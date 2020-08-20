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Пушки Влашича и Нобоа, именины Жиркова и албанский агрессор. Символическая сборная 3-го тура РПЛ
20 августа 10:09
автор: Иван Сергеев

Пушки Влашича и Нобоа, именины Жиркова и албанский агрессор. Символическая сборная 3-го тура РПЛ

«Советский спорт» представляет 11 лучших футболистов очередного тура российской премьер-лиги.

ВРАТАРЬ

Александр БЕЛЕНОВ («Уфа»)
Подтвердил звание главного специалиста РПЛ по отражению пенальти, парировав удар спартаковца Джордана Ларссона. Совершил еще несколько классных сейвов - в том числе, после рикошета от своего же защитника с близкого расстояния. Добытая уфимцами ничья - всецело заслуга