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Николе и Сердару – по пятерке, «Фюреру» – два балла. Оценки за матч «Зенит» – ЦСКА
19 августа 23:30
автор: Артем Зибрак

Николе и Сердару – по пятерке, «Фюреру» – два балла. Оценки за матч «Зенит» – ЦСКА

Как проявили себя участники центрального матча 3-го тура премьер-лиги – по пятибалльной шкале.

Напомним, «Зенит» победил ЦСКА со счетом 2:1 и единолично возглавил таблицу РПЛ. Вот оценики «Советского спорта» футболистам питерского и столичного клубов.

«ЗЕНИТ»

  • 5 баллов

Сердар АЗМУН

Реализовал два классных момента и принес команде победу. Особенно красив был первый голевой удар иранца в касание под перекладину после скидки Дзюбы.

Дуглас САНТОС

Сыграл на непривычной позиции в центре обороны, достойно заменив дисквалифицированного Ярослава Ракицкого. На пару с Ловреном никого не пропустил в центр штрафной, а еще поучаствовал во втором голе.

Вячеслав КАРАВАЕВ

Хорошо подключался в атаку, пару раз опасно простреливал в штрафную и сыграл ключевую роль в ходе победного мяча «Зенита».

  • 4 балла с плюсом

Деян ЛОВРЕН

В отсутствие Ракицкого несколько раз брал на себя функции глубинного плеймейкера. В первом тайме сделал классную предголевую передачу вертикальным забросом на Дзюбу.

МАЛКОМ

В первом тайме почти отсутствовал на поле, да еще в голевом эпизоде упустил Влашича, но после перерыва включился, много обыгрывал, создавал моменты для партнеров и дважды опасно пробил в створ.

  • 4 балла

Артем ДЗЮБА

Действовал менее продуктивно, чем обычно. Был настолько нацелен на помощь партнерам, что иногда перебирал с передачами пяткой, зато блестяще ассистировал Азмуну.

Юрий ЖИРКОВ

Не дал развернуться на своем фланге Фернандесу, красиво пробил с лета после розыгрыша углового.

Михаил КЕРЖАКОВ

У вратаря питерцев было мало работы. Не выручил в первом тайме после великолепного удара Влашича (а кто бы достал такой суперудар?), но в остальном был надежен.

  • 3 балла с плюсом

Магомед ОЗДОЕВ

Совершил пару удачных перехватов, но почти не вступал в отбор и в целом был малозаметен. Зато ошибок в передачах не допустил.

  • 3 балла

Вильмар БАРРИОС

Провел не лучший свой матч, дал слишком много свободы Влашичу в середине поля.

Себастьян ДРИУССИ

Был малопродуктивен, непривычно редко обострял, особенно до перерыва.

  • Без оценки

Александр ЕРОХИН, Данила ПРОХИН, Данил КРУГОВОЙ

Рука Оздоева – не пенальти, супергол Влашича – не спасение. «Зенит» единолично возглавил РПЛ (видео)

ЦСКА

  • 5 баллов

Никола ВЛАШИЧ

Едва ли не единственная весомая боевая единица армейцев. Через хорвата шли все атаки гостей и создавалась вся опасность. Забил блестящий мяч ударом из-за пределов штрафной. После его ухода ЦСКА не сообразил ни одного стоящего выпада.

  • 4 балла

Игорь АКИНФЕЕВ

В голевых эпизодах спасти было сложно, а все остальные удары вратарь ЦСКА парировал. Во втором ему пришлось знатно попотеть, отбивая опасные удары Малкома.

Иван ОБЛЯКОВ

Был старателен и точен в передачах, пытался обострять (четыре ключевых паса – с отрывом лучший показатель в ЦСКА). Однако расчистить плацдарм для команды в середине поля не сумел.

  • 4 балла с минусом

Виктор ВАСИН

Очень хорошо вошел в игру, здорово противостоял Дзюбе в единоборствах, но во второй половине второго тайма перестал успевать к эпизодам.

  • 3 балла с плюсом

Игорь ДИВЕЕВ

Потерял Азмуна в эпизоде с первым голом, с трудом справлялся с набегами соперников после перерыва, зато поучаствовал в голевой атаке армейцев, протащив мяч до центрального круга и отдав Влашичу. Получил предупреждение за споры с арбитром.

  • 3 балла

Константин КУЧАЕВ

Лидер команды в первых двух турах не реализовал момент после фланговой подачи Фернандеса, и в остальном сделал мало полезного.

Хердур МАГНУССОН

Выглядел слабее партнеров по центру обороны, редко вступал в единоборства и забрасывал мяч на Фернандеса.

Марио ФЕРНАНДЕС

Неожиданно вчистую проиграл борьбу Жиркову. В одном эпизоде даже уступил ветерану в скорости.

Георгий ЩЕННИКОВ

Редко подключался в атаку и после перерыва не справился с Малкомом.

Яка БИЙОЛ

Вышел на замену для того, чтобы переламывать игру, но был более или менее успешен только перед своей штрафной.

  • 3 балла с минусом

Кирилл НАБАБКИН

Проиграл ключевое верховое единоборство в эпизоде, когда Дзюба сделал результативную скидку на Азмуна.

Наяир ТИКНИЗЯН

Мяча после выхода на замену почти не видел и ничего интересного не создал.

  • 2 балла

Константин МАРАДИШВИЛИ

Абсолютно не попал в игру. Реже партнеров получал мяч, совершал потери на своей половине поля, ошибался в передачах, ни разу удачно не вступил в отбор.

Адольфо ГАЙЧ

Аргентинец по прозвищу «Фюрер» оказался отрезан от команды, почти не получал мяча, поучаствовал лишь в одном относительно интересном моменте, разыграв широкую стеночку с Влашичем. Проверку первым по-настоящему большим матчем в России не прошел.

  • Без оценки

Арнор СИГУРДССОН, Илья ШКУРИН

источник: «Советский спорт»
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