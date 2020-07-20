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Месси сохранит «Золотой мяч» еще на год. И это полный абсурд
20 июля 20:05
автор: Иван Сергеев

Месси сохранит «Золотой мяч» еще на год. И это полный абсурд

Французское издание France Football решило не определять лучшего футболиста 2020 года. Очень плохая новость для некоторых звезд, проводивших сезон жизни.

Французы опять удивили футбольную Европу. Но если весной, когда их правительство, проявив необъяснимую поспешность в разгар пандемии, запретило доигрывать сезон-2019/20 в лиге 1, над ними потешались, то теперь многим впору впасть в отчаяние.

«Золотой мяч» - безусловно, самая престижная индивидуальная награда мирового футбола. France Football определял лучших футболистов каждый год начиная с 1956-го. В 2010 - 2015-м - совместно с ФИФА. И нарушать великую традицию сейчас, когда в подавляющем большинстве стран завершились либо близятся к концу национальные соревнования, а УЕФА готовится провести решающую стадию еврокубков, столь же странно, как присудить очередной титул «ПСЖ» по итогам 27 туров.

За то решение в суд на правительство Франции подавал «Лион», который из-за досрочного завершения чемпионата остался без еврокубков. Ну а что же делать потенциальным претендентам на аннулированный «Золотой мяч»-2020? Судиться с журналистами France Football?

Авторитетное издание привело аж семь причин для отмены традиционной церемонии. В них много пафоса, но мало смысла. Каким бы скомканным ни получился нынешний футбольный год из-за коронавируса, в нем наберется достаточно событий для определения достойного лауреата. Перенос на следующий год Евро-2020 уж точно не может считаться убедительным аргументом. Прошлое лето тоже обошлось без крупного турнира сборных («Финал четырех» Лиги наций в расчет не берем). А клубный сезон-2018/19 отличается от сезона-2019/20 лишь форматом плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Эти «нюансы» не должны были перечеркнуть индивидуальные усилия футболистов, для которых в последнее десятилетие, если их не зовут Лионель Месси или Криштиану Роналду, «Золотой мяч» превратился в заоблачную мечту всей карьеры. Кто-то имел уникальный шанс эту мечту реализовать. Возможно, последний шанс в жизни. И для таких футболистов новость от France Football - такая же трагедия, как объявленный в последний момент бойкот Олимпиады-1984 для тех советских спортсменов, которые ехали в Лос-Анджелес за золотом. Нет, даже хуже. Ведь олимпийский цикл - это четырехлетка. А «Золотой мяч» Месси и Роналду делили между собой с 2008 года (за единственным исключением - в виде «кости», брошенной Луке Модричу в 2018-м).

Кстати, в заявлении France Football сказано: «обладателем «Золотого мяча» еще на один год остается Месси». Ну а зачем? У аргентинца шесть таких призов, у Криштиану - пять. Оба имели шанс пополнить коллекцию еще одним круглым - если бы выиграли в августе Лигу чемпионов. Но на данный момент фавориты гипотетической гонки, конечно же, не они. Роберт Левандовски выиграл с «Баварией» чемпионат и Кубок Германии. Наколотил за сезон рекордный для себя 51 мяч в 43 матчах всех турниров! В августе мюнхенцы и их супербомбардир вполне могут покорить европейскую вершину. И что тогда скажет France Football? Левандовски с треблом и титулами лучшего бомабрдира бундеслиги и ЛЧ не достоен титула лучшего футболиста года?

В 2019-м, напомним, Месси получил «Золотой мяч», выиграв только чемпионат Испании. И забив 52 гола (у Левандовски сейчас уже столько же - и впереди плей-офф Лиги чемпионов). Но Лео пресыщен вниманием France Football, а поляк в 31 год, не исключено, совершил первый и последний реальный заход на этот трофей. Что уж говорить о 32-летнем Кариме Бензема, феерическая игра которого за «Реал» позволила мадридцам сместить «Барселону» с испанского трона. Разве француз, доказавший свое величие отдельно от Криштиану, - не достойный кандидат? А почему не имеет права быть отмеченным за 2020 год другой лидер «Реала» Серхио Рамос? Так он не играл никогда! Карьера защитника-ветерана знала много славных страниц, но так, как нынешним летом, он не играл никогда.

Журналисты France Football в своем «манифесте» заявили, что не хотят, чтобы в списке обладателей «Золотого мяча» напротив одного из них стояла звездочка с указанием необычных обстоятельств, при которых прошел 2020 футбольный год. Что ж, следуя логике французов, такие же звездочки должны появиться и напротив названий клубов-чемпионов своих стран и будущих победителей ЛЧ и ЛЕ...

Однако эти звездочки там не появятся. Потому что, хотя сезон и получился необычным, никому не придет в голову оспаривать полноценность завоеванных в нем титулов. Разве что за исключением чемпионства «ПСЖ».

Ну так это внутренние проблемы Франции. В чем остальная Европа виновата? Абсурд!

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