Смолов и Миранчук готовы тонуть вместе с Кикнадзе. Так стоит ли фанатам «Локо» воевать за Семина?

Вот и на торжественной встрече в субботу обратили на себя внимание слова лидеров «Локо» - Миранчука и Федора Смолова . Вернувшийся из аренды в «Сельте» нападающий пропустил непростой период в клубе, когда решалась судьба Семина. А сейчас смог озвучить свою позицию, которая предсказуемо оказалась не просеминской. «Разборки надоели, негативные выкрики с трибун мешают и отвлекают от игры, давайте чаще общаться после матчей». Такой посыл фанатам адресовал форвард, который отлично смотрелся в игре за Суперкубок после выхода на замену.

В каждом матче Алексей Миранчук с партнерами оставляет себя на зеленом газоне без остатка. За кого они конкретно сражаются – за контрактные деньги, за клуб, за Николича или Кикнадзе – не столь принципиально. Главное, что футболисты профессионально выполняют свою работу и никаким саботажем «за Палыча» в команде не попахивает.

Например, это здоровая атмосфера в самой команде. Судя по всему, игроки вопреки опасениям приход Марко Николича восприняли абсолютно нормально. Уже с первого тура доигровки было видно, как у Миранчука и Ко горели глаза. Понятно, что за время карантинного простоя все футболисты, молодые и пышущие здоровьем люди, соскучились по хорошей игре. Огонь в глазах мог быть просто выражением радости после долгой разлуки с любимым занятием. Однако и в последующих матчах, когда спортсмены уже успели набегаться, к самоотдаче на поле игроков в красно-зеленой форме нельзя предъявить ни малейших претензий.

В этом плане шансы Кикнадзе наладить, хотя бы спустя время, отношения с противником близятся к нулю. Похоже, понял это и сам гендир, и смирился с тем, что очередной раз услышал хамские слова в свой адрес (»быдло»). В ответ на это на встрече, посвященной награждению «Локо» серебряными медалями, из его уст прозвучало несколько фраз с интонацией, которая говорит о равнодушии функционера к фанатскому мнению (оно взаимно). Кикнадзе даже несколько неосторожно дал понять, что «Локомотиву» люди на трибунах не приносят больших денег, а потому клуб никак от них не зависит и может вполне обходиться без их пожеланий. Для гендира, очевидно, сегодня куда более важными видятся другие вещи, которые в его понимании должны переломить ход боевых действий.

Эта встреча априори не могла быть пресной и спокойной, учитывая, что болельщики «Локо» вот уже три месяца находятся в состоянии открытой войны с руководством клуба. Некрасивое расставание с тренером-легендой Юрием Семиным активная часть фанатов гендиректору Василию Кикнадзе так и не простила. Да и вряд ли простит. Для них Палыч был не просто иконой, он был их товарищем, а потому его выпихивание руками и ногами с поста главного тренера, несмотря на хорошие результаты, они расценивают как предательство. А кто ж в настоящем мужском коллективе предателей прощает?

Миранчук же, рассуждая о возможности уехать в Европу, подтвердил, что он футболист «Локомотива», хочет выступать в этой команде, играть в Лиге чемпионов и не довольствоваться вторыми местами.

Похожие слова произнес полузащитник Дмитрий Баринов, подчеркнув, что при счете 2:1 в пользу питерцев болельщики должны были гнать команду вперед – и тогда бы она забрала Суперкубок. А вместо этого опять игроки стали свидетелями акций против руководства клуба. «Мы этого не заслужили. Почему к нам такое отношение?» - задался Баринов вопросом, который означает: команда своего бывшего тренера-почетного железнодорожника уже позабыла и хочет идти дальше.

Значит ли это, что игроки предали Семина? Нет, не значит. За время его работы в клубе никаких поводов для этого они не давали. А сейчас честно выполняют свою работу, за что получают очень большие деньги по российским меркам. Не вставать же им в позу, умышленно сдавая матчи, чтобы слить Кикнадзе. И тем самым навредить своей репутации.

Футболисты недвусмысленно дали понять своим болельщикам, что военные действия против руководства клуба – не их война, они в ней участия не примут. И совершенно не понятно, какие шаги в связи с этим нужно теперь предпринимать фанатам. Болеть против своей любимой команды? Ждать ее осечек в надежде на то, что это поможет избавиться от ненавистного тандема у руля клуба? Найти шамана, чтобы сглазил гендира? Продолжать уходить с трибун после 20-й минуты?

А какой в этом смысл, если в период пандемии трибуны и так не могут заполняться на сто процентов? Эта акция изначально была обречена на неудачу. Результаты Николича – вот единственный козырь, который обе стороны могут использовать в свою пользу. В зависимости от того, какими они будут.

На достижении результатов в настоящий момент направлены все усилия Кикнадзе. Только этим он способен сбить девятый вал негативных эмоций, который может накрыть его с головой. Смолов и Миранчук, по сути, дали понять, что остаются в клубе. Это говорит о том, что деньги сегодня для клубных боссов не стоят на первом месте, несмотря на недавние разговоры о непростом времени для «Локо». Если бы было иначе, обоих форвардов спулили бы побыстрее. Пока Миранчук не подешевел в разы – а зимой его трансферная стоимость упадет очень сильно, так как до истечения срока контракта останется всего несколько месяцев. Дешеветь будет и Смолов, которому уже 30.

Оба игрока сегодня нужны клубу. У «Локо» очень непростой август. Семь матчей с учетом Суперкубка: в Москве играют с «Краснодаром», «Спартаком», «Зенитом» и «Ахматом», в гости едут в Казань и Екатеринбург. В каждой встрече вполне реально потерять очки. Но стоит забуксовать на старте, как у твоих врагов появится мощный козырь. А дальше начнется Лига чемпионов, где не знаешь, чего ждать от неискушенного в таких матчах Николича.

«Локо» будет крайне важно набрать очки в групповом турнире ЛЧ, чтобы заработать денег. На это, похоже, помимо ударного начала чемпионата делалась ставка, когда принималось решение не продавать срочно и абы кому своих лидеров. Тем самым Кикнадзе, можно предположить, хочет убить трех зайцев:

- не быть обвиненным в распродаже лидеров, на что намекал Семин при своей отставке;

- пополнить клубную кассу лигочемпионскими бонусами, чтобы не услышать слов о провальной трансферной политике;

- отвести стрелы критики от Николича, ведь клубные боссы невольно стали заложниками его результатов.

Как в итоге у генерального директора сложится, зависит во многом от тренера и игроков. Но уже точно можно говорить о том, что в армии Кикнадзе случилось пополнение. Смолов с ним точно в одной лодке. А не с болельщиками. Как и Миранчук, Баринов и их партнеры. Если пойдут под откос – то теперь, похоже, только все вместе.