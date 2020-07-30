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Так кто объелся «Радуги»? Дзюба окончательно убедил в том, что у него очень плохо с чувством юмора
30 июля 15:05
автор: Дмитрий Кузнецов

Так кто объелся «Радуги»? Дзюба окончательно убедил в том, что у него очень плохо с чувством юмора

Артем Дзюба продлил контракт с «Зенитом» и... принес соболезнования 60-70 процентам россиян. Лучше бы он этого не делал.

Четверг стал днем Артемы Дзюбы. Нападающий «Зенита» и сборной России, лучший бомбардир прошедшего сезона (наряду со своим партнером по команде Сердаром Азмуном - по 17 голов) официально продлил контракт с питерским клубом. Как признался 31-летний форвард, никуда из Санкт-Петербурга он уезжать не собирался, о новом соглашении договорился еще зимой, а сейчас просто наступило время, когда об этом можно говорить публично. Капитан сборной останется в команде как минимум еще на два сезона. Контракт подписан по схеме «2+1».

А еще Дзюба дал большое интервью «Чемпионату», в котором много чего рассказал. Но остановимся на его объяснении наделавшего много шуму видео из чемпионской раздевалки в Краснодаре, которое обошло летом весь интернет. Если кто-то пропустил тот скандальный ролик, напомним: Артем вместе с Азмуном... имитировали там половой акт, вызвав бурю возмущения у футбольной и не только общественности.

Дзюбу после этого предлагали оштрафовать и дисквалифицировать, лишить капитанской повязки в сборной и просили его, уж по крайней мере, извиниться. Однако ничего подобного мы не услышали. Футбольные власти, лояльные по отношению к «Зениту» во всем и всегда, спустили на тормозах рассмотрение поведения питерского футболиста на КДК. А сам он, похоже, так ничего и не понял. Что если такие вещи выходят в публичное пространство, то предполагают извинения. В противном случае это выглядит как одобрение плохого поступка, что для человека, который ассоциирует себя с капитанством в национальной команде, в корне неверно.

Первая реакция на краснодарский ролик на самом деле вызывала большей частью улыбку. Мол, подурачился парень, с кем не бывает. Но его стойкое нежелание признавать свою, а не чью-то ошибку и особенно новые высказывания (лучше бы их не было) убеждают о том, что ничего случайного и экстраординарного для футболиста при праздновании чемпионства после победы над «быками» в тот вечер не произошло. Судя по всему, такие шутки – обычная вещь для нынешнего лидера «Зенита». Его образ жизни. Его суть.

Удивительно, но сам он с одной стороны осознает, что была «дебильная футбольная шутка» среди мужиков. «Это как армейский юмор, бывают же такие вещи. Просто это вообще не должно попадать в эфир, ошиблись наши видеооператоры». С другой стороны - Дзюба, на его взгляд, никоим образом не ошибся, когда «дрючил», пусть и в шутку, на камеру своего мусульманского товарища, у которого к тому же могли возникнуть большие неприятности на родине.

Артема поразило, что в Иране это «восприняли намного спокойнее, чем у нас». «Там поняли, что это шутка. Мне Азмун говорил, что ему ребята звонили, они ржали». Приятели Сердара, безусловно, могли именно так и отреагировать, но откуда известно, как восприняло подобные вещи большинство граждан? Друзья Азмуна – это не вся республика. Иран является одной из 76 стран мира, в которых однополые отношения считаются уголовным преступлением, и одной из семи стран, в которых они могут наказываться смертной казнью. С начала исламской революции в 1979 году в Иране по обвинению в гомосексуальных связях было повешено более 4 тысяч мужчин. Какие тут шутки на эту тему...

В том, что до Дзюбы ничего не дошло, доказывает следующий отрывок интервью. «Во многих коллективах, где собираются много мужиков, происходит разное. Если люди со стороны увидят, скажут: «Что за дичь!» Но в тот момент это было смешно и забавно… Мы смеялись и угорали. Позабавили слова Азмуна, когда мы потом на собрании обсуждали эту шутку. Он сказал: «Не знаю, какая там шумиха, а мне понравилось». И еще: «Тему раздули неадекваты. Просто мороженым «Радуга» объелись».

В чем забава, Артем? Какому извращенному уму может такое нравиться? И при чем тут «Радуга»?..

В августе Дзюбе исполняется 32 года, это уже состоявшийся человек. Меняться в общем-то поздно, а потому уместно снова поставить вопрос: зачем нашей сборной в качестве капитана столь неоднозначный и несерьезный персонаж? Потехи ради? Или голы за «Зенит» являются индульгенцией за все его поступки и высказывания?

Поразительно, но Артем не понимает, что критика в его адрес идет не по заказу недоброжелателей, как видится это ему самому («ясно, откуда особенно дует этот ветер, мы ничему не удивлены»), а по той причине, что в обществе есть определенные ценности и нормы поведения, которые не принято игнорировать, во всяком случае, публично. Тем более что видео «Дзюба – Азмун» стало доступно несовершеннолетней аудитории.

По поводу «ветра» Дзюба, очевидно, кивает в сторону «Спартака», ведь упомянутый заслуженный ветеран Анзор Кавазашвили, предложивший КДК наказать игрока, ассоциируется с красно-белыми. Хотя за свою карьеру тот успел поиграть не только в «Спартаке», но и в «Зените». Так что наверняка неравнодушен к обоим клубам. Но «Спартак» сегодня – главный раздражитель Питера. Как иначе воспринимать столь же неадекватную шутку в адрес московского клуба со стороны гендиректора «Зенита» Александра Медведева, за которую он был оштрафован на 200 тысяч рублей?

Ну и совсем расстраивает неуважительное отношение Дзюбы к собственному народу. «У многих наших людей, увы, большая проблема с чувством юмора. Мы вот со Слуцким большие друзья, шутили друг с другом, а многие думали, будто у нас с ним чуть ли не война. Процентов 60-70 людей у нас без чувства юмора, я им искренне соболезную».

Как же вы все это сосчитали, Артем?! Какую социологическую методику опроса использовали? Соболезнуйте лучше себе, недалекий вы наш капитан. Коль не понимаете, что такое действительно хорошая шутка. И что такая вот процентная «оценка» ничего кроме лишнего повода задуматься о вашем интеллектуальном уровне в себе не несет.

Дзюба еще на два года в «Зените». И – в четверке самых подешевевших игроков сборной России

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Так кто объелся «Радуги»? Дзюба окончательно убедил в том, что у него очень плохо с чувством юмора
Так кто объелся «Радуги»? Дзюба окончательно убедил в том, что у него очень плохо с чувством юмора
Артем Дзюба продлил контракт с «Зенитом» и... принес соболезнования 60-70 процентам россиян. Лучше бы он этого не делал.
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