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В 1983-м он утаил от Госкомспорта 100 тысяч шиллингов! 71 год – нашему первому футболисту-легионеру
08 августа 10:26
автор: Юрий Волохов,

В 1983-м он утаил от Госкомспорта 100 тысяч шиллингов! 71 год – нашему первому футболисту-легионеру

День рождения отмечает Анатолий Зинченко, двукратный чемпион Австрии в составе венского «Рапида». Бывший форвард «Зенита» и ленинградского «Динамо» стал первым советским спортсменом, выступавшим за рубежом.

С ЗОНИНЫМ ОТНОШЕНИЯ НЕ СЛОЖИЛИСЬ

В «Зенит» Зинченко перешел в самом начале 1972 года из ростовского СКА. Первый сезон стал успешным - Анатолий проявил себя разноплановым нападающим: мог действовать и на острие, и в оттяжке, обладая высокой скоростью и великолепным ударом с обеих ног. В Ленинграде образовалась связка Зинченко и Георгия Хромченкова, на двоих они забили 20 голов и оба вошли в список 33-х лучших игроков чемпионата.

Однако со следующим тренером «Зенита» - Германом Зониным - отношения у Зинченко не сложились. Он был вынужден перейти в выступавшее во второй лиге ленинградское «Динамо». Команда на один сезон поднялась в первую лигу, а Зинченко с 19 голами стал лучшим бомбардиром турнира. В «Динамо» Анатолий провел три сезона (1976 - 1978). Также у него набралось по три матча за первую и олимпийскую сборные СССР.

А в конце 1980-го судьба уготовила Зинченко, вернувшемуся в «Зенит», неожиданный сюрприз: именно его советские футбольные власти почему-то решили отправить в командировку за границу – в венский «Рапид». Так Анатолий Алексеевич стал первым в истории советским легионером.

ХОТЕЛИ БЛОХИНА - ПОЛУЧИЛИ ЗИНЧЕНКО

Рассказываем, как все получилось. В 1979-м по приглашению Юрия Морозова Зинченко опять оказался в «Зените». Отыграл сезон - и думал завершать карьеру. В этот момент в Ленинград поступило предложение о его переходе в «Рапид».

«Мне тогда разговоры о карьере в Австрии казались ерундой. «Железный занавес», на носу – московская Олимпиада, которую многие капиталистические страны бойкотировали. Казалось, кто меня отпустит играть за рубеж?» - вспоминал Зинченко. Но, как ни странно, отпустили. Правда, отъезда пришлось ждать почти пять месяцев - с мая по октябрь 1980-го. Летом страна была занята домашней Олимпиадой, до Зинченко руки у чиновников просто не доходили.

Инициатором его приглашения в «Рапид» стал редактор спортивного отдела венской газеты Volksstimme Курт Частка, коммунист с большим стажем, давний оклонник СССР. «Рапид» считался рабочим клубом, вот и пришла идея усилить состав футболистом из страны победившего социализма. В противовес главному сопернику «Рапида» – «Аустрии», за которую болели «буржуи».

Частка вышел на главу Госкомспорта СССР Сергея Павлова. Тот поначалу отмахнулся: «Наш футболист в западном клубе? Что за ерунда!» Но Частка был настойчив - и Павлов, в конце концов, сдался.

Почему же выбор пал именно на Зинченко? Вообще-то австрийцы хотели приобрести Олега Блохина, но того, разумеется, не отпустило киевское «Динамо». Затем говорили про Анатолия Конькова - тот же результат. Основной игрок сборной и киевлян нужен был в стране. А потом методом перебора в Управлении футбола дошли до кандидатуры Зинченко. Решив, что по своим игровым качествам он «Рапиду» подойдет.

Контракт Зинченко заключил не с «Рапидом», а с «Союзвнештехникой». Такую схему придумали в Спорткомитете. В штате «Союзвнештехники», понятно, должности «футболиста» не было – Зинченко оформили инженером, его зарплата составляла 12 000 шиллингов, столько в среднем получали советские служащие за рубежом. «Рапид» выплачивал деньги Спорткомитету, который две трети суммы оставалял себе. Когда австрийцы об этом узнали, их возмущению не было предела.

Как-то за победу в Кубке Австрии футболистам «Рапида» выплатили по 100 тысяч шиллингов премиальных. В нашем посольстве у Зинченко потребовали вернуть всю сумму. А Анатолий сказал, что премию получили только местные игроки, и ему ничего не положено... Пришлось пойти на такую хитрость, чтобы не лишиться заслуженных денег.

Справа - Анатолий Зинченко

ПАНЕНКА

Вскоре после Зинченко в «Рапид» перебрался главный герой Евро-1976, автор знаменитого пенальти в финальном матче в ворота немецкого вратаря Зеппа Майера чех Антонин Паненка. Два легионера из соцлагеря быстро подружились, они жили в одном номере на сборах и во время выездов.

В «Зените» Зинченко поиграл вместе с Юрием Желудковым – одним из лучших исполнителей стандартов в чемпионате СССР. Но, по его словам, с Паненкой даже Желудков не мог сравниться.

«Соперник устанавливает стенку, а у штанги – еще одного игрока. Так Паненка перебрасывал стенку и попадал точно между перекладиной и головой выпрыгнувшего игрока. Четко в эти 20–30 сантиметров! И это не было редкостью. Все о его умении знали, но сделать ничего не могли. Антонин словно рукой мяч забрасывал. После каждой тренировки оставался и бил, бил по воротам», - вспоминал Зинченко.

КРАНКЛЬ

Третьим ведущим игроком того «Рапида» был Ханс Кранкль, который только что вернулся в Вену из «Барселоны», где забил 34 мяча. Кранкль постоянно огорчал главного соперника «Рапида» - «Аустрию».

«Дерби проходили на центральном стадионе Вены – «Пратере», который вмещал 70 тысяч болельщиков, потому что ни наша домашняя арена, ни стадион «Аустрии» не могли принять всех желающих. Играли четыре раза за сезон, и на каждом матче был аншлаг», - рассказывал Зинченко.

В первом же матче с его участием «Рапид» разгромил «Аустрию» - 5:1, а затем одержал еще четыре победы подряд. В 1982-м с Зинченко, Паненкой и Кранклем легендарный клуб вернул чемпионское звание спустя 15 лет. На следующий год команде удалось оформить золотой дубль.

В «Рапиде» Зинченко дебютировал в еврокубках. В Кубке УЕФА были обыграны венгерский «Видеотон» и голландский ПСВ. Потом венцы дали бой «Реалу» (0:1 дома, 0:0 в гостях).

НА «ЗАГНИВАЮЩЕМ ЗАПАДЕ»

Каким был быт первого в истории советского легионера? Зинченко вместе с семьей жил неподалеку от стадиона «Рапида» в тихом квартале, состоящем преимущественно из частных домов. «Клуб снимал нам этаж. Хозяйкой была фрау Марта. За два с половиной года стали с ней практически родными. Она нас заботливо опекала. Когда только въехали, решили, что не обойтись без стиральной машины, ведь ребенку было всего десять месяцев. Я сказал об этом в клубе, и уже через два часа нам привезли машину. Установили в ванной: смотрим – не нарадуемся. Вдруг машину увидела фрау Марта и сразу стала суровой: «Зачем вам это?» Оказалось, она обиделась: клуб платил ей за то, что мы у нее живем, и она считала, что обязана сама создавать комфортные условия: менять каждые три дня постельное белье, стирать наши вещи и возвращать их отглаженными», - вспоминает Анатолий Алексеевич.

Клуб постоянно организовывал для футболистов мероприятия. На день рождения каждого игрока заказывался зал в ресторане, а если событие было значимым, команда уезжала за город, где арендовала не только ресторан, но и отель.

НАЗАД В СССР

После сезона-1982/83 Зинченко завершил карьеру и вернулся на родину. «В 1980-м я думал, что еду на год. Никак не мог предположить, что останусь в Австрии на три. Был убежден, что в том возрасте, в котором поехал я, там делать нечего. С языком проблемы, начинать жизнь в другой стране в 30 лет сложно. Но все вышло иначе», - опять рассказывает Зинченко.

Всего за «Рапид» он провел 54 матча, в которых забил 6 мячей. Самым памятным моментом стало для него завоевание первого чемпионского титула, весной 1982-го. По словам Анатолия Алексеевича, болельщики выскочили на поле и срывали с футболистов майки, трусы, гетры. Целый вечер команда ездила по кафе и ресторанам, а ночью остановилась в Венском лесу. За победу в чемпионате руководство отблагодарило игроков внушительной по тем временам премией – по 10 тысяч долларов на брата.

Главный тренер «Рапида» Отто Барич предложил Зинченко стать своим ассистентом, но тот, по понятным причинам, отказался. В течение пяти лет после возвращения домой на имя Зинченко из Вены приходили приглашения на различные клубные мероприятия. Однако до него самого ни одно не дошло.

В середине 80-х Зинченко в качестве главного тренера череповецкого «Строителя» оказался на сборах в Узбекистане. «Рапид» в это время совершал турне по Средней Азии. После одного из матчей Анатолий Алексеевич зашел в австрийскую раздевалку, где ему несказанно обрадовались. Кто-то из руководителей «Рапида» спросил: «Мы каждый год шлем тебе приглашения и получаем ответы: «Занят по работе, выехать не может». Почему не приезжаешь? Ты что, министром работаешь?»

Австрийский этап неожиданно стал лучшим в карьере уроженца Новокузнецка. «Ехал в неизвестность, не зная, чем эта Австрия закончится. Но получилось все хорошо: стал двукратным чемпионом страны, обладателем Кубка. Не подвел, в общем, советский футбол», - считает Зинченко, которому сегодня, 8 августа, исполнился 71 год.

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В 1983-м он утаил от Госкомспорта 100 тысяч шиллингов! 71 год – нашему первому футболисту-легионеру
В 1983-м он утаил от Госкомспорта 100 тысяч шиллингов! 71 год – нашему первому футболисту-легионеру
День рождения отмечает Анатолий Зинченко, двукратный чемпион Австрии в составе венского «Рапида». Бывший форвард «Зенита» и ленинградского «Динамо» стал первым советским спортсменом, выступавшим за рубежом.
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