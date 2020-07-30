Так кто объелся «Радуги»? Дзюба окончательно убедил в том, что у него очень плохо с чувством юмора

Четверг стал днем Артемы Дзюбы. Нападающий «Зенита» и сборной России, лучший бомбардир прошедшего сезона (наряду со своим партнером по команде Сердаром Азмуном - по 17 голов) официально продлил контракт с питерским клубом. Как признался 31-летний форвард, никуда из Санкт-Петербурга он уезжать не собирался, о новом соглашении договорился еще зимой, а сейчас просто наступило время, когда об этом можно говорить публично. Капитан сборной останется в команде как минимум еще на два сезона. Контракт подписан по схеме «2+1».

А еще Дзюба дал большое интервью «Чемпионату», в котором много чего рассказал. Но остановимся на его объяснении наделавшего много шуму видео из чемпионской раздевалки в Краснодаре, которое обошло летом весь интернет. Если кто-то пропустил тот скандальный ролик, напомним: Артем вместе с Азмуном... имитировали там половой акт, вызвав бурю возмущения у футбольной и не только общественности.

Дзюбу после этого предлагали оштрафовать и дисквалифицировать, лишить капитанской повязки в сборной и просили его, уж по крайней мере, извиниться. Однако ничего подобного мы не услышали. Футбольные власти, лояльные по отношению к «Зениту» во всем и всегда, спустили на тормозах рассмотрение поведения питерского футболиста на КДК. А сам он, похоже, так ничего и не понял. Что если такие вещи выходят в публичное пространство, то предполагают извинения. В противном случае это выглядит как одобрение плохого поступка, что для человека, который ассоциирует себя с капитанством в национальной команде, в корне неверно.

Первая реакция на краснодарский ролик на самом деле вызывала большей частью улыбку. Мол, подурачился парень, с кем не бывает. Но его стойкое нежелание признавать свою, а не чью-то ошибку и особенно новые высказывания (лучше бы их не было) убеждают о том, что ничего случайного и экстраординарного для футболиста при праздновании чемпионства после победы над «быками» в тот вечер не произошло. Судя по всему, такие шутки – обычная вещь для нынешнего лидера «Зенита». Его образ жизни. Его суть.

Удивительно, но сам он с одной стороны осознает, что была «дебильная футбольная шутка» среди мужиков. «Это как армейский юмор, бывают же такие вещи. Просто это вообще не должно попадать в эфир, ошиблись наши видеооператоры». С другой стороны - Дзюба, на его взгляд, никоим образом не ошибся, когда «дрючил», пусть и в шутку, на камеру своего мусульманского товарища, у которого к тому же могли возникнуть большие неприятности на родине.