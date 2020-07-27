Рейтинг наездов. Призрак Родченкова против России, Слуцкий против манипуляторов, Уткин против «деда»

В российской легкой атлетике тоже было невероятное мошенничество с делом Лысенко. Сейчас World Athletics хочет навсегда отстранить русских. И это абсолютно правильно. В российской легкой атлетике так – если ты не напрямую принимаешь допинг, то как минимум в этом замешан», – рассказал Родченков, который последний раз появлялся в медиапространстве в 2019 году.

То, что случилось в России, – это вершина допинга. Ни одна страна такого бы не смогла достичь по уровню мошенничества, потому что у моей лаборатории везде был зеленый свет. Олимпийские игры в Сочи были проектом Владимира Путина , наши ресурсы были безграничны.

«Те же люди, которые подменяли допинг-пробы в Сочи-2014, занимались подделкой базы данных Московской лаборатории. Это было последовательная фальсификация, они занимались ей день за днем. Это мошенничество невероятных масштабов. Эта страна вообще ничему не научилась.

Непонятно только, как в этом случае устанавливается подлинность сказанного, ведь на экране Родченкова можно увидеть только в шляпе и балаклаве, полностью закрывающих его лицо. Он ли это вообще? Жив ли? Здоров? Вопросов много, а ответ один: якобы Григорий сильно опасается за свою жизнь, потому вынужден изменить внешность и голос, скрываясь от российских спецслужб.

Нынешний наезд на российский спорт не видится случайным. Накануне появились отрывки из мемуаров информатора WADA, в которых он рассказывает в том числе о причинах пропуска СССР Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе. Родченков уверяет, что «русские не поехали на Игры в Штаты из-за проблем с применением допинга». Он также очередной раз прошелся по тренеру Виктору Чегину и его ходокам, приводя новые факты допинговых случаев.

Все это – артподготовка перед рассмотрением дела о допуске России на крупнейшие соревнования в международных инстанциях.

2-е место

Леонид СЛУЦКИЙ об арбитрах РПЛ:

Судьи быстро сажают игроков на желтые карточки — это, может быть, попытка манипулировать игрой, если вдруг такая необходимость возникнет.

Главный тренер «Рубина» обратил внимание на увеличение количества желтых карточек в чемпионате России после возобновления сезона. По мнению Слуцкого, это может быть связано с желанием судей манипулировать игрой.

«После возобновления сезона в РПЛ больше всего в Европе показывается желтых карточек. 6,8 карточки за матч. В тройке были турецкая лига и украинская. У нас сейчас первый фол — и сразу карточка, карточка, карточка... Такой легкий обход VAR: при прямой красной карточке повторы нужно смотреть, а при второй желтой ничего смотреть не надо. Объясните, почему до этого периода в среднем показывалось меньше 4 карточек за матч, а после стало 6,8?»

Леонид Викторович полагает, что такая статистика не может быть случайной. Если немного продолжить мысли экс-наставника сборной России, то причина, очевидно, в том, что VAR забрал у главных судей большую часть их полномочий. Не пойдешь же в открытую против видеоассистентов, если на экране виден очевидный фол, который рефери в поле по какой-то причине не зафиксировал. По сути, у главных арбитров остался единственный инструмент влияние на ход матча – желтые и красные карточки.

В этом ли истинная причина роста наказаний футболистов РПЛ или в чем-то еще – одним судьям известно. Но версия у тренера «Рубина» однозначно «красивая».

3-е место

Арбитр ФИФА Михаил СЕМЕНОВ о видеоповторах в РПЛ:

В связи с тем, что Россия – великое государство, нам VAR противопоказан.

Авторитетный судья наехал на своих коллег, которые, по его мнению, с появлением VAR перекрестились и «перестали соображать», что они делают на поле. «У них сразу мысль: «Если что, меня VAR спасет. Поэтому я не буду принимать судьбоносных решений. Вы помните моменты, когда судья ставил пенальти, а VAR их отменял? Боюсь, что вы вообще ни одного не назовете. Судьи ждут, когда им в ухо скажут: «Слушай, там пенальти. Иди поставь».

Но мы вот как-то вспомнили сразу подобный случай. Арбитр Алексей Сухой в ходе матча 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» отменил назначенный 11-метровый в ворота гостей. На 26-й минуте защитник красно-белых Айртон после контакта с соперником упал в чужой штрафной. Сухой сначала указал на точку, но после просмотра видеоповтора изменил решение, назначив штрафной.

После этого экспертный авторитет Семенова поставлен под угрозу. Дело-то громкое было, Михаил. Как же позабыли?

4-е место

Василий УТКИН о назначении Мирчи ЛУЧЕСКУ в киевское «Динамо»:

Деду, понятно, хочется уйти, утерев всем нос. Это для него вариант хороший и даже лучший. Но для клуба это просто пустота. Безвременье и серость.

Известный журналист и блогер Уткин не уважает заслуженных возрастных тренеров. Можно вспомнить его неоправданные регулярные наезды на Юрия Семина, доказывавшего своими результатами с «Локомотивом», что он по-прежнему в полном порядке. Теперь Василий не прошел мимо возвращения в украинский чемпионат 74-летнего румынского специалиста, который ранее с «Шахтером» восемь раз выигрывал чемпиона Украины и брал Кубок УЕФА-2009.

В 2016-м Луческу пришел в «Зенит», но в Питере у него заладилось. Финишировав на третьем месте, тренер был уволен с выплатой компенсации за досрочное расторжение соглашения. После ухода из РПЛ Мирча назвал большой ошибкой свое решение возглавить клуб из Санкт-Петербурга.

Многие тогда посчитали, что тренер уже уехал с ярмарки. Их мнение, как видим, разделяет и Уткин. «Это преследование вчерашнего дня; оно не может быть успешным. У тебя команда с гордым именем, перед тобой целый мир, полный молодых, компетентных, алчущих работы тренеров, образованных по последнему слову футбольной науки. Но они выбирают деда, который двадцать лет у них перед глазами», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Но вот в Киеве так, очевидно, не считают. При этом Луческу уже установил одно достижение с «Динамо» - возглавил список самых возрастных действующих тренеров в мире: 74 года и 363 дня. 29 июля у него юбилей. Василий, не забудьте поздравить.

5-е место

Дмитрий ГУБЕРНИЕВ о победе «Зенита» над «Химками» в финале Кубка России:

В финале в лице «Зенита» я не видел гранда. В концовке питерцы еле отскочили. Выиграть золотой дубль — круто, но это «Зенит» для внутреннего пользования.

Известный комментатор сильно возбудился после увиденного в финальном матче в Екатеринбурге, задавшись вопросом, как с такой игрой «Зенит» будет выступать в Лиге чемпионов.

«Химки» очень достойно смотрелись в финале. И больше того, мы все видели, как многократный чемпион страны и однозначно сильнейшая команда «Зенит» просто была заперта в штрафной площади. Перевести матч в дополнительное время и продолжать бороться за трофей «Химки» не смогли только из-за какого-то мгновения и удара в штангу… Все-таки за наш флагман тревожно».

Тревожно не то слово, Дмитрий. Мы тоже все очень переживаем, памятуя о словах спартаковского босса Леонида Федуна, что без привычного судейства «Зенит» в Европе огребет.

Положение в рейтинге наездов-2020 после 19 туров: Уткин – 25 баллов, Селюк – 24, Панарин – 10, Радимов, Роднина – по 9…