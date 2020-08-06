Не можем повторить. Германия возвращает зрителей на трибуны – и у нее получится лучше, чем у России

Бундеслигу вообще можно ставить в пример всему спортивному миру - как благодаря четкой организации, помноженной на немецкую педантичность и исполнительность, свести к минимуму любые риски заражений среди игроков. Летняя часть чемпионата Германии прошла без сучка и задоринки, в отличие от... нашей РПЛ, погрязшей в оргскандалах. Единственный минус, которые отмечали все любители бундеслиги, - антураж матчей. Без болельщиков игры, несмотря на хорошее качество футбола, смотрелись пресновато. Да и доходность без билетных продаж не та.

Генеральный директор DFL Кристиан Зайферт полагает, что возвращение зрителей на арены зависит только от политических лидеров, а именно они будут принимать окончательное решение. На следующей неделе министры здравоохранения отдельных немецких регионов обсудят этот вопрос. Что до ответственности футбольных боссов, то они, можно не сомневаться, со своей задачей справятся блестяще, как это у них и получилось с доигровкой сезона-2019/20.

Германия снова пытается стать первопроходцем в футбольной Европе. Весной бундеслига первой из ведущих чемпионатов приняла решение о рестарте сезона, несмотря на массированное сопротивление чиновников всех мастей, пытавшихся не допустить возвращения игры на стадионы. И вот перед началом сезона-2020/21 немцы захотели нанести очередной футбольный удар по вирусу. Клубы первого и второго дивизионов заявили во вторник, что готовы позволить болельщикам заполнять трибуны, если это разрешат власти страны.

Понимая это, люди, вкладывающие в клубы бундеслиги большие деньги, решились пойти на новые риски и теперь постараются вернуть зрителей на трибуны. В этом случае основным требованием будет обеспечение социальной дистанции – о полном заполнении трибун речь пока не идет. На стадионах запретят распитие алкоголя во время матчей, временно отменят гостевые квоты (до конца календарного года) и внедрят персонализированные билеты для отслеживания следов заражения. Кроме того, как минимум до ноября не будут открыты стоячие фанатские трибуны – там, где они есть.

На официальном сайте лиги сообщается, что клубы будут обязаны отслеживать состояние здоровья обладателей персонализированных онлайн-билетов для прохода на стадионы. Если кто-то из болельщиков подхватит вирус, то клуб обязан оперативно связаться с фанатом и предпринять меры, чтобы остановить цепочку возможного заражения. Для РПЛ такие вещи слышатся, наверное, дико. Нам никто так и не рассказал о «цепочке» футболиста «Ростова» Хорена Байрамяна, после заражения которого возник настоящий скандал.

3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СВИДАНИЯ С БОЛЬШИМ ФУТБОЛОМ

Однако для запуска футбола с болельщиками немцам снова предстоит преодолевать серьезный чиновнический барьер, как это было весной. Тогда рестарту бундеслиги помогло вмешательство федерального канцлера Ангелы Меркель. Сегодня снова раздаются голоса противников – но теперь они сомневаются в целесообразности допуска зрителей на арены. На днях об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Свою озабоченность он объяснил ростом числа случаев заражения, который наблюдается в Германии в последние дни.

Скажем, во вторник 4 августа COVID-19 во всей Германии подхватили 717 человек, а всего активных больных было 9651. Для сравнения в одной Москве на ту же дату число новых заболевших приближалось к отметке 700, а переносящих болезнь в активной форме – к 56 тысячам. Почувствуйте разницу. Если Россия с такими цифрами постоянно намекает чуть ли не на победу над «короной», то у немцев тогда, по нашей оценочной шкале, вируса нет совсем. Однако, в отличие от нас, лидеры ЕС подходят к проблеме очень серьезно. И можно быть уверенным, что если возникнет действительно серьезный риск для зрителей, то их на трибуны не допустят.

Немецкие СМИ, ссылаясь на мнение председателя объединения врачей страны Сузанне Йона, сообщили, что в ФРГ началась вторая волна коронавируса, но она ожидается более слабой по сравнению с первой. Новый сезон бундеслиги стартует 18 сентября, но за полтора месяца может многое измениться в эпидемиологической ситуации. В связи с пандемией коронавируса правительство Германии ранее запретило массовые мероприятия вплоть до 31 октября. Тем не менее, Федерация футбола Германии рассчитывает провести матч Лиги наций против испанцев при заполненных трибунах - игра намечена на 3 сентября, которое может стать днем свидания с живым футболом соскучившейся публики.

Футбольные чиновники до этой даты планируют провести масштабное тестирование болельщиков на коронавирус. Президент федерации Фриц Келлер полагает, что подобная процедура поможет в нормализации ситуации в стране. Кроме того, тестирование сохранит здоровье болельщиков и принесет пользу обществу.

