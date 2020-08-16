Магия Миранчука и политический демарш Шкурина. Символическая сборная 2-го тура РПЛ

Дмитрий ЖИВОГЛЯДОВ ( « Локомотив») Главный тренер «Локо» Марко Николич объясняет отсутствие в стартовом составе Владислава Игнатьева травмой, но, похоже, дело не только в ней - Живоглядов выглядит на правой бровке убедительнее. Против «Краснодара» защитник выдал отличный матч и отметился голевой передачей Миранчуку.

Матвей САФОНОВ («Краснодар») Отвел не одну угрозу от своих ворот в центральном матче тура против «Локомотива», грамотно выбирая позицию. Единственная помарка случилась в самом конце, когда Сафонов выкатил мяч на ногу Виталию Лисаковичу , но вратарь тут же исправился, не дав себя переиграть. Ну а в эпизоде с голом Алексея Миранчука никто бы не спас. Это был шедевр.

Деян ЛОВРЕН («Зенит»)

Суперновичок питерцев, в отличие от Ярослава Ракицкого, отвечает не за начало атак, а за надежность тылов. Однако в матче с «Ростовом» хорват показал умение подключаться на стандарты и забил свой первый гол в РПЛ - в чисто британском стиле, вспомнив свое недавнее прошлое в «Ливерпуле».

Йонуц НЕДЕЛЧАРУ («Уфа»)

Несмотря на два гола «Арсенала» оборона башкирской команды в целом справилась с натиском хозяев в Туле. И румынский защитник был одним из лучших. Возможно, когда забивал Евгений Луценко, Неделчару недосмотрел за нападающим на пару с Алексеем Никитиным. Зато под занавес первого тайма именно он исполнил голевой навес на Вячеслава Кротова. Этот мяч в раздевалку стал переломным: в итоге гости победил 3:2.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Дуглас САНТОС («Зенит»)

Один из самых стабильных игроков в составе чемпионов вновь подтвердил свой класс. Именно бразилец стал автором голевого навеса на Ловрена. Его же подача в штрафную до этого привела к назначению 11-метрового.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Гжегож КРЫХОВЯК («Локомотив»)

Поляк постепенно обретает себя после невыразительной игры в концовке предыдущего чемпионата. Новых бомбардирских подвигом мы от Крыховяка пока не дождались, но игра против «Краснодара», безусловно, стала для него лучшей с начала пандемии. Полузащитник проделал огромный объем работы на обеих половинах поля и однажды бил из убойной позиции - эту потенциально голевую попытку гости заблокирвали.

АТАКУЮЩИЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

МАЛКОМ («Зенит»)

В отсутствие травмированного Артема Дзюбы успешно спарвился с ролью лидера питерской команды. Разгонял контратаки, шел в дриблинг, попал в штнагу после скидки Сердара Азмуна и заработал пенальти - именно после его удара головой мяч угодил в руку Евгению Чернову.

Алексей МИРАНЧУК («Локомотив»)

Забил один из самых красивых мячей в карьере. При этом уже пятый раз этим летом гол Миранчука стал победным для «Локо». А всего за десять матчей РПЛ при Николиче он отличился девять раз.

Кингс КАНГВА («Арсенал»)

Его команда проиграла, но сам полузащитник сделал все, чтобы туляки набрали хотя бы очко. В первом тайме Кангва исполнил результативный навес на Луценко, во втором - забил сам эффектным дальним ударом в девятку. Если бы не Миранчук, именно гол Кангва стал бы лучшим в туре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ⚽ Гол Кингса Кангва #МАТЧПРЕМЬЕР #АрсеналУфа Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 Авг 2020 в 10:23 PDT

НАПАДАЮЩИЕ

Александр СОБОЛЕВ («Спартак»)

Доминировал в штрафной «Ахмата», постоянно дергал защитников своими перемещениями и, очередной раз выиграв верховую борьбу, стал автором голевой скидки на Эсекиэля Понсе.

Илья ШКУРИН (ЦСКА)

Вошел в игру еще в первом тайме из-за травмы Алана Дзагоева. В нужный момент проявил талант настоящего центрфорварда: перепрыгнул сразу двоих игроков «Тамбова» после навеса Георгия Щенникова, пробил головой в штангу - и сам же успел на добивание. Этот гол стал первым для Шкурина в РПЛ. И забил он его на следующий день после того, как объявил об уходе из сборной Белоруссии в знак протеста против победы Александра Лукашенко на президентских выборах.

Символическая сборная 2-го тура

Сафонов - Живоглядов - Ловрен, Неделчару - Дуглас Сантос - Крыховяк - Малком, Ал. Миранчук, Кангва - Соболев, Шкурин