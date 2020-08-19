Николе и Сердару – по пятерке, «Фюреру» – два балла. Оценки за матч «Зенит» – ЦСКА

Напомним, «Зенит» победил ЦСКА со счетом 2:1 и единолично возглавил таблицу РПЛ. Вот оценики «Советского спорта» футболистам питерского и столичного клубов.
«ЗЕНИТ»
Сердар АЗМУН
Реализовал два классных момента и принес команде победу. Особенно красив был первый голевой удар иранца в касание под перекладину после скидки Дзюбы.
Дуглас САНТОС
Сыграл на непривычной позиции в центре обороны, достойно заменив дисквалифицированного Ярослава Ракицкого. На пару с Ловреном никого не пропустил в центр штрафной, а еще поучаствовал во втором голе.
Вячеслав КАРАВАЕВ
Хорошо подключался в атаку, пару раз опасно простреливал в штрафную и сыграл ключевую роль в ходе победного мяча «Зенита».
Деян ЛОВРЕН
В отсутствие Ракицкого несколько раз брал на себя функции глубинного плеймейкера. В первом тайме сделал классную предголевую передачу вертикальным забросом на Дзюбу.
МАЛКОМ
В первом тайме почти отсутствовал на поле, да еще в голевом эпизоде упустил Влашича, но после перерыва включился, много обыгрывал, создавал моменты для партнеров и дважды опасно пробил в створ.
Артем ДЗЮБА
Действовал менее продуктивно, чем обычно. Был настолько нацелен на помощь партнерам, что иногда перебирал с передачами пяткой, зато блестяще ассистировал Азмуну.
Юрий ЖИРКОВ
Не дал развернуться на своем фланге Фернандесу, красиво пробил с лета после розыгрыша углового.
Михаил КЕРЖАКОВ
У вратаря питерцев было мало работы. Не выручил в первом тайме после великолепного удара Влашича (а кто бы достал такой суперудар?), но в остальном был надежен.
Магомед ОЗДОЕВ
Совершил пару удачных перехватов, но почти не вступал в отбор и в целом был малозаметен. Зато ошибок в передачах не допустил.
Вильмар БАРРИОС
Провел не лучший свой матч, дал слишком много свободы Влашичу в середине поля.
Себастьян ДРИУССИ
Был малопродуктивен, непривычно редко обострял, особенно до перерыва.
Александр ЕРОХИН, Данила ПРОХИН, Данил КРУГОВОЙ
ЦСКА
Никола ВЛАШИЧ
Едва ли не единственная весомая боевая единица армейцев. Через хорвата шли все атаки гостей и создавалась вся опасность. Забил блестящий мяч ударом из-за пределов штрафной. После его ухода ЦСКА не сообразил ни одного стоящего выпада.
Игорь АКИНФЕЕВ
В голевых эпизодах спасти было сложно, а все остальные удары вратарь ЦСКА парировал. Во втором ему пришлось знатно попотеть, отбивая опасные удары Малкома.
Иван ОБЛЯКОВ
Был старателен и точен в передачах, пытался обострять (четыре ключевых паса – с отрывом лучший показатель в ЦСКА). Однако расчистить плацдарм для команды в середине поля не сумел.
Виктор ВАСИН
Очень хорошо вошел в игру, здорово противостоял Дзюбе в единоборствах, но во второй половине второго тайма перестал успевать к эпизодам.
Игорь ДИВЕЕВ
Потерял Азмуна в эпизоде с первым голом, с трудом справлялся с набегами соперников после перерыва, зато поучаствовал в голевой атаке армейцев, протащив мяч до центрального круга и отдав Влашичу. Получил предупреждение за споры с арбитром.
Константин КУЧАЕВ
Лидер команды в первых двух турах не реализовал момент после фланговой подачи Фернандеса, и в остальном сделал мало полезного.
Хердур МАГНУССОН
Выглядел слабее партнеров по центру обороны, редко вступал в единоборства и забрасывал мяч на Фернандеса.
Марио ФЕРНАНДЕС
Неожиданно вчистую проиграл борьбу Жиркову. В одном эпизоде даже уступил ветерану в скорости.
Георгий ЩЕННИКОВ
Редко подключался в атаку и после перерыва не справился с Малкомом.
Яка БИЙОЛ
Вышел на замену для того, чтобы переламывать игру, но был более или менее успешен только перед своей штрафной.
Кирилл НАБАБКИН
Проиграл ключевое верховое единоборство в эпизоде, когда Дзюба сделал результативную скидку на Азмуна.
Наяир ТИКНИЗЯН
Мяча после выхода на замену почти не видел и ничего интересного не создал.
Константин МАРАДИШВИЛИ
Абсолютно не попал в игру. Реже партнеров получал мяч, совершал потери на своей половине поля, ошибался в передачах, ни разу удачно не вступил в отбор.
Адольфо ГАЙЧ
Аргентинец по прозвищу «Фюрер» оказался отрезан от команды, почти не получал мяча, поучаствовал лишь в одном относительно интересном моменте, разыграв широкую стеночку с Влашичем. Проверку первым по-настоящему большим матчем в России не прошел.
Арнор СИГУРДССОН, Илья ШКУРИН