«Спартак» хочет в Лигу чемпионов или стать «Уфой-2»? Итоги РПЛ-2019/20 с Ловчевым

Слышал мнение, что «Зенит»-2019/20 - самый слабый за последние годы. И такое доминирование объясняется исключительно отсутствием конкурении. Не соглашусь. Вспомним «Зенит» времен Халка. Та команда полностью зависела от бразильца. А сейчас впереди у питерцев три Халка, опасность исходит от любого. И Артем Дзюба с Сердаром Азмуном понимают друг друга с полувзгляда.

В России «Зенит» сильнее всех и во всем, потому что у Сергея Семака - сразу два состава. Еще один, третий состав, питерцы отдали в «Сочи»...

Питерский клуб заслужил золото без вопросов. Надо похвалить питерцев за грамотную селекцию. Прошлое чемпионство было благодаря трем зимним трансферам - Сердара Азмуна, Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса . Теперь начинает отрабатывать огромные вложения Малком . Сначала бразилец не производил впечатления, но, восстановившись после травмы, показал, почему за него заплатили 40 миллионов евро. Это серьезное усиление атаки.

Слышал и другое мнение - что «Зенит» ждет провал в Лиге чемпионов. Но это не вина питерцев, а беда нашего чемпионата. Когда-то Алан Дзагоев сказал, что ЦСКА приходится напрягаться лишь в нескольких матчах. То же самое сейчас относится к «Зениту». Если б они играли в каждом туре такие матчи, как со «Спартаком» на Кубок или с «Краснодаром» в чемпионате, команда Семака совсем в другом тонусе подходила бы к еврокубкам.

С КРАСНО-БЕЛЫМИ СПЛОШНЫЕ ВОПРОСЫ

Ходят разговоры, что «Спартак» хочет купить у «Уфы» узбека Остона Урунова. На что мой хороший приятель Андрей Тихонов сказал: «Если мы хотим бороться за шестое место, тогда надо покупать Урунова. Если же нацеливаемся на Лигу чемпионов, то нужны футболисты совсем другого класса». Я с Андреем полностью согласен.

Вспомните, как одно время «Спартак» начал массово закупаться в «Краснодаре»: пришли Арас Озбилис, Юра Мовсесян, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов. И все радовались. А ведь команда из Краснодара тогда барахталась в середине таблицы... И вспомните чемпионский состав-2016/17: Квинси Промес, Зе Луиш, Фернандо, Луис Адриано... Разве сравнить с теми, кто выходит на поле сейчас - Павлом Масловым, Ильей Гапоновым, Николаем Рассказовым, Наилем Умяровым? Это же неба и земля!

Как-то зимой на встрече с ветеранами вице-президент «Спартака» Сергей Михайлов сказал, что его задача – оптимизировать расходы. И мы еще можем вспомнить заявление Федуна о том, что в 2023 году он готов передать команду болельщикам... Тут еще кризис наложился, вызванный пандемией. И у меня такое впечатление, что «Спартак» действительно не намерен тратиться на рынке. Слухи о возможном подписании Александра Кокорина больше походят на агентские игры.

И что мы получаем? Поcле седьмого места в РПЛ красно-белые вступают в следующий сезон с кучей проблемных позиций. Но если латать дыры за счет Урунова или другого футболиста «Уфы» Даниила Фомина, далеко не уедешь. Глупо при таком подходе ставить перед Доменико Тедеско задачу бороться за Лигу чемпионов. Пока все идет к тому, что в Москве создают «Уфу-2». Команду, которая будет жить по средствам, но довольствоваться малым. Хотя менеджерский талант Шамиля Газизова вопросов не вызывает.

