Пятерка за то, что доиграли, двойка за скандалы и бардак. Самый странный сезон РПЛ завершен

А вот в верхах расклад сил остался прежним. «Зенит» - первый, за ним «Локомотив» и «Краснодар». Клубы-призеры в такой последовательности стояли после 22-го тура, так же и финишировали. В первой пятерке лишь ЦСКА поменялся местами с «Ростовом», поднявшись с пятой строчки на четвертую, что дает право (если «Зенит» победит в финале Кубка России «Химки») на участие в групповом турнире Лиги Европы. Дончане же, как «Оренбург» и отчасти «Крылья», понесли очковые потери из-за массового заражения игроков, когда вынуждены были отправить в Сочи не основную команду, а «детский сад» на растерзание взрослым мужикам. И это, безусловно, повлияло на их результат.

После рестарта чемпионата расстановка сил серьезно поменялась внизу таблицы. До возобновления турнира на вылет стояли «Крылья Советов» и «Ахмат», а покидать премьер-лигу в итоге должны самарцы и «Оренбург», ставший жертвой форс-мажорных обстоятельств из-за эпидемии в команде, которая случилась не по вине клуба. Два технических поражения из-за невозможности выставить состав на матчи оказались фатальными для «газовиков».

Завершившийся чемпионат России словно состоял из двух турниров, четко разделившись на «до» и «после» коронавируса. Причем если первая его часть была чисто спортивной, то вторая, из восьми недоигранных весной туров, скорее околофутбольной и войдет в историю как соревнование, проводившееся на фоне постоянных скандалов, организационной неразберихи, взаимных оскорблений участниками друг друга и ознаменовавшееся принятием многих важных решений не по закону, а скорее по понятиям.

Исходя из этого можно говорить о том, что цели доигровки достигнуты не были. Когда принималось решение о возобновлении сезона, то главным доводом сторонников рестарта РПЛ в период пандемии было желание сохранить спортивный принцип при распределении мест. Однако, как видим, в перестановку команд по турнирной лестнице вмешались нефутбольные факторы, которые и стали главными для ряда клубов.

Вылетающим, по-хорошему, надо идти навстречу и расширять РПЛ на сезон до 18 клубов. Потому как не дело, когда команды расстаются с высшим дивизионом из-за непредвиденных и непреодолимых обстоятельств.

С ПОТЕШНЫМИ МАТЧАМИ И БЕЗ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ

Не смогли выполнить участники премьер-лиги и требования по безопасности. На трибунах арен, которые разрешено было заполнять зрителями не более чем на 10 процентов, о социальной дистанции позабыли уже в первом летнем туре. Если бы лига незамедлительно вмешалась, то наверняка смогла бы навести в этом вопросе порядок. Но то ли не посчитала нужным это делать, то ли не смогла, и в итоге все свелось к пустым словам и призывам, на которые люди из фанатских (и не только) секторов наплевали и позабыли. В последних турах фанаты слились в сбитые группы при полном попустительстве организаторов матчей и нулевой реакции на происходящее РПЛ.

В половине команд случились массовые заражения коронавирусом, что неудивительно. В некоторых случаях явно прослеживается вина клубов, как было с «Ростовом», руководство которого отпустило игрока к больным родственникам и впоследствии не изолировало от команды. С этого момента, кстати, и пошли организационные неурядицы в РПЛ. А сама лига в непростое время проявила непоследовательность и непрофессионализм.

Начались коллизии с исторической игры в Сочи, куда «Ростов» смог отправить лишь состав из игроков не старше 19 лет, получив от южан 1:10. Произошло это после того, как клуб, которым владеет Борис Ротенберг, отказался от переноса игры по просьбе соперника на более поздний срок. Премьер-лига решила уважить «Сочи», и этот клуб в некотором роде стал символом нашего коронавирусного футбола.

С него стартовали «потешные» матчи, в которых участники пополняли свой багаж тремя очками не по спортивному принципу. В нем играл арендованный у «Зенита» Александр Кокорин, к которому было приковано повышенное внимание. После возвращения в футбол бывший узник Бутырки пошумел весной на футбольном поле, показав на редкость хорошую игру для человека, не так давно вышедшего из тюрьмы. В игре с «Ростовом» он отметился хет-триком, но дальше снизил результативность, а затем вместе с клубом досрочно ушел на каникулы.

