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«Золотая бутса» уплывает от Криштиану. Обзор еврофутбола
27 июля 10:29
автор: Иван Сергеев

«Золотая бутса» уплывает от Криштиану. Обзор еврофутбола

«Ювентус» девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии, однако у лидера туринцев Криштиану Роналду есть повод расстроиться.

Чемпионским для «Юве» стал домашний матч против «Сампдории» (2:0). Благодаря этой победе туринцы стали недосягаемыми для «Интера», отставшего на семь очков за два тура до конца. Героем встречи, как обычно, стал Криштиану Роналду. Португалец открыл счет на исходе первого тайма, а во втором помог отличиться Федерико Бернардески: после мощного удара Криштиану вратарь «Сампдории» выбил мяч прямо на ногу набегавшему итальянскому полузащитнику.

Впрочем, сейчас Роналду больше интересуют его собственные голы. И на 89-й минуте он упустил прекрасный шанс пополнить личную копилку, не реализовав пенальти. Обычно португалец исполняет 11-метровые на технику, в угол, а тут решил пробить на силу - и угодил в перекладину.

На лице Криштиану после промаха читалось жуткое расстройство. Ведь он знал, что в состоявшемся чуть раньше матче «Верона» - «Лацио» Чиро Иммобиле оформил хет-трик. Таким образом, в бомбардирской гонке серии А-2019/20 португалец отстал от форварда римлян уже на три мяча (31 против 34) - отыграть такую фору за два тура крайне проблематично.

А ведь неделю назад Роналду во всеулышание объявил целью на концовку сезона победу в личном споре снайперов чемпионата и завоевание европейской «Золотой бутсы». Он брал этот приз четырежды, но последний раз достаточно давно - пять лет назад, защищая цвета «Реала». Казалось, главным оппонентом Криштиану в борьбе за ценную награду станет Роберт Левандовски, настрелявший за «Баварию» в давно завершившемся первенстве бундеслиги 34 мяча. Иммобиле, угодив летом вместе с «Лацио» в кризис, конкурентом Роналду уже не воспринимался, но...

В трех последних турах лидер римлян отличился пять раз! Именно Иммобиле первым догнал Левандовски и теперь находится в одном голе от звания обладателя «Золотой бутсы»-2019/20. А Роналду по-прежнему не может стать самым результативным футболистом серии А: в первый сезон в «Юве» он забил меньше Фабио Квальяреллы, Дувана Сапаты и Кшиштофа Пентека...

Зачет «Золотой бутсы»-2019/20

  • 34 гола - Роберт Левандовски (»Бавария»)
  • 34 гола - Чиро Иммобиле (»Лацио»)
  • 31 гол - Криштиану Роналду (»Ювентус»)
  • 28 голов - Тимо Вернер (»Лейпциг»)
  • 25 голов - Лионель Месси (»Бавария»)

До Италии Криштиану выигрывал бомбардирские гонки в Англии (в 2008 году) и Испании (в 2011-м, 2014-м и 2015-м). Сейчас наиболее реалистичная задача для него - установить клубный рекорд результативности за сезон. Пока он с 31 голом делит пальму первенства с Феличе Борелем, забившим столько же в чемпионате-1933/34. Ну а бомбардирский рекорд серии А всех времен, видимо, будет штурмовать не Криштиану, а Иммобиле. Еще три мяча - и форвард «Лацио» превзойдет достижения Джино Россетти (»Торино»-1928/29) и Гонсало Игуаина (»Наполи»-2015/16).

Добавим, что »Юве» установил рекорд европейских топ-чемпионатов, выиграв скудетто девятый раз подряд. Чемпионская серия «Баварии» в бундеслиге насчитывает восемь сезонов - так что исторические перегонки суперклубов из Турина и Мюнхена продолжаются. Для главного тренера «Юве» Маурицио Сарри это дебютное чемпионство. Ранее 61-летний специалист завоевал единственный трофей, выиграв Лигу Европы-2018/19 с «Челси». При этом Сарри - первый в истории тренер, сразу два подопечных которого забивали не менее 30 голов за сезон серии А. Ведь именно он возглавлял упомянутый выше «Наполи» с неудержимым Игуаином.

Чемпионат Италии. 36-й тур

«Ювентус» - «Сампдория» - 2:0 (1:0)
Голы: Роналду, 45+7 - 1:0. Бернардески, 67 - 2:0.

Таблица серии А

В завершение бомбардирской темы отметим победу Джейми Варди в споре самых результативных игроков АПЛ. Нападающий «Лестера» добыл первый для себя подобный титул в 33 года, забив 23 мяча. Правда, это не помогло команде Варди пробиться в Лигу чемпионов. В решающем матче заключительного тура «Лестер» уступил на своем поле «МЮ» (0:2) - и финишировал в турнирной таблице пятым.

Чемпионат Англии. 38-й тур

«Лестер» - «МЮ» - 0:2 (0:0)
Голы: Бруну Фернандеш, 71 - с пенальти - 0:1. Лингард, 90+8 - 0:2.

Итоговая таблица АПЛ

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