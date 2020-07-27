«Золотая бутса» уплывает от Криштиану. Обзор еврофутбола

На лице Криштиану после промаха читалось жуткое расстройство. Ведь он знал, что в состоявшемся чуть раньше матче «Верона» - «Лацио» Чиро Иммобиле оформил хет-трик. Таким образом, в бомбардирской гонке серии А-2019/20 португалец отстал от форварда римлян уже на три мяча (31 против 34) - отыграть такую фору за два тура крайне проблематично.

Впрочем, сейчас Роналду больше интересуют его собственные голы. И на 89-й минуте он упустил прекрасный шанс пополнить личную копилку, не реализовав пенальти. Обычно португалец исполняет 11-метровые на технику, в угол, а тут решил пробить на силу - и угодил в перекладину.

Чемпионским для «Юве» стал домашний матч против «Сампдории» (2:0). Благодаря этой победе туринцы стали недосягаемыми для «Интера», отставшего на семь очков за два тура до конца. Героем встречи, как обычно, стал Криштиану Роналду . Португалец открыл счет на исходе первого тайма, а во втором помог отличиться Федерико Бернардески : после мощного удара Криштиану вратарь «Сампдории» выбил мяч прямо на ногу набегавшему итальянскому полузащитнику.

А ведь неделю назад Роналду во всеулышание объявил целью на концовку сезона победу в личном споре снайперов чемпионата и завоевание европейской «Золотой бутсы». Он брал этот приз четырежды, но последний раз достаточно давно - пять лет назад, защищая цвета «Реала». Казалось, главным оппонентом Криштиану в борьбе за ценную награду станет Роберт Левандовски, настрелявший за «Баварию» в давно завершившемся первенстве бундеслиги 34 мяча. Иммобиле, угодив летом вместе с «Лацио» в кризис, конкурентом Роналду уже не воспринимался, но...

В трех последних турах лидер римлян отличился пять раз! Именно Иммобиле первым догнал Левандовски и теперь находится в одном голе от звания обладателя «Золотой бутсы»-2019/20. А Роналду по-прежнему не может стать самым результативным футболистом серии А: в первый сезон в «Юве» он забил меньше Фабио Квальяреллы, Дувана Сапаты и Кшиштофа Пентека...

Зачет «Золотой бутсы»-2019/20

34 гола - Роберт Левандовски (»Бавария»)

34 гола - Чиро Иммобиле (»Лацио»)

31 гол - Криштиану Роналду (»Ювентус»)

28 голов - Тимо Вернер (»Лейпциг»)

25 голов - Лионель Месси (»Бавария»)

До Италии Криштиану выигрывал бомбардирские гонки в Англии (в 2008 году) и Испании (в 2011-м, 2014-м и 2015-м). Сейчас наиболее реалистичная задача для него - установить клубный рекорд результативности за сезон. Пока он с 31 голом делит пальму первенства с Феличе Борелем, забившим столько же в чемпионате-1933/34. Ну а бомбардирский рекорд серии А всех времен, видимо, будет штурмовать не Криштиану, а Иммобиле. Еще три мяча - и форвард «Лацио» превзойдет достижения Джино Россетти (»Торино»-1928/29) и Гонсало Игуаина (»Наполи»-2015/16).

Добавим, что »Юве» установил рекорд европейских топ-чемпионатов, выиграв скудетто девятый раз подряд. Чемпионская серия «Баварии» в бундеслиге насчитывает восемь сезонов - так что исторические перегонки суперклубов из Турина и Мюнхена продолжаются. Для главного тренера «Юве» Маурицио Сарри это дебютное чемпионство. Ранее 61-летний специалист завоевал единственный трофей, выиграв Лигу Европы-2018/19 с «Челси». При этом Сарри - первый в истории тренер, сразу два подопечных которого забивали не менее 30 голов за сезон серии А. Ведь именно он возглавлял упомянутый выше «Наполи» с неудержимым Игуаином.

Чемпионат Италии. 36-й тур

«Ювентус» - «Сампдория» - 2:0 (1:0)

Голы: Роналду, 45+7 - 1:0. Бернардески, 67 - 2:0.

Таблица серии А

В завершение бомбардирской темы отметим победу Джейми Варди в споре самых результативных игроков АПЛ. Нападающий «Лестера» добыл первый для себя подобный титул в 33 года, забив 23 мяча. Правда, это не помогло команде Варди пробиться в Лигу чемпионов. В решающем матче заключительного тура «Лестер» уступил на своем поле «МЮ» (0:2) - и финишировал в турнирной таблице пятым.

Чемпионат Англии. 38-й тур

«Лестер» - «МЮ» - 0:2 (0:0)

Голы: Бруну Фернандеш, 71 - с пенальти - 0:1. Лингард, 90+8 - 0:2.

Итоговая таблица АПЛ