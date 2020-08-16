Магия Миранчука и политический демарш Шкурина. Символическая сборная 2-го тура РПЛ

ВРАТАРЬ
Матвей САФОНОВ («Краснодар»)
Отвел не одну угрозу от своих ворот в центральном матче тура против «Локомотива», грамотно выбирая позицию. Единственная помарка случилась в самом конце, когда Сафонов выкатил мяч на ногу Виталию Лисаковичу, но вратарь тут же исправился, не дав себя переиграть. Ну а в эпизоде с голом Алексея Миранчука никто бы не спас. Это был шедевр.
ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК
Дмитрий ЖИВОГЛЯДОВ («Локомотив»)
Главный тренер «Локо» Марко Николич объясняет отсутствие в стартовом составе Владислава Игнатьева травмой, но, похоже, дело не только в ней - Живоглядов выглядит на правой бровке убедительнее. Против «Краснодара» защитник выдал отличный матч и отметился голевой передачей Миранчуку.
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ
Деян ЛОВРЕН («Зенит»)
Суперновичок питерцев, в отличие от Ярослава Ракицкого, отвечает не за начало атак, а за надежность тылов. Однако в матче с «Ростовом» хорват показал умение подключаться на стандарты и забил свой первый гол в РПЛ - в чисто британском стиле, вспомнив свое недавнее прошлое в «Ливерпуле».
Йонуц НЕДЕЛЧАРУ («Уфа»)
Несмотря на два гола «Арсенала» оборона башкирской команды в целом справилась с натиском хозяев в Туле. И румынский защитник был одним из лучших. Возможно, когда забивал Евгений Луценко, Неделчару недосмотрел за нападающим на пару с Алексеем Никитиным. Зато под занавес первого тайма именно он исполнил голевой навес на Вячеслава Кротова. Этот мяч в раздевалку стал переломным: в итоге гости победил 3:2.
ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК
Дуглас САНТОС («Зенит»)
Один из самых стабильных игроков в составе чемпионов вновь подтвердил свой класс. Именно бразилец стал автором голевого навеса на Ловрена. Его же подача в штрафную до этого привела к назначению 11-метрового.
ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК
Гжегож КРЫХОВЯК («Локомотив»)
Поляк постепенно обретает себя после невыразительной игры в концовке предыдущего чемпионата. Новых бомбардирских подвигом мы от Крыховяка пока не дождались, но игра против «Краснодара», безусловно, стала для него лучшей с начала пандемии. Полузащитник проделал огромный объем работы на обеих половинах поля и однажды бил из убойной позиции - эту потенциально голевую попытку гости заблокирвали.
АТАКУЮЩИЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ
МАЛКОМ («Зенит»)
В отсутствие травмированного Артема Дзюбы успешно спарвился с ролью лидера питерской команды. Разгонял контратаки, шел в дриблинг, попал в штнагу после скидки Сердара Азмуна и заработал пенальти - именно после его удара головой мяч угодил в руку Евгению Чернову.
Алексей МИРАНЧУК («Локомотив»)
Забил один из самых красивых мячей в карьере. При этом уже пятый раз этим летом гол Миранчука стал победным для «Локо». А всего за десять матчей РПЛ при Николиче он отличился девять раз.
Кингс КАНГВА («Арсенал»)
Его команда проиграла, но сам полузащитник сделал все, чтобы туляки набрали хотя бы очко. В первом тайме Кангва исполнил результативный навес на Луценко, во втором - забил сам эффектным дальним ударом в девятку. Если бы не Миранчук, именно гол Кангва стал бы лучшим в туре.
НАПАДАЮЩИЕ
Александр СОБОЛЕВ («Спартак»)
Доминировал в штрафной «Ахмата», постоянно дергал защитников своими перемещениями и, очередной раз выиграв верховую борьбу, стал автором голевой скидки на Эсекиэля Понсе.
Илья ШКУРИН (ЦСКА)
Вошел в игру еще в первом тайме из-за травмы Алана Дзагоева. В нужный момент проявил талант настоящего центрфорварда: перепрыгнул сразу двоих игроков «Тамбова» после навеса Георгия Щенникова, пробил головой в штангу - и сам же успел на добивание. Этот гол стал первым для Шкурина в РПЛ. И забил он его на следующий день после того, как объявил об уходе из сборной Белоруссии в знак протеста против победы Александра Лукашенко на президентских выборах.
Символическая сборная 2-го тура
Сафонов - Живоглядов - Ловрен, Неделчару - Дуглас Сантос - Крыховяк - Малком, Ал. Миранчук, Кангва - Соболев, Шкурин