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Глава российских футбольных судей Кашшаи: С Федуном не разговаривал, но готов
06 августа 15:34
автор: Артем Зибрак,

Глава российских футбольных судей Кашшаи: С Федуном не разговаривал, но готов

Виктор Кашшаи рассказал о подготовке арбитров к новому сезону.

О РЕЙТИНГЕ СУДЕЙ ДЛЯ РПЛ-2020/21

- Пауза между сезонами получилась очень короткой. Тем не менее совместно с департаментом инспектирования РФС мы успели проанализировать все матчи РПЛ 2020 года. На основе этой информации составлен новый рейтинг судей, при помощи которого будут производиться назначения на игры стартующего 8 августа чемпионата. Мы ждем от арбитров следования инструкциям УЕФА. После каждого тура организуем онлайн-конференции с судьями и инспекторами для разбора не менее 100 игровых эпизодов.

О ЧАСАХ ДЛЯ СУДЕЙ
- К судейскому корпусу на постоянной основе прикреплен тренер по физической подготовке. РФС поддержал идею приобретения для арбитров специальных часов, при помощи которых в ежедневном режиме можно отслеживать объем тренировочной работы по различным биопараметрам. Также судьи продолжат изучать английский. Каждый матч для арбитра - элемент соревнования. Тот, кто работает лучше, будет получать больше назначений.

ОБ ОШИБКАХ СУДЕЙ
- Не могу обещать, что в новом сезоне их не будет. Всегда есть место человеческому фактору. Но система VAR позволяет минимизировать количество ошибок. В прошлом сезоне видеоассистенты часто выручали.

О ПРЕТЕНЗИЯХ ФЕДУНА
- Состоялся ли разговор с руководителем «Спартака» Леонидом Федуном по поводу его претензий? Нет, мы не общались Но я всегда готов к диалогу. Никаких проблем. Правда, в данный момент мы все погружены в подготовку к сезону.

О РОСТЕ ЧИСЛА ЖЕЛТЫХ КАРТОЧЕК ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
- У нас нет объяснения, почему летом в матчах РПЛ судьи стали чаще выносить предупреждения. Отмечу лишь, что количество нарушений не так велико - около 25-30 за игру. Футболисты сами знают, какие фолы караются карточками, а какие - нет. Возможно, какую-то роль сыграл карантин.
Что я думаю о словах Леонида Слуцкого, который предположил, что судьи за счет предупреждений пытаются манипулировать игрой в обход VAR? Мы живем в свободном обществе, где каждый может выражать свое мнение. Анализировать подобные «теории» желания нет. У меня хватает работы.

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Глава российских футбольных судей Кашшаи: С Федуном не разговаривал, но готов
Глава российских футбольных судей Кашшаи: С Федуном не разговаривал, но готов
Виктор Кашшаи рассказал о подготовке арбитров к новому сезону.
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