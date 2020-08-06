Глава российских футбольных судей Кашшаи: С Федуном не разговаривал, но готов

О РЕЙТИНГЕ СУДЕЙ ДЛЯ РПЛ-2020/21

- Пауза между сезонами получилась очень короткой. Тем не менее совместно с департаментом инспектирования РФС мы успели проанализировать все матчи РПЛ 2020 года. На основе этой информации составлен новый рейтинг судей, при помощи которого будут производиться назначения на игры стартующего 8 августа чемпионата. Мы ждем от арбитров следования инструкциям УЕФА. После каждого тура организуем онлайн-конференции с судьями и инспекторами для разбора не менее 100 игровых эпизодов.

О ЧАСАХ ДЛЯ СУДЕЙ

- К судейскому корпусу на постоянной основе прикреплен тренер по физической подготовке. РФС поддержал идею приобретения для арбитров специальных часов, при помощи которых в ежедневном режиме можно отслеживать объем тренировочной работы по различным биопараметрам. Также судьи продолжат изучать английский. Каждый матч для арбитра - элемент соревнования. Тот, кто работает лучше, будет получать больше назначений.

ОБ ОШИБКАХ СУДЕЙ

- Не могу обещать, что в новом сезоне их не будет. Всегда есть место человеческому фактору. Но система VAR позволяет минимизировать количество ошибок. В прошлом сезоне видеоассистенты часто выручали.

О ПРЕТЕНЗИЯХ ФЕДУНА

- Состоялся ли разговор с руководителем «Спартака» Леонидом Федуном по поводу его претензий? Нет, мы не общались Но я всегда готов к диалогу. Никаких проблем. Правда, в данный момент мы все погружены в подготовку к сезону.