ВСЕ ХОТЯТ КОКОРИНА, ДАЖЕ «СПАРТАК»

Это не помешало Кокорину снова стать главным объектом для трансферных слухов. Если почитать прессу, то кто его только сейчас ни зовет к себе. «Сочи», по ходу сезона рисковавший расстаться с РПЛ, по слухам, готов предложить ему трехмиллионную зарплату в евро. А также итальянцы, французы и «Локомотив». В среду возник новый вариант – со «Спартаком», который якобы готов предложить свободному от обязательств Александру большущий контракт. Не вяжется только это с заявлением Леонида Федуна о режиме экономии со следующего сезона.

Между тем южане не скрывают, что остаются фарм-клубом «Зенита», где принадлежащие питерцам игроки набирают форму, ожидая вызов в «основную» команду («вызовут» ли Кокорина, осыпав деньгами, - посмотрим). После выполнения задачи сезона – сохранения места в элите – «Сочи» как-то подозрительно быстро завершил сезон, массово заболев коронавирусом и отказавшись от игр с «Тамбовом» и «Крыльями». «Пляжной» команде присудили два «технаря», а несостоявшимся соперникам перепало по три очка, что обеспечило «Тамбову» досрочное сохранение места в премьер-лиги. И все это, конечно, не добавляет вистов РПЛ.

БОГАТЫЕ В РОССИИ НЕ ПЛАЧУТ

Чемпионской интриги у доигровки не было. «Зенит» до рестарта сезона имел девять очков отрыва от «Локомотива» и без проблем увеличил его до 15. Это исторический максимум. Доминирование питерцев было тотальным (так далеко от преследователей не убегал даже «Спартак» в 90-е), их чемпионство глупо оспаривать, хотя это пытается делать сегодня Федун, назвавший сине-бело-голубых «дутым чемпионом».

Нет, это не так. «Зенит» был круче и по составу, и по игре, и по деньгам, и по организации. Не случайно мы не слышали слов «коронавирус» и «Зенит», которые упоминались бы в едином контексте. Претензии владельца красно-белых, которые отстали от »Зенита» на невиданные 33 очка, можно принять лишь по части кулуарных преимуществ питерцев. Но так это обычное явление, когда самый богатый и влиятельный клуб диктует свои правила лиге, расставляя по праву сильного своих людей на ключевые посты в руководстве футбола. То же самое происходит в Европе, где «ровнее» остальных соперников по испанской примере – «Реал», в Италии – «Юве», во Франции – «ПСЖ»…

Даже ситуация с использованием VAR, от которого так пострадал в период доигровки «Спартак» (во вторник клуб направил официальное письмо главе судейского департамента РФС Виктору Кашшаи с требованием дать отчет по ошибкам не в пользу красно-белых), схожа с европейской. В Испании не поленились составить таблицу, согласно которой главным выгодоприобретателем от VAR стал чемпион «Реал», а главный конкурент королевского клуба «Барселона» по этому субъективному показателю заняла 15-е место.

Если Федуна это утешит, то «Спартак» вполне уместно величать российской «Барсой». Но пока не видно конца жалобам клуба на «мерзавцев-арбитров», заваливших, по мнению спартаковских начальников, сезон красно-белым. И москвичам стоило бы, прежде всего, разобраться в собственном доме, чтобы навести там порядок. «Спартак» сезон однозначно провалил, впервые с 2015 года пролетев мимо еврокубков и получив титул главного разочарования сезона. Хорошо еще, в последнем матче на выезде выиграл у «Рубина» благодаря двум голам с пенальти, что подняло москвичей на 7-е место. А могло быть и 11-е, что стало бы худшим показателем в российскую пору. При этом 35 забитых мячей - все равно антирекорд в истории красно-белых.

В РПЛ ТОВАРИЩЕЙ БОЛЬШЕ НЕТ

Да, Федун отчасти прав, говоря о проблемах с судейством, оказавшим влияние на ряд спартаковских результатов. Но это старая российская футбольная беда. После коронавирусного отрезка чемпионата можно утверждать, что к ней прибавилась другая болезнь. Неуважительные отношения между участниками премьер-лиги возникали и ранее, но никогда они не принимали столь массовый характер и не выносились так беспардонно на публику.

Остается сожалеть, что заводилами тут выступили питерские товарищи. Прежде всего речь идет о гендиректоре клуба Александре Медведеве, допустившего осмысленные оскорбительные намеки сексуального толка в адрес «Спартака», после чего с обеих сторон поклонники клубов разного уровня вышли из берегов, оскорбляя противника недопустимыми выражениями и эпитетами.

Красно-белые, конечно, сами вели себя не совсем по-мужски, замучив нытьем о судействе футбольную публику. Со стороны это иногда напоминало детскую жалобу. Если мальчика выпустили поиграть во дворе в футбол, а большие ребята надавали ему по ходу игры тумаков, никто же не спорит, что взросляк повел себя по-хулигански. Но идти жаловаться маме после этого не по-пацански.

Остер на язык был наставник «Ростова» Валерий Карпин, получивший штраф за неуважительные высказывания об РПЛ, назвав наш чемпионат ненормальным и призвав переименовать его в «Роспотребнадзор чемпионат России». Это ведомство, можно не сомневаться, еще долго будет оказывать влияние на наш чемпионат, так что не стоило Валерию Георгиевичу безоглядно наезжать на разрешительную инстанцию. Она еще может пригодиться.

Не сказать, что Карпин бы неправ по сути, скорее наоборот. Но слишком уж легко в последние месяцы коллеги по футбольному цеху стали допускать оскорбительные выражения. Чего стоит только жест гендира «Локо» Василия Кикнадзе, показавшего средний палец своим болельщикам. А лига, очевидно, поняв свою уязвимость, не посчитала нужным проявить твердость и решительность, пресекая на корню подобные выходки. Как пример, оставшиеся без наказания «бисексуалы» Артем Дзюба и Сердар Азмун. Между прочим, лучшие бомрбардиры чемпионата-2019/20 (оба занитовца забили по 17 мячей)

СЕМИН ПРОИГРАЛ, А ГОНЧАРЕНКО ПОД ВОПРОСОМ

Раз уж речь зашла о железнодорожниках, то из громких событий, которыми чемпионат-2019/20 врежется в нашу память, в первых рядах стоит некрасивое расставание «Локомотива» с легендарным Юрием Семиным, очередная война болельщиков красно-зеленых против руководства клуба и выход из нее победителями дуэта Анатолий Мещеряков – Кикнадзе. Председатель совета директоров «Локо» и его гендир не побоялись сделать ставку на серба Марко Николича, и тот сохранил команду на втором месте, которое оставил наследнику Палыч. Что дает выход в групповой этап Лиги чемпионов и гарантированную сумму порядка 20 миллионов евро. Сезон москвичи завершили двумя победами, на пять очков обогнав «Краснодар». Хотя начинали доигровку при нулевом балансе с конкурентами.

Не забудем мы и побег Виктора Гончаренко в родную Белоруссию после разгрома его ЦСКА в матче с «Зенитом» (0:4), первом после рестарта для клубов. И триумфальное возвращение 43-летнего специалиста, завершившееся тремя победами кряду с общим счетом 10:0. Не будь этого эмоционального всплеска, возможно, красно-синие не смогли бы потеснить с четвертого места «Ростов». ЦСКА завершил сезон победой над «Тамбовом» (2:0), не дотянув до Лиги чемпионов два очка. Объективно говоря, на большее армейцы в чемпионате не наиграли. Оставив без ответов вопрос для своих болельщиков, есть ли светлое будущее у ЦСКА с Гончаренко.

Такой же вопрос - о перспективах сезона-2020/21 – поставила перед нами вся премьер-лига. До нового чемпионата рукой подать. А проблем, которые ей необходимо устранять, памятую о проколах рестарта-2020, вагон и маленькая тележка.

Впрочем, все же надо поставить РПЛ один большой и жирный плюс. Коронавирусный сезон наши клубы сумели доиграть. Несмотря на все трудности, жесточайшую критику и пессимизм в своих рядах. Много ли было провидцев, которые два месяца назад давали стопроцентную гарантию, что так оно и случится?