«КУЧКОВАТЬСЯ» РАЗРЕШАТ РОДСТВЕННИКАМ

Матч Германия - Испания важен в плане перспектив бундеслиги допустить болельщиков на игры чемпионата страны. И как-то не верится, что немцы не справятся с поставленной задачей. Пока их мероприятия по безопасности работают как машина немецкой сборки. Это не Россия, где с первого тура доигровки инструкцию по соблюдению социальной дистанции для болельщиков, по сути, спустили в унитаз.

На всех наших матчах фанаты за воротами сбивались в единую кучу, нарушая все нормы протокола по безопасности при полном попустительстве организаторов игр. Нет сомнений, что ничего в этом вопросе не изменится в новом сезоне. Между тем с 1 августа число зрителей спортивных соревнований в Москве может быть увеличено с 10 до 50 процентов от максимальной вместимости трибун. Такое решение еще в начале июля принял мэр столицы Сергей Собянин. По словам президента РФС Александра Дюкова, организация ежедневно общается с регионами по поводу возможного увеличения количества зрителей на стадионах во время игр.

Предполагается внести изменения и в правила социального дистанцирования. Так, с сезона-2020/21 могут разрешить «кучковаться» на футбольных матчах в России членам одной семьи или гражданам, проживающим вместе. На стадионах они могут сидеть на соседних местах. Остается, правда, объяснить, каким образом РФС собирается контролировать такую публику. Проверять в паспортах прописку у сидящих бок о бок? Это несерьезно. И как сверять данные у «проживающих вместе»? Полагаться на их честное слово?

Похоже, что такая практика вводится с целью отвести стрелы критики от РПЛ. Когда граждане начнут возмущаться очередными ТВ-кадрами с трибун, где необходимое расстояние между болельщиками не соблюдается, комментаторам можно будет найти этому удобное для премьер-лиги объяснение: мол, это, наверное, родственники. Или группа работающих в Москве узбеков, проживающих вместе в строительном вагончике, пришли посмотреть на игру земляка Остона Урунова за «Спартак». Ведь вчера этот 19-летний талант заключил долгосрочный контракт с москвичами, после чего заявил, что теперь у красно-белых стало на 35 миллионов болельщиков больше. Имея в виду все население Узбекистана.

ПЯТИСЕРИЙНЫЙ «СЕЗОН»

То, что мы не можем повторить за немцами, сомнений не возникает. Виной тому не только российский менталитет – не чета немецкой пунктуальности. Сама ситуация с коронавирусом в России, судя по официальной статистике, в разы серьезнее, чем в той же Германии. Насколько она отражается на спортивном сообществе, наглядно иллюстрирует сегодня КХЛ, где в клубах полно заболевших игроков и сотрудников. Ряд команд перенесли сборы, кое-кто еще на них и не садился, отменены несколько предсезонных турниров, а в Сочи, где собраны СКА, «Локомотив», «Сочи» и молодежка под руководством Игоря Ларионова, вместо хозяев роль ростовского «детского сада» исполняет на турнире, который транслирует «Матч ТВ», коллектив из подмосковного Ступина, где базируется фарм-клуб южан – «Капитан».

Как ни скрывали организаторы случай эпидемии в ХК Сочи», информация все равно нашла выход и выползла в интернет. Лишний раз дав понять, что никакие меры предосторожности по коронавирусу в российском спорте не работают. Показательно и то, что КХЛ до сих пор не публикует свой календарь, хотя должна была сделать это по регламенту за 45 дней до первого матча – то есть, до 19 июля, если хочет стартовать 2 сентября. Президент лиги Алексей Морозов снова обещает опубликовать расписание – на днях, но запуск регулярки теперь в планируемые сроки возможен нынче только с нарушением регламента.

Не случайны и изменения в билетных программах клубов РПЛ. «Динамо», например, запустило абонементную программу «Сезон», состоящую из «серий». По каждой можно будет посетить три идущие подряд игры. Всего в «сезоне» будет пять «серий», каждая из них поступит в продажу поочередно. Все болельщики, кто приобретет первые четыре «серии» подряд, получат возможность посещать матчи Кубка России и пятую «серию» бесплатно.

Сделано это для того, чтобы можно было свернуть новые «серии», а не всю абонементную программу разом, если мы снова сядем на карантин. Слухи о том, что с сентября ряд организаций опять отправят по домам, находят все больше источников. И не добавляют оптимизма. Ситуацию в спортивном мире страны сегодня можно охарактеризовать как настороженную. Показательны в этом контексте слова гендиректора «Зенита» Александра Медведева по поводу допуска на трибуны 50 процентов фанатов. «Говоря о болельщиках, мы ждем, чтобы Москва пошла первой с 50% зрителей. Потом сами будем ждать», - сказал Медведев.

Подождем и мы.