ну а что же делать потенциальным претендентам на аннулированный «Золотой мяч»-2020? Судиться с журналистами France Football?

Авторитетное издание привело аж семь причин для отмены традиционной церемонии. В них много пафоса, но мало смысла. Каким бы скомканным ни получился нынешний футбольный год из-за коронавируса, в нем наберется достаточно событий для определения достойного лауреата. Перенос на следующий год Евро-2020 уж точно не может считаться убедительным аргументом. Прошлое лето тоже обошлось без крупного турнира сборных («Финал четырех» Лиги наций в расчет не берем). А клубный сезон-2018/19 отличается от сезона-2019/20 лишь форматом плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Эти «нюансы» не должны были перечеркнуть индивидуальные усилия футболистов, для которых в последнее десятилетие, если их не зовут Лионель Месси или Криштиану Роналду, «Золотой мяч» превратился в заоблачную мечту всей карьеры. Кто-то имел уникальный шанс эту мечту реализовать. Возможно, последний шанс в жизни. И для таких футболистов новость от France Football - такая же трагедия, как объявленный в последний момент бойкот Олимпиады-1984 для тех советских спортсменов, которые ехали в Лос-Анджелес за золотом. Нет, даже хуже. Ведь олимпийский цикл - это четырехлетка. А «Золотой мяч» Месси и Роналду делили между собой с 2008 года (за единственным исключением - в виде «кости», брошенной Луке Модричу в 2018-м).