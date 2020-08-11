Еськов и Казарцев объяснили, как убили «Спартак», Широков избил судью, «Рейнджерс» первый на драфте

«СПАРТАК» НЕ СНИМЕТСЯ
Грандиозный судейский скандал, случившийся в воскресном матче «Спартак» – «Сочи» (2:2) с абсолютно левым пенальти в ворота хозяев на 90-й минуте при счете 2:1, вчера начал понемногу терять градус накала. Несмотря на обещания снять команду с чемпионата, спартаковский босс Леонид Федун своих слов прогнозируемо не сдержал.
Разборки постепенно сводятся к наказанию исполнителей «заказухи», в то время как общественность надеялась на всестороннее расследование с поиском заказчиков атаки на «Спартак». Никаких сенсаций, судя по всему, не будет. История сведется к дисквалификации главного арбитра матча Василия Казарцева и видеоассистента Алексея Еськова. Народ требует распять обоих, пожизненно отстранив от обслуживания футбольных матчей. Роль справедливого судьи, очевидно, должен принять Александр Дюков.
Вчера же глава РФС выступил миротворцем. После его разговора с Федуном владелец «народной» команды заявил, что «Спартак» не снимется с турнира. Что такого пообещал Дюков обиженному боссу красно-белых, история умалчивает. Но вскоре после этого Федун озвучил предложение привлечь в качестве видеоассистентов на матчах РПЛ иностранных специалистов.
Неплохо бы для начала выпроводить одного легионера из судейского департамента. Не понятно, почему Виктор Кашшаи после всего случившегося до сих пор числится его главой. Венгр полностью дискредитировал себя. С его приходом дела в вечно проблемном российском судействе расцвели новыми красками с преобладанием темных тонов. Если он останется на своем посту, означать это будет только одно — перестраивать работу департамента РФС не намерен.
ПЕНАЛЬТИ С НЮАНСОМ
Оправилась вчера от первоначального шока и сладкая парочка Казарцев – Еськов, и даже попыталась перейти в контрнаступление. Объясняя нам, что после стократного просмотра момента со вторым пенальти в ворота «Спартака» они пришли к выводу, что «ситуация не очевидная» и пенальти скорее не было, но есть нюансы. Как в анекдоте про Петьку и Василия Ивановича.
Цель таких невнятных объяснений одна: убедить тех, кто в воскресенье отчетливо видел, как убивали «Спартак», что это не целенаправленное выполнение заказа, а просто сложнейший для принятия решения эпизод. Если честно, не убедили.
Фанатское объеденение «Фратрия» тем временем потребовало отставки не только Кашшаи, но и Дюкова.
ШИРОКОВ БИЛ СУДЬЮ РУКАМИ И НОГАМИ
Тем временем профессия футбольного арбитра становится по-настоящему опасной. Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков в понедельник устроил свой судейский самосуд. В отличие от воскресного матча в Тушине игра на любительском турнире после недовольства действиями арбитра завершилась мордобоем. Широкова, очевидно, бес попутал на фоне всенародного возмущения людьми со свистком. Как еще характеризовать избиение арбитра, которое устроил экс-хавбек российской сборной.
Судью Никиту Данченкова он бил и руками и ногами. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Судя по изрядно помятой физиономии с двумя фингалами под глазами, рассеченной бровью и лицом, Широков перепутал голову рефери с футбольным мячом.
Вот за такие случаи точно нужно пожизненно дисквалифицировать человека от участия в любых официальных футбольных матчах на любом уровне. В независимости от того, провоцировал ли судья своими решениями недовольство или нет. Футбол в конечном счете — всего лишь игра. Если кто-то не умеет справляться со своими болезненными эмоциями, нечего ему в такой игре делать. Однако что-то сильно сомневаюсь, что произойдет нечто подобное, и Широков понесет заслуженное наказание.
Организатор турнира заявил, что было бы неплохо привлечь к инциденту полицию. Туда же обещает обратиться потерпевший. Как оно в итоге сложится, прогнозировать пока рано. Роман как минимум попал на хорошие деньги. За «прости» из такой истории он теперь не вывернется.
«ИНТЕР» И «МЮ» В ПОЛУФИНАЛЕ ЛИГИ ЕВРОПЫ
В Лиге Европы вчера начались четвертьфиналы, состоящие из одной встречи. В Дюссельдорфе миланский «Интер» победил «Байер» – 2:1 и вышел в полуфинал. Все мячи были забиты в первой половине первого тайма. Немецкая команда могла заработать право на пенальти, но VAR 11-метровый в ворота итальянцев отменил.
«Интер» вышел в полуфинал еврокубка впервые за 10 лет и встретится там с победителем матча между «Шахтером» и «Базелем».
В другом матче дня в Кельне «Манчестер Юнайтед» не смог распечатать ворота «Копенганена» в основное время. И лишь в дополнительные полчаса англичане сломили сопротивление упорных датчан. Единственный гол с пенальти на 95-й минуте забил Бруну Фернандеш.
В полуфинале Лиги Европы соперником «МЮ» станет победитель пары «Вулверхэмптон» – «Севилья».
ЛАФРЕНЬЕ СТАНЕТ ПАРТНЕРОМ ПАНАРИНА?
Право первого выбора на драфте НХЛ-2020 в результате драфт-лотереи досталось «Нью-Йорк Рейнджерс». Последний раз знаменитый клуб выбирал первым 55 лет назад. Во втором этапе драфт-лотереи участвовали клубы, потерпевшие поражения в сериях квалификации плей-офф: «Эдмонтон», «Торонто», «Флорида», «Питтсбург», «Миннесота», «Нэшвилл», «Рейнджерс» и «Виннипег».
Главным фаворитом предстоящего драфта является нападающий Алексис Лафренье. В январе юный талант привел канадскую сборную к победе на молодежном чемпионате мира и был признан самым ценным игроком турнира.
Напомним, что в финале МЧМ-2020 канадцы победили российскую молодежку, которую возглавлял нынешний главный тренер СКА Валерий Брагин.
Лафренье уже заявил, что он очень счастлив и что «Рейнджерс» невероятная команда. Если ньюйоркцы не передумают его брать, то Лафренье станет партнером нашего Артемия Панарина, нынешнего лидера «синерубашечников».