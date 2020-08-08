Отберут ли «Спартак-2» и «Зенит-2» очки у ЦСКА и «Спартака»? Интриги 1-го тура РПЛ

Впрочем, даже если подобные подозрения не имеют под собой никаких оснований, ЦСКА наверняка ждет серьезное испытание. Этим летом «Химки» Юрана уже побеждали маститый «Урал» в полуфинале Кубка России, а в финале того же турнира дали бой «Зениту». Команда с тех пор не стала слабее и вряд ли за две недели успела потерять тонус. Кстати, свой предыдущий сезон в РПЛ (в 2009 году) химчане завершили серией из 15 (!) поражений. Еще один стимул не проиграть сегодня ЦСКА, в составе которого может дебютировать аргентинский новичок Адольфо Гайч .

Как бы то ни было, если «Химки» считать клубом-побратимом «Спартака» (этаким «Спартаком-2»), то в первом туре РПЛ-2020/21 подопечных Гунько ждет «дерби» против главного врага красно-белых - ЦСКА. Значит, мотивация хозяев «Арены Химки» должна быть запредельной. Можно не только самим очками разжиться, но и помочь своему «хозяину».

Вообще-то пока химчан со «Спартаком» объединяет только фигура нового главного тренера: Дмитрий Гунько пришел на смену Сергею Юрану из молодежной академии красно-белых. Ни одна из анонсированных аренд спартаковцев в «Химки» пока не оформлена. К тому же массовым переезд игроков из Тушина в ближайшее Подмосковье уже в любом случае не получится. В регламент РПЛ накануне сезона внесли изменение: теперь одна команда не сможет одалживать другой более двух футболистов...

Старту очередного футбольного сезона предшествовали разговоры об усугубившейся в РПЛ проблеме - зависимости некоторых команд из середины и низов турнирной таблицы от топ-клубов. «Сочи» еще в прошлом чемпионате многие за глаза называли фарм-клубом «Зенита». Теперь аналогичный ярлык приклеился к «Химкам», вернувшимся в премьер-лигу спустя 11 лет.

Ну а «Сочи», которому, согласно той же самой «теории заговора», следует помогать «Зениту», представляется возможность завтра, 9 августа, ущипнуть исторического врага сине-бело-голубых - «Спартак». За красно-белых на «Открытие Арене» должен впервые сыграть экс-лидер сочинцев в минувшем сезоне Александр Кокорин. Крайне любопытно, сможет ли он забить «Зениту-2»? А еще интересно, бросит ли Доменико Тедеско сразу в бой своего 19-летнего узбекского джокера из «Уфы» Остона Урунова.

Немцу сейчас, впрочем, не до экспериментов. «Спартак» поставил цель вернуть себе чемпионский титул. Долго запрягать нельзя.

Александр Кокорин

УСПЕЮТ ЛИ «ЗЕНИТ» И «ЛОКОМОТИВ» ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ СУПЕРКУБКА?

Де-факто сезон был открыт еще накануне - матчем за Суперкубок, в котором «Зенит» победил «Локо» (2:1), оформив в 2020 году внутрироссийский требл. Автором первого мяча в игре стал лучший бомбардир и ассистент РПЛ-2019/20 Артем Дзюба. Однако досматривал он встречу со скамейки запасных. По словам Сергея Семака, у новоиспеченного капитана «Зенита» микроповреждение, и он не готов играть 90 минут. А как насчет кондиций всей команды? Узнаем 11 августа, когда питерцы будут экзаменовать в Волгограде вернувшийся в премьер-лигу «Ротор».

В тот же день сыграет и «Локо» - в Казани против «Рубина». Скорее всего, здесь хозяева тоже будут иметь преимущество в физподготовке. Перерыв между сезонами получился сверхкоротким, сборов, по сути, не было, так что дполнительные несколько дней отдыха - серьезная фора. При этом Марко Николич, в отличие от Семака, не располагает длинной скамейкой. Неудивительно, что гендиректор «Локо» Василий Кикнадзе уже жалуется на плотный календарь. В августе, с учетом Суперкубка, красно-зеленых и впрямь ждет адский график.

КАК ДЕБЮТИРУЕТ В «АХМАТЕ» ТАЛАЛАЕВ?

2020 год наверняка надолго запомнится Андрею Талалаеву. Еще зимой он тренировал «Химки» в ФНЛ, летом спасал «Крылья Советов» от вылета из РПЛ, а после того, как эта задача не была решена, получил назначения в Грозный, сменив Игоря Шалимова. Этот сезон для 47-летнего специалиста - во многом определяющий. «Ахмат» - шанс Талалаева выйти на новый уровень и закрепиться в основной тренерской обойме российского футбола. Но для этого нужно поднимать команду в верхнюю половину табицы. Значит, отбирать очки у прямых конкурентов - таких, например, как «Арсенал», с которыми грозненцы сыграют завтра в Туле.

В составе хозяев наибольшее внимание, конечно, приковывает к себе Евгений Луценко. Этого нападающего вроде бы хотят видеть в своих рядах «Локо» и «Краснодар», но пока он никуда не ушел (трансферное окно открыто до конца сентября), а его форма летом поражала воображение. В заключительных восьми турах РПЛ-2019/20 Луценко забил за «Арсенал» 6 мячей. Причем все с игры. Так что обороне «Ахмата» надо быть начеку.