СЕРЕБРО «ЛОКОМОТИВА» - ЗАСЛУГА СЕМИНА

За прямую путевку в Лигу чемпионов и полагающийся за это громадный бонус от УЕФА железнодорожники обязаны благодарить Юрия Семина. Он держал команду в руках. Он обеспечил «Локо» промежуточное второе место, которое Марко Николич, не став ничего ломать, удержал. При этом летом игра москвичей точно не улучшилась. С новым главным тренером команда избежала поражений, но сколько очков на ровном месте растеряла! А забивал почти исключительно Алексей Миранчук. Такой зависимости от одного футболиста при Семине не было.

Многие задаются вопросом: как справится Николич в следующем сезоне? У меня ответа на этот вопрос нет. Серб не работал в больших клубах. По поводу этого специалиста может ответить только один человек - гендиректор «Локо» Василий Кикнадзе. Он же всем рассказывает, какой Николич великий. Вот и посмотрим.

НАДЕЮСЬ, «КРАСНОДАР» ВСЕ-ТАКИ ПОЛОМАЕТ ПЕЧАЛЬНУЮ ТРАДИЦИЮ

Краснодарцы продолжают показывать симпатичный футбол, которого ждет Сергей Галицкий. Болельщикам такая игра нравится. Но »быки» не научились выгрызать победы в важных матчах. Им не хватает игроков-волкодавов, каким был, например, Андреас Гранквист. Отсюда такие трудности на финише сезона, который «Краснодар» вполне мог завершить на втором месте, в итоге чуть не упустив третье...

Но надо отдать команде должное: на последний матч с «Ахматом» (4:0) ребята собрались и получили заслуженную путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Думаю, этот состав позволяет рассчитывать на выход в групповой этап главного еврокубка. Пора уже нарушить неприятную традицию, согласно которой третий российский участник Лиги чемпионов никогда не проходит квалификацию. Прошлым летом «быки» выбили «Порту», но оступились на «Олимпиакосе». Теперь надо преодолеть оба раунда.

И ЦСКА - молодцы. По сути, летом они допустили только один провал - 0:4 от «Зенита». С тех пор команда Виктора Гончаренко добавляла и, если бы не пропущенный на последних минутах гол от «Рубина» (1:1), вполне могла опередить «Краснодар». Но мои симпатии все равно были на стороне «быков». Хочется посмотреть на их футбол в Лиге чемпионов.

К РАСШИРЕНИЮ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ ОТНЕССЯ БЫ С ПОНИМАНИЕМ

Из-за пандемии этот сезон стал проверкой для всех. Игры без зрителей, заражения, другие оргпроблемы... Не все одинаково хорошо справились с трудностями, которых раньше в футболе не было.

Вылетевший «Оренбург», тем не менее, мне не жаль. Клуб сам виноват в том, что с ним случилось. Во время пандемии игроки жили дома или на съемных квартирах, а базу сдали какой-то газовой компании. Далее - вначале убрали очень хорошего тренера, который сделал эту команду, Владимира Федотова. Затем не нашли деньги, чтобы заплатить за два месяца своему лидеру Джордже Деспотовичу, чтобы он доиграл сезон.

Что касается «Крыльев Советов», мне очень нравится, как работает Андрей Талалаев. В России растет большой тренер. При нем совершенно по-другому стала выглядеть совсем было убитая команда. Казалось, что можно сделать за такой короткий срок? Но Талалаев преобразил »Крылья». И самарцам вылетать действительно обидно. Не совсем по своей вине - ведь «Тамбов» в предпоследнем туре заработал три очка благодаря неявке подхватившего коронавирус «Сочи»...

Не знаю, было бы лучше нашему футболу от расширения премьер-лиги, которое активно обсуждалось сразу после 30-го тура. Но в такой неординарной ситуации у РФС были основания принять неординарное решение - и оставить «Крылья» и «Оренбург» в РПЛ. Это тот самый форс-мажор, который невозможно было предугадать.

Правильно ли клубы на общем собрании отвергли идею? Тоже ничего не имею против. И это логично. Сезон и без того плотный, а еще с двумя командами график стал бы просто убийственным.

Итоговая таблица РПЛ