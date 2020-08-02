ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Иммобиле спустя 13 лет вернул Вечному городу «Золотую бутсу». Обзор еврофутбола
02 августа 09:36
автор: Иван Сергеев

Иммобиле спустя 13 лет вернул Вечному городу «Золотую бутсу». Обзор еврофутбола

Самым результативным футболистом европейских национальных чемпионатов-2019/20 стал нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле.

В заключительном туре серии А 30-летний форвард отметился голом в ворота «Наполи» (1:3). Таким образом, Иммобиле завершил чемпионат пятиматчевой результативной серией, в ходе которой отличился 7 раз. Финишный спурт позволил ему опередить Криштиану Роналду (31 гол) и завершить сезон с 36 забитыми мячами. Это повторение рекорда серии А, которым также владеют Джино Россетти («Торино»-1928/29) и Гонсало Игуаин («Наполи»-2015/16).

Кроме того, Иммобиле, которому римский клуб уже предложил новый контракт с повышением зарплаты до 4,5 миллиона евро, стал обладателем «Золотой бутсы»-2019/20. Напомним, с 1997 года при определении лауреатов этой награды число голов умножается на коэффициент, соответствующий силе чемпионата, в котором они забивались. Для итальянской лиги этот коффициент равен 2. Следовательно, Иммобиле набрал 72 очка (36 х 2) и опередил Роберта Левандовски из «Баварии» (это произошло еще в прошлом туре, когда форвард «Лацио» забил свой 35-й мяч - в ворота «Брешии»). Третье место в гонке за «Золотой бутсой» занял Роналду, которому в заключительном матче с «Ромой» (1:3) тренеры дали отдохнуть.

Иммобиле стал первым итальянским обладателем главного бомбардирского приза Европы за 13 лет. В 2007-м всех опередил тоже представитель Вечного города - легендарный капитан «Ромы» Франческо Тотти. А в 2006-м «Золотую бутсу» взял Лука Тони из «Фиорентины». Это был первый случай, когда награда досталась итальянцу.Между Тотти и Иммобиле призом попеременно владели четыре футболиста: Лионель Месси (6 раз), Роналду (4), Луис Суарес (2) и Диего Форлан (1).

Итоговый зачет «Золотой бутсы»-2019/20

Чемпионом Италии девятый сезон подряд (рекорд топ-лиг) стал «Ювентус». Путевки в Лигу чемпионов от серии А также достались «Интеру», «Аталанте» и «Лацио», а в Лиге Европы страну представят «Рома», «Милан» и «Наполи». Правда, есть маленькая оговорка. Если победителями возобновляющихся на следующей неделе ЛЧ и ЛЕ-2019/20 станут соответственно «Наполи» и «Рома», то... «Лацио» потеряет путевку в ЛЧ-2020/21 и переместится в групповой этап ЛЕ.

Почему? Из-за действующего в еврокубках ограничения: одну страну в Лиге чемпионов не могут представлять более пяти клубов. При этом победители еврокубков автоматически попадают в группу ЛЧ. То есть, «Наполи» и «Рома» в описанном (пусть и крайне маловероятном) случае добавятся к «Юве», «Интеру» и «Аталанте», выдавив в Лигу Европы «Лацио».

Чемпионат Италии. 38-й тур

«Наполи» - «Лацио» - 3:1 (1:1)
Голы: Руис, 9 - 1:0. Иммобиле, 22 - 1:1. Инсинье, 54 - с пенальти, - 2:1. Политано, 90 - 3:1.

«Ювентус» - «Рома» - 1:3 (1:2)
Голы: Игуаин, 5 - 1:0. Калинич, 23 - 1:1. Перотти, 44 - 1:2. Перотти, 52 - 1:3.

«Аталанта» - «Интер» - 0:2 (0:2)
Голы: Д'Амброзио, 1 - 0:1. Янг, 20 - 0:2.

Таблица серии А

В Англии также определились все обладатели еврокубковых путевок. В последний момент без одной из них остался «Вулверхэмптон», которого в Лигу Европы не пустил «Арсенал». Лондонцы, хотя и завершили чемпионат-2019/20 ниже «волков», пробились сразу в групповой этап ЛЕ-2020/21 благодаря победе в финале Кубка Англии над «Челси» (2:1).

Микель Артета стал первым с 1987 года главным тренером «Арсенала», взявшим трофей в дебютном сезоне у руля команды. До испанца это сделал Джордж Грэм. В финале с «Челси» красно-белым, безусловно, помогли травмы лидеров соперника: в первом тайме поле покинул Сесар Аспиликуэта, во втором - открывший счет Кристиан Пулишич. В составе победителей дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, который дважды забил и в ворота «Ман Сити» в кубковом полуфинале.

«Арсенал» подтвердил звание самой успешной команды в истории Кубков Англии. Лондонцам принадлежат рекорды турнира как по титулам (14), так и по участим в финалах (21). Причем они выиграли 7-й (!) решающий матч Кубка подряд.

Таким образом, представительство АПЛ в еврокубках-2020/21 приняло следующий вид: в ЛЧ выступят «Ливерпуль», «Ман Сити», «МЮ» и «Челси», в ЛЕ - «Лестер», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Для «Арсенала» это будет 25-й кряду еврокубковый сезон. Последний раз турниры УЕФА обошлись без участия «пушкарей» в сезоне-1995/96.

Кубок Англии. Финал

«Арсенал» - «Челси» - 2:1 (1:1)
Голы: Пулишич, 5 - 0:1. Обамеянг, 28 - с пенальти - 1:1. Обамеянг, 67 - 2:1.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Экстрим-турнир. Размышления перед стартом ФНЛИгорь Смольников продолжит карьеру в «Краснодаре»Чимаев бросил вызов МакгрегоруВзорванный «Олимпийский» показали с воздухаФото Исинбаевой в купальнике вызвало бурную реакциюБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
Иммобиле спустя 13 лет вернул Вечному городу «Золотую бутсу». Обзор еврофутбола
Иммобиле спустя 13 лет вернул Вечному городу «Золотую бутсу». Обзор еврофутбола
Самым результативным футболистом европейских национальных чемпионатов-2019/20 стал нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле.
02.08.2020 09:36
Футбол
автор: Иван Сергеев
Лучшие в РПЛ Семак и Дзюба, «Арсенал» взял Кубок Англии, Малкин и Панарин начали с поражений
Лучшие в РПЛ Семак и Дзюба, «Арсенал» взял Кубок Англии, Малкин и Панарин начали с поражений
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
02.08.2020 07:36
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Сергей Кирьяков: Не думаю, что футболисты «Химок» поднимут бунт против Гунько
Сергей Кирьяков: Не думаю, что футболисты «Химок» поднимут бунт против Гунько
Бывший форвард сборной России высказался о происходящем в подмосковном клубе, игроки которого обратились с открытым письмом к губернатору Воробьеву.
01.08.2020 18:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Руководителям «Химок» еще не поздно сбросить маски и снять команду с премьер-лиги. Это же их мечта
Руководителям «Химок» еще не поздно сбросить маски и снять команду с премьер-лиги. Это же их мечта
После скандального увольнения Сергея Юрана называть подмосковный клуб футбольным язык не поворачивается.
01.08.2020 15:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
Игроки «Химок» написали губернатору Воробьеву коллективное письмо в поддержку уволенного Юрана
Игроки «Химок» написали губернатору Воробьеву коллективное письмо в поддержку уволенного Юрана
Футболисты призывают главу Московской области Андрея Воробьева вмешаться в ситуацию и оставить Сергея Юрана на посту главного тренера команды.
01.08.2020 10:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
«Спартак» уволил Юрана из «Химок», Косторная ушла от Тутберидзе, суд перенес дело Кокорина и Мамаева
«Спартак» уволил Юрана из «Химок», Косторная ушла от Тутберидзе, суд перенес дело Кокорина и Мамаева
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
01.08.2020 07:30
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
«Хочу позвонить Федуну и спросить, что за беспредел?» Юран – после увольнения из «Химок»
«Хочу позвонить Федуну и спросить, что за беспредел?» Юран – после увольнения из «Химок»
Юран эмоционально прокомментировал «Советскому спорту» решение клуба не продлевать с ним контракт за девять дней до старта сезона.
31.07.2020 21:30
Футбол
автор: Юрий Волохов
Андрей Червиченко: Как бы «Спартаку» не пришлось носить передачки Кокорину
Андрей Червиченко: Как бы «Спартаку» не пришлось носить передачки Кокорину
Бывший президент красно-белых высказался о почти состоявшемся переходе Александра Кокорина в «Спартак».
31.07.2020 16:00
Футбол
автор: Юрий Волохов
В плюсе «Спартак», Семак и Аршавин, в минусе Медведев и Рибальта. Кто поджигает «Зенит»?
В плюсе «Спартак», Семак и Аршавин, в минусе Медведев и Рибальта. Кто поджигает «Зенит»?
30 июля футбольный клуб из Санкт-Петербурга подвергся информационной атаке. Со стороны это выглядело именно так.
31.07.2020 13:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Татьяна Морина: Главное – забивать. А если ножницами через себя – будет приятное дополнение
Татьяна Морина: Главное – забивать. А если ножницами через себя – будет приятное дополнение
1 августа петербургский футбол заполнит новую страницу своей истории – первый матч на профессиональном уровне сыграет женская команда «Зенита».
31.07.2020 12:30
Футбол
автор: Максим Михалко
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика