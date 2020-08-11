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Незаслуженный мастер спорта. Как наказать Романа Широкова
11 августа 13:29
автор: Дмитрий Кузнецов

Незаслуженный мастер спорта. Как наказать Романа Широкова

Бывший полузащитник сборной России не должен выйти сухим из воды после своего безобразного поступка в матче любительских команд, когда он избил ни в чем не повинного судью.

«Что-то я немного погорячился. Это же на пару лет исправительной колонии потянет. Не готов я как-то пойти по дорожке славных парней Кокорина и Мамаева, так что, пока не поздно, пойду договариваться с этим гаденышем. Может, недорого возьмет. Чай, не Пак из Минпромторга».

Очевидно, в таких раздумьях началось утро бывшего полузащитника российской сборной Романа Широкова. Проспавшись после вчерашнего, он принес извинения арбитру Никите Данченкову, которого как следует избил накануне в матче любительских команд. Экс-звезда «Зенита» теоретически имеет шанс стать звездой уголовной хроники. Тем более, что потерпевший уже зафиксировал побои и намекнул, что готов дать делу ход.

Извинения эксперта телеканала «Матч ТВ», который поспешил сообщить об отстранении «подозреваемого» от эфира, выглядят довольно цинично. Это был тот случай, когда оправданий содеянному нет в принципе. Человек, заработавший кучу бабок за свою карьеру, не обиженный жизнью, в развлекательном матче любителей наносит умышленный вред здоровью человека. Просто по той причине, что какой-то кто-ты-такой-есть Данченков посмел указать самому Широкову на недопустимость нецензурной лексики на поле в свой адрес. Роман в извинительной речи посчитал нужным упомянуть про «неназначение очевидного пенальти и показанную красную карточку». То есть, чтобы всем было понятно, что не просто так огреб арбитр матча.

Да что бы он ни учудил на зеленом поле, этот рефери Никита, нет никакого права у Широкова и кого бы то ни было распускать руки. Ни в матче любителей, ни в игре с участием «Спартака». Роман же пошел дальше: не просто вмазал человеку сгоряча, но добивал ногами уже лежачего. Как же нужно ненавидеть людей, дорогой наш заслуженный мастер спорта?!

В советские времена за подобные поступки из «змс» выгоняли немедленно. Неплохо бы применить эту практику и сейчас. Широков и так имел репутацию неуравновешенного товарища, а теперь к нему навечно приклеится титул футбольного хулигана. Наше футбольное сообщество обсуждает, отстранять ли навсегда от обслуживания матчей провинившихся арбитров встречи «Спартак» - «Сочи». Но там не доказано преднамеренное действие против одного из соперников. А в случае Широкова налицо полная неадекватность. Опасно выходить на одну поляну с таким персонажем. Вот кого стоило бы пожизненно отстранить от любых официальных матчей на любом уровне.

Очень хочется посмотреть на реакцию ответственных товарищей на эту непотребную выходку известного футболиста. У нас же широко практикуется спускание на тормозах инцидентов со звездными личностями. Не хотелось бы стать свидетелем воскрешения Широкова. А то уже раздаются мнения, какого правдоруба потеряет наше спортивное ТВ. Давайте, мол, простим Романа.

Простить его по-человечески, безусловно, надо. Если он сам осознает, что перешел грань дозволенного не в тот момент, когда распутил руки и ноги на стадионе академии «Спартака», а намного раньше. Когда в своем подсознании разрешил себе самому поставить свое «я» выше других. Это гордыня, Роман, главный библейский грех. С телевизионной же карьерой Широкова в спорте надобно завершить раз и навсегда.

Должны быть в обществе моральные ориентиры, которые недопустимо публично игнорировать. А то в последнее время все новые преграды, установленные поколениями предков для сохранения морали, падают перед натиском обличенных властью и деньгами быдло-граждан. На телевидении Роману теперь место разве что в передаче у Андрея Малахова. Рейтинг, если придет, у программы будет достойный. Не то что на предыдущем месте работы.

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