«Спартак» - Зенит» – уже 12:6. Федун с Газизовым пошли в наступление на «Газпром»

«СПАРТАК» ЗА ЛЕТО НАШЕЛ ДВА ФАРМ-КЛУБА

«Спартак», похоже, пошел в активное наступление на утерянные позиции одного из лидеров нашего футбола. В самое короткое межсезонье в истории РПЛ красно-белые неплохо сходили за покупками. Подписали одного из лучших российских нападающих Александра Кокорина на три года, выиграв спор за форварда в самом расцвете сил у других конкурентов. Плюс разжились... двумя фарм-клубами в премьер-лиге. Зная порочную практику наших команд, зависимых от спонсоров-кураторов из той же лиги, впору уже сегодня вписывать москвичам 12 очков в турнирную таблицу-2020/21 – по две победы над «Уфой» и «Химками».

После переезда в спартаковский офис бывшего гендира «Уфы» Шамиля Газизова о зависимости главной футбольной команды Башкортостана от «Спартака» не говорит теперь только ленивый. Большинство экспертов приходят к мнению, что одними трансферами игроков «Уфы» в головное предприятие «Леонид Федун, Газизов и Ко» дело не ограничится. По российской негласной традиции «фарм» отдает вышестоящим товарищам две игры в сезоне, если для тех эти очки необходимы. Самый наглядный пример из той же оперы – отношения «Зенита» и его фарм-клубов «Сочи» и «Оренбурга», регулярно поставлявших очки питерцам. В сезоне-2019/20, как вы уже догадались, очков «от» этих клубов было 12.

«Уфа» при Газизове являлась практически частной лавочкой. Помимо него клубом владели Республика Башкортостан (по разным данным от 30 до 50 процентов акций) и Рамиль Газизов, брат Шамиля (10 процентов). Доля нового гендиректора «Спартака» оценивалась от 40 до 60 процентов. Между тем по уставу РФС ни одно физическое или юридическое лицо не должно «осуществлять контроль более чем над одним клубом или их группой всякий раз, когда может оказаться под угрозой целостность любого матча или соревнования, или сам принцип честного соревнования». По этой причине, уходя в «Спартак», Шамиль передал акции своему брату Рамилю. Но кто-то сомневается, что семейное предприятие будет работать на благо общего дела?

А его успех зависит прежде всего от московского офиса, который, естественно, станет главным. Все ключевые решения в региональной команде, к бабке не ходи, будут приниматься, учитывая интересы «старшего брата». При этом положения устава де-юре не будут нарушены, а де-факто мы имеем дело с крайне порочной практикой, которая все больше внедряется в наш футбол и приводит к неприятным последствиям.

ЮРАН: «У «СПАРТАКА» УЖЕ 12 ОЧКОВ»

Сенсационно уволенный на неделе из «Химок» главный тренер Сергей Юран уверен, что от «Уфы» и его бывшей команды спартаковцы получат в сумме пресловутые 12 очков. «Газизов пришел, и ему надо доказать Федуну, что это правильное решение», - аргументировал свое мнение экс-наставник финалистов Кубка России-2020.

Свою отставку из клуба Юран также назвал делом рук Шамиля Газизова, ссылаясь на подробности своего разговора с министром спорта Московской области Романом Терюшковым. Министр и пояснил донельзя расстроенному тренеру, что продление его контракта с «Химками» не удалось согласовать со «Спартаком». Чем поверг в шок не только Юрана, но и футбольную общественность. Какое еще дно надо пробить нашему футболу, если главного тренера клуба РПЛ назначают из офиса другого клуба той же лиги?

Юран человек с непростым характером и большими невостребованными амбициями. С таким товарищем во главе фарм-клуба можно и не получить гарантированные 6 очков. Не скрывал этого и сам тренер – того, что он не будет играть в поддавки с кем бы то ни было. Вероятно, и по этой причине обошлись с ним столь же некрасиво, как было это недавно в «Локомотиве» при расставании с Юрием Семиным.

Тренер такого обращения на фоне успешного выступления «Химок», конечно, не заслужил. Не случайно не остались в стороне игроки подмосковного клуба - в субботу они написали письмо губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой разобраться в скандальной ситуации и оставить тренера. Обращение подписал 21 футболист. Однако это не спасло 51-летнего специалиста.

В субботу вечером было официально объявлено, что «Химки» возглавит Дмитрий Гунько. Последнее время он работал в академии «Спартака»...

ВМЕСТО КРЕПКОГО ОРЕШКА МУТНЫЙ ФАРМ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ

Юран, судя по всему, находится в шоке после произошедшего. В воскресенье он сообщил, что собирается направить в УЕФА иск против подмосковного клуба. «По регламенту, сначала нужно уволить тренера, а потом назначать нового. Так сделано не было. Юрист сейчас готовит бумаги напрямую в УЕФА. Мы дошли до финала Кубка, вышли в РПЛ, а меня выбросили на помойку, как собаку. Иск будет подан о нарушении спортивного закона. Еще одно нарушение в том, что они не имели права не пускать меня на базу», - подчеркнул Юран.

Иски и письма не вернут яркому в прошлом нападающему сборной России его место и его команду. «Химки» за короткий срок – полуфинал и финал Кубка страны – успели полюбить многочисленные поклонники футбола. Особенно за их уверенную игру против «Зенита» в решающем кубковом матче. Казалось, в новом сезоне РПЛ получит неуступчивый интересный коллектив, который станет крепким орешком для большинства соперников. А получает очередной мутный фарм-клуб для проворачивания непонятных дел.

Непонятных, конечно, с точки зрения простого болельщика. Что до знающих людей, то им все с «Химками» абсолютно ясно. Область практически отошла от дел в футбольном клубе, который стал тренировочной площадкой для «Спартака», но областные люди наверняка успели заручиться спартаковской «поддержкой». Для них это, судя по всему, предел мечтаний. Так что все у них хорошо без строптивого шумного тренера и турнирных амбиций.

Удивительно, но того же Юрана почему-то не насторожило, когда в момент принятия решения о вступлении «Химок» в РПЛ-2020/21 пошли разговоры о том, что «Спартак» окажет подмосковному клубу серьезную помощь. Речь шла прежде всего об аренде спартаковских игроков, которые не проходят в основу команды Доменико Тедеско. Таких, как Александр Ломовицкий, Георгий Мелкадзе, Максим Глушенков. Очевидно же, что финансовая подпитка предусматривает ответные реверансы. Дать «Химкам» «Спартаку» нечего – кроме как негласные полномочия рулить клубом и свою признательность. Именно это и получил в итоге «Спартак».

КИЕВ «ДОИЛ» ПО ПЯТЬ КОМАНД

Таким образом, за последний месяц Федун прибрал к рукам два клуба, которые будут участвовать в чемпионате России-2020/21. А главный спартаковский противник, уже почти враг, припоминая взаимоотношения сторон в последние недели доигровки предыдущего сезона, напротив лишился одного своего «фарма».

У «Зенита» их тоже было два – «Сочи» и «Оренбург». С южанами все осталось по-прежнему. Сине-бело-голубые регулярно одалживают туда своих футболистов, не проходящих в основной состав. И заодно пополняют тремя очками свой турнирный багаж при каждом новом свидании с «пляжниками». А вот «газовики» из Оренбурга из премьер-лиги неожиданно вылетели. Подвел клуб форс-мажор – массовая эпидемия в команде и, как следствие, два технических поражения, что привело «Оренбург» на последнее место по итогам сезона.

Питерцы, как считают знающие люди, имевшие перед стартом РПЛ-2019/20 «плюс 12» очков, теперь, если следовать логике таких экспертов, получают всего «плюс 6». А у «Спартака», по мнению Юрана, уже «плюс 12». Исходя из этого, красно-белые впереди - 12:6. Ну а если серьезно, то пора нашему футболу со всем этим безобразием что-то делать. Потому как нельзя терпеть ситуацию, когда ведущая лига страны расплодилась фарм-клубами, которым к тому же клубы-спонсоры запрещают в очных встречах выставлять футболистов, отданных им в аренду.

Ладно бы, если такие «команды-побратимы» выступали в разных лигах. Это было бы оправдано и безопасно для спортивного принципа. А то, что построили у нас, можно назвать разве что спортивной беспринципностью. Других слов по этому поводу не осталось.

Слабым утешением может стать разве что тот факт, что ни «Зенит», ни «Спартак» не были первопроходцами в нашем футболе при создании клубов-доноров из одной лиги. Если капнуть в советское прошлое, то там одно киевское «Динамо» доило до пяти украинских команд – из Донецка, Одессы, Харькова, Днепропетровска, Запорожья… Хотя поборы были – не чета сегодняшним: победа дома, ничья в гостях. Сегодня ставки возросли.