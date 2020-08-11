Незаслуженный мастер спорта. Как наказать Романа Широкова

«Что-то я немного погорячился. Это же на пару лет исправительной колонии потянет. Не готов я как-то пойти по дорожке славных парней Кокорина и Мамаева, так что, пока не поздно, пойду договариваться с этим гаденышем. Может, недорого возьмет. Чай, не Пак из Минпромторга».

Очевидно, в таких раздумьях началось утро бывшего полузащитника российской сборной Романа Широкова. Проспавшись после вчерашнего, он принес извинения арбитру Никите Данченкову, которого как следует избил накануне в матче любительских команд. Экс-звезда «Зенита» теоретически имеет шанс стать звездой уголовной хроники. Тем более, что потерпевший уже зафиксировал побои и намекнул, что готов дать делу ход.

Извинения эксперта телеканала «Матч ТВ», который поспешил сообщить об отстранении «подозреваемого» от эфира, выглядят довольно цинично. Это был тот случай, когда оправданий содеянному нет в принципе. Человек, заработавший кучу бабок за свою карьеру, не обиженный жизнью, в развлекательном матче любителей наносит умышленный вред здоровью человека. Просто по той причине, что какой-то кто-ты-такой-есть Данченков посмел указать самому Широкову на недопустимость нецензурной лексики на поле в свой адрес. Роман в извинительной речи посчитал нужным упомянуть про «неназначение очевидного пенальти и показанную красную карточку». То есть, чтобы всем было понятно, что не просто так огреб арбитр матча.

Да что бы он ни учудил на зеленом поле, этот рефери Никита, нет никакого права у Широкова и кого бы то ни было распускать руки. Ни в матче любителей, ни в игре с участием «Спартака». Роман же пошел дальше: не просто вмазал человеку сгоряча, но добивал ногами уже лежачего. Как же нужно ненавидеть людей, дорогой наш заслуженный мастер спорта?!

В советские времена за подобные поступки из «змс» выгоняли немедленно. Неплохо бы применить эту практику и сейчас. Широков и так имел репутацию неуравновешенного товарища, а теперь к нему навечно приклеится титул футбольного хулигана. Наше футбольное сообщество обсуждает, отстранять ли навсегда от обслуживания матчей провинившихся арбитров встречи «Спартак» - «Сочи». Но там не доказано преднамеренное действие против одного из соперников. А в случае Широкова налицо полная неадекватность. Опасно выходить на одну поляну с таким персонажем. Вот кого стоило бы пожизненно отстранить от любых официальных матчей на любом уровне.