Иммобиле спустя 13 лет вернул Вечному городу «Золотую бутсу». Обзор еврофутбола

Иммобиле стал первым итальянским обладателем главного бомбардирского приза Европы за 13 лет. В 2007-м всех опередил тоже представитель Вечного города - легендарный капитан «Ромы» Франческо Тотти . А в 2006-м «Золотую бутсу» взял Лука Тони из «Фиорентины». Это был первый случай, когда награда досталась итальянцу.Между Тотти и Иммобиле призом попеременно владели четыре футболиста: Лионель Месси (6 раз), Роналду (4), Луис Суарес (2) и Диего Форлан (1).

Кроме того, Иммобиле, которому римский клуб уже предложил новый контракт с повышением зарплаты до 4,5 миллиона евро, стал обладателем «Золотой бутсы»-2019/20. Напомним, с 1997 года при определении лауреатов этой награды число голов умножается на коэффициент, соответствующий силе чемпионата, в котором они забивались. Для итальянской лиги этот коффициент равен 2. Следовательно, Иммобиле набрал 72 очка (36 х 2) и опередил Роберта Левандовски из «Баварии» (это произошло еще в прошлом туре, когда форвард «Лацио» забил свой 35-й мяч - в ворота «Брешии»). Третье место в гонке за «Золотой бутсой» занял Роналду, которому в заключительном матче с «Ромой» (1:3) тренеры дали отдохнуть.

В заключительном туре серии А 30-летний форвард отметился голом в ворота «Наполи» (1:3). Таким образом, Иммобиле завершил чемпионат пятиматчевой результативной серией, в ходе которой отличился 7 раз. Финишный спурт позволил ему опередить Криштиану Роналду (31 гол) и завершить сезон с 36 забитыми мячами. Это повторение рекорда серии А, которым также владеют Джино Россетти («Торино»-1928/29) и Гонсало Игуаин («Наполи»-2015/16).

Чемпионом Италии девятый сезон подряд (рекорд топ-лиг) стал «Ювентус». Путевки в Лигу чемпионов от серии А также достались «Интеру», «Аталанте» и «Лацио», а в Лиге Европы страну представят «Рома», «Милан» и «Наполи». Правда, есть маленькая оговорка. Если победителями возобновляющихся на следующей неделе ЛЧ и ЛЕ-2019/20 станут соответственно «Наполи» и «Рома», то... «Лацио» потеряет путевку в ЛЧ-2020/21 и переместится в групповой этап ЛЕ.

Почему? Из-за действующего в еврокубках ограничения: одну страну в Лиге чемпионов не могут представлять более пяти клубов. При этом победители еврокубков автоматически попадают в группу ЛЧ. То есть, «Наполи» и «Рома» в описанном (пусть и крайне маловероятном) случае добавятся к «Юве», «Интеру» и «Аталанте», выдавив в Лигу Европы «Лацио».

Чемпионат Италии. 38-й тур

«Наполи» - «Лацио» - 3:1 (1:1)

Голы: Руис, 9 - 1:0. Иммобиле, 22 - 1:1. Инсинье, 54 - с пенальти, - 2:1. Политано, 90 - 3:1.

«Ювентус» - «Рома» - 1:3 (1:2)

Голы: Игуаин, 5 - 1:0. Калинич, 23 - 1:1. Перотти, 44 - 1:2. Перотти, 52 - 1:3.

«Аталанта» - «Интер» - 0:2 (0:2)

Голы: Д'Амброзио, 1 - 0:1. Янг, 20 - 0:2.

Таблица серии А

В Англии также определились все обладатели еврокубковых путевок. В последний момент без одной из них остался «Вулверхэмптон», которого в Лигу Европы не пустил «Арсенал». Лондонцы, хотя и завершили чемпионат-2019/20 ниже «волков», пробились сразу в групповой этап ЛЕ-2020/21 благодаря победе в финале Кубка Англии над «Челси» (2:1).

Микель Артета стал первым с 1987 года главным тренером «Арсенала», взявшим трофей в дебютном сезоне у руля команды. До испанца это сделал Джордж Грэм. В финале с «Челси» красно-белым, безусловно, помогли травмы лидеров соперника: в первом тайме поле покинул Сесар Аспиликуэта, во втором - открывший счет Кристиан Пулишич. В составе победителей дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, который дважды забил и в ворота «Ман Сити» в кубковом полуфинале.

«Арсенал» подтвердил звание самой успешной команды в истории Кубков Англии. Лондонцам принадлежат рекорды турнира как по титулам (14), так и по участим в финалах (21). Причем они выиграли 7-й (!) решающий матч Кубка подряд.

Таким образом, представительство АПЛ в еврокубках-2020/21 приняло следующий вид: в ЛЧ выступят «Ливерпуль», «Ман Сити», «МЮ» и «Челси», в ЛЕ - «Лестер», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Для «Арсенала» это будет 25-й кряду еврокубковый сезон. Последний раз турниры УЕФА обошлись без участия «пушкарей» в сезоне-1995/96.

Кубок Англии. Финал

«Арсенал» - «Челси» - 2:1 (1:1)

Голы: Пулишич, 5 - 0:1. Обамеянг, 28 - с пенальти - 1:1. Обамеянг, 67 - 2:1.