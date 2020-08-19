Судьи пожалели «Зенит», «Зенит» не пожалел ЦСКА и единолично возглавил таблицу премьер-лиги (видео)

К этому моменту на поле и по счету был паритет 1:1. Чемпионы начали солидно. На четвертой минуте Дзюба, словно хоккейной клюшкой, в касание бросил в прорыв Магомеда Оздоева . Но тот на подступах к штрафной «зацепился» за дугу и упал.

Гайч всерьез напомнил о себе не на 30-й секунде игры, когда воткнул носом в газон Вильмара Барриоса , а перед перерывом, сыграв в стенку с Влашичем. Хорват пробил из штрафной по центру, Михаил Кержаков в броске перевел мяч на угловой.

ЦСКА ранее потерял из-за травм Федора Чалова и Алана Дзагоева. Зато в стартовом составе оказались Никола Влашич (дебют в РПЛ-2020/21) и форвард-новичок Адольфо Гайч, который до этого дважды выходил на замену. В Химках – на 13 минут, в Москве – на полчаса.

Так что хозяева ограничились потерей дисквалифицированного центрального защитника Ярослава Ракицкого . Его позицию занял универсал Дуглас Сантос (впервые в карьере сыгравший в центре обороны), а левая бровка была отдана на откуп ветерану Юрию Жиркову .

Перед стартовым свистком Виталия Мешкова торжественно раздавали слонов РПЛ. К удовольствию почти 30 тысяч зрителей трофеи вручили Артему Дзюбе и Сердару Азмуну , которые разделили первенство в бомбардирской гонке-2019/20. А капитан «Зенита», пропустивший предыдущий матч питерцев в Ростове, еще и получил приз Fair play.

Первую осмысленную атаку гости провели минуте на десятой. А вскоре пропустили. Деян Ловрен наглядно показал, что его диспетчерские способности на уровне мастера первого паса Ракицкого. После длинной передачи хорвата Дзюба легко выиграл воздух у Кирилла Набабкина и сделал скидку в район точки пенальти на Азмуна, которого не успели накрыть ни Игорь Дивеев, ни Хердур Магнуссон. Иранец неотразимо пробил под планку.

К чести москвичей они наладили контроль мяча и были вознаграждены за стойкость. На 26-й минуте ЦСКА сравнял счет. Голевую атаку из центрального круга начал Дивеев, а продолжил и завершил Влашич. Лучший игрок армейцев сместился влево, приблизился к штрафной, его прихватывали Дуглас Сантос и Барриос, но понадеялись друг на друга, хорват же ничтоже сумняшеся жахнул метров с 23 в дальний угол. Отчаянный прыжок Кержакова не помог.

На 33-й минуте автор армейского гола в прыжке угодил рукой в лицо Жиркова, разбил ему нос и получил предупреждение. Себастьян Дриусси швырнул мяч из аута в голову Марио Фернандеса, разумеется, ненамеренно. А перед свистком на перерыв травму получил Набабкин. В каратистском прыжке он перехватил мяч, однако неудачно приземлился и повредил ногу. К слову, чуть раньше защитнику-ветерану, позволившему Дзюбе принять мяч в штрафной, напихал Дивеев.

А еще был крайне подозрительный эпизод в штрафной «Зенита», когда мяч акцентированно нашел руку игрока питерцев. Многочисленные видеоповторы наверняка смутили телезрителей, но остались без реакции комнаты VAR. Судьи явно пожалели «Зенит», который мог получить пенальти «в раздевалку»...

На второй тайм вместо Набабкина вышел Виктор Васин, выдавший букет ошибок в июньском московском матче-разгроме с «Зенитом» (0:4) после рестарта прошлого чемпионата.

На 55-й минуте Влашич бил из штрафной, казалось, наверняка, но на пути мяча оказался… Георгий Щенников. Защитник блокировал удар.

Было понятно, что Гайчу требуется замена. Вместо аргентинца главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выпустил хавбека Наяира Тикнизяна, оставшись без кадровых нападающих. А где же автор победного гола «Тамбову» Илья Шкурин? Белоруса бросили в бой только через десять минут после... второго гола Азмуна. Волшебная комбинации после углового с участием воспитанника ЦСКА Вячеслава Караваева увенчалась расчетливым ударом низом впритирку со стойкой лучшего снайпера прошлого чемпионата, оформившего дубль.

В момент победного гола «Зенита» Влашичу за пределами поля оказывали медицинскую помощь: с досады хорват швырнул бутылку с водой на траву. Лидер красно-синих изрядно устал, а без него атака гостей заглохла. В таких случаях расчет разве что на стандарты. И за несколько минут до финального свистка Магнуссон после углового заставил понервничать Кержакова. Однако мяч от головы исландца просвистел рядом со стойкой.

В целом же хозяева был ближе к третьему голу, нежели армейцы – ко второму, спасительному. «Зенит» продлил беспроигрышную серию до 22 матчей. И теперь красуется во главе таблицы в гордом одиночестве. После трех туров только у команды Сергея Семака 9 очков из 9.

РПЛ. 3-й тур

«Зенит» - ЦСКА - 2:1 (1:1)

Голы: Азмун, 19 - 1:0. Влашич, 26 - 1:1. Азмун, 69 - 2:1.

Турнирная таблица