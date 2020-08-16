ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Магия Миранчука и политический демарш Шкурина. Символическая сборная 2-го тура РПЛ
16 августа 10:57
автор: Иван Сергеев
автор фото: Константин Рыбин

Магия Миранчука и политический демарш Шкурина. Символическая сборная 2-го тура РПЛ

«Советский спорт» представляет 11 лучших футболистов очередного тура российской премьер-лиги.

ВРАТАРЬ

Матвей САФОНОВ («Краснодар»)
Отвел не одну угрозу от своих ворот в центральном матче тура против «Локомотива», грамотно выбирая позицию. Единственная помарка случилась в самом конце, когда Сафонов выкатил мяч на ногу Виталию Лисаковичу, но вратарь тут же исправился, не дав себя переиграть. Ну а в эпизоде с голом Алексея Миранчука никто бы не спас. Это был шедевр.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Дмитрий ЖИВОГЛЯДОВ («Локомотив»)
Главный тренер «Локо» Марко Николич объясняет отсутствие в стартовом составе Владислава Игнатьева травмой, но, похоже, дело не только в ней - Живоглядов выглядит на правой бровке убедительнее. Против «Краснодара» защитник выдал отличный матч и отметился голевой передачей Миранчуку.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Деян ЛОВРЕН («Зенит»)
Суперновичок питерцев, в отличие от Ярослава Ракицкого, отвечает не за начало атак, а за надежность тылов. Однако в матче с «Ростовом» хорват показал умение подключаться на стандарты и забил свой первый гол в РПЛ - в чисто британском стиле, вспомнив свое недавнее прошлое в «Ливерпуле».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

🔥 Первый гол Деяна Ловрена за «Зенит» ⠀ #РостовЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

Йонуц НЕДЕЛЧАРУ («Уфа»)
Несмотря на два гола «Арсенала» оборона башкирской команды в целом справилась с натиском хозяев в Туле. И румынский защитник был одним из лучших. Возможно, когда забивал Евгений Луценко, Неделчару недосмотрел за нападающим на пару с Алексеем Никитиным. Зато под занавес первого тайма именно он исполнил голевой навес на Вячеслава Кротова. Этот мяч в раздевалку стал переломным: в итоге гости победил 3:2.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Дуглас САНТОС («Зенит»)
Один из самых стабильных игроков в составе чемпионов вновь подтвердил свой класс. Именно бразилец стал автором голевого навеса на Ловрена. Его же подача в штрафную до этого привела к назначению 11-метрового.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Гжегож КРЫХОВЯК («Локомотив»)
Поляк постепенно обретает себя после невыразительной игры в концовке предыдущего чемпионата. Новых бомбардирских подвигом мы от Крыховяка пока не дождались, но игра против «Краснодара», безусловно, стала для него лучшей с начала пандемии. Полузащитник проделал огромный объем работы на обеих половинах поля и однажды бил из убойной позиции - эту потенциально голевую попытку гости заблокирвали.

АТАКУЮЩИЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

МАЛКОМ («Зенит»)
В отсутствие травмированного Артема Дзюбы успешно спарвился с ролью лидера питерской команды. Разгонял контратаки, шел в дриблинг, попал в штнагу после скидки Сердара Азмуна и заработал пенальти - именно после его удара головой мяч угодил в руку Евгению Чернову.

Алексей МИРАНЧУК («Локомотив»)
Забил один из самых красивых мячей в карьере. При этом уже пятый раз этим летом гол Миранчука стал победным для «Локо». А всего за десять матчей РПЛ при Николиче он отличился девять раз.

Кингс КАНГВА («Арсенал»)
Его команда проиграла, но сам полузащитник сделал все, чтобы туляки набрали хотя бы очко. В первом тайме Кангва исполнил результативный навес на Луценко, во втором - забил сам эффектным дальним ударом в девятку. Если бы не Миранчук, именно гол Кангва стал бы лучшим в туре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

⚽ Гол Кингса Кангва #МАТЧПРЕМЬЕР #АрсеналУфа

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

НАПАДАЮЩИЕ

Александр СОБОЛЕВ («Спартак»)
Доминировал в штрафной «Ахмата», постоянно дергал защитников своими перемещениями и, очередной раз выиграв верховую борьбу, стал автором голевой скидки на Эсекиэля Понсе.

Илья ШКУРИН (ЦСКА)
Вошел в игру еще в первом тайме из-за травмы Алана Дзагоева. В нужный момент проявил талант настоящего центрфорварда: перепрыгнул сразу двоих игроков «Тамбова» после навеса Георгия Щенникова, пробил головой в штангу - и сам же успел на добивание. Этот гол стал первым для Шкурина в РПЛ. И забил он его на следующий день после того, как объявил об уходе из сборной Белоруссии в знак протеста против победы Александра Лукашенко на президентских выборах.

Символическая сборная 2-го тура

Сафонов - Живоглядов - Ловрен, Неделчару - Дуглас Сантос - Крыховяк - Малком, Ал. Миранчук, Кангва - Соболев, Шкурин

Реакция Акинфеева и железнодорожная бригада Рыбчинского. Символическая сборная 1-го тура РПЛ

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Время осторожных прогнозов. Краткие выводы после 2-го тура РПЛПродажи автомобилей Volkswagen в России по итогам июля выросли почти на 30%Технологический гигант Toshiba прекратил производство ноутбуков и ПКТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЖурнал Maxim назвал самую сексуальную россиянкуКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размера
Магия Миранчука и политический демарш Шкурина. Символическая сборная 2-го тура РПЛ
Магия Миранчука и политический демарш Шкурина. Символическая сборная 2-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет 11 лучших футболистов очередного тура российской премьер-лиги.
16.08.2020 10:57
Футбол
автор: Иван Сергеев
Победа «Лиона» над «Ман Сити» вернула времена, когда в полуфинале Кубка чемпионов играл «Спартак»
Победа «Лиона» над «Ман Сити» вернула времена, когда в полуфинале Кубка чемпионов играл «Спартак»
Выход седьмой команды чемпионата Франции в квартет сильнейших в Лиге чемпионов – безусловно, главная сенсация нынешнего сезона.
16.08.2020 09:22
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Динамо» в новых цветах? Клуб представил новую коммуникационную кампанию
«Динамо» в новых цветах? Клуб представил новую коммуникационную кампанию
Первый домашний матч «Динамо» в новом сезоне сопровождался демонстрацией нового визуального образа одного из старейших московских клубов.
16.08.2020 08:56
Футбол
автор: Николай Яременко
«Ман Сити» снова не прошел в полуфинал ЛЧ, «Зенит» выиграл без Дзюбы и в меньшинстве
«Ман Сити» снова не прошел в полуфинал ЛЧ, «Зенит» выиграл без Дзюбы и в меньшинстве
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
16.08.2020 07:50
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Непобедимая, но инородная. «Зенит» лидирует, но не влюбляет
Непобедимая, но инородная. «Зенит» лидирует, но не влюбляет
После гостевой победы над «Ростовом» (2:0) команда Сергея Семака привычно возглавила таблицу РПЛ.
15.08.2020 22:39
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Все голы 2-го тура РПЛ
Все голы 2-го тура РПЛ
«Советский спорт» собрал видео голов очередного тура премьер-лиги.
15.08.2020 22:15
Футбол
Марко Николич: Два тура – две победы. Я счастлив
Марко Николич: Два тура – две победы. Я счастлив
Главный тренер «Локомотива» поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).
15.08.2020 22:14
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Шоу Миранчука должно продолжаться! «Локомотив» победил в Москве «Краснодар» (видео)
Шоу Миранчука должно продолжаться! «Локомотив» победил в Москве «Краснодар» (видео)
Автором единственного гола в центральном матче 2-го тура РПЛ стал Алексей Миранчук, которого этим летом просто не удержать.
15.08.2020 20:58
Футбол
автор: Артем Зибрак
Объявил бойкот Лукашенко, вывел ЦСКА в лидеры. Гол белоруса Шкурина принес армейцам победу (видео)
Объявил бойкот Лукашенко, вывел ЦСКА в лидеры. Гол белоруса Шкурина принес армейцам победу (видео)
Команда Виктора Гончаренко во втором туре РПЛ с трудом переиграла на своем поле «Тамбов» (2:1).
15.08.2020 20:08
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Восемь причин, по которым «Бавария» забила «Барселоне» восемь мячей
Восемь причин, по которым «Бавария» забила «Барселоне» восемь мячей
Последний раз такое было после войны – в 1946-м. И ни разу – в еврокубках. Я комментировал бундеслигу 20 лет, и никогда “Бавария” не играла так зверски.
15.08.2020 19:57
Футбол
автор: Алексей Андронов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика