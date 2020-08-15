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Марко Николич: Два тура – две победы. Я счастлив
15 августа 22:14
автор: Юлия Григорьевская

Марко Николич: Два тура – две победы. Я счастлив

Главный тренер «Локомотива» поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

- У нас два тура и две победы. Я счастлив, - сказал Николич. - Это был хороший матч. У нас были моменты забить раньше. Мы могли забить и второй, и третий гол, и тогда закончили бы нормально. Мы заслужили победу. Через три дня будет новый матч. У нас будет ротация, и ребятам надо подготовиться, потренироваться. Через два – три дня у нас будет новый игроки. Травмированный Владислав Игнатьев вернется в строй. Это важно, когда часто играешь.

- В первом тайме у «Краснодара» было много опасных моментов, но во второй половине соперник уже редко доходил до ворот. Что говорили защитникам?
- Моменты в наших ворот в первом тайме были серьезными. Потом случились ошибки, которые мы пытаемся убрать перед каждой игрой. Мы старались играть компактно во втором тайме, и у нас получилось. Подкорректировали позиции игроков, но все равно местами было опасно. У «Краснодара» быстрые, качественные игроки.

- Можете рассказать про прогресс 21-летнего Дмитрий Рыбчинского? Сезон он начал с двух голевых передач. Сегодня у него была пара моментов, но его игра не так впечатлила.
- Никогда не говорю индивидуально об игроках. Самое важное – это команда. Она и выигрывает и проигрывает. Есть молодой футболист, и у него имеются определенные качества. У молодых игра то лучше, то хуже. Она идет волнами. Дмитрий всегда много бегает, хочет бороться. Это важно для меня.

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- В первом тайме был качественный футбол, но мы не использовали моменты, которые у нас были, - сказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. - Второй тайм «Локомотив» начал играть по результату. В концовке нам не хватило мощи и давления.

- Чего вы пытались добиться заменами?
- Если не забили, значит, не получилось задуманное. Вы хорошо знаете Магомеда-Шапи Сулейманова и Игоря Смольникова. Нет смысла объяснить, зачем они выходят на поле. Нам нужно было добавить мобильности.

- Вам играть в квалификации Лиги чемпионов. Насколько довольны составом или хотите еще добавить игроков?
- Составом я удовлетворен. Будем решать задачи с теми, кто есть.

- Виктора Классона не было в заявке. Какие шансы увидеть его в раунде плей-офф Лиги чемпионов?
- Он уже восстановился, был бы сегодня в заявке, но в середине недели заболел, у него повысилась температура, он первый раз сегодня вышел на индивидуальную тренировку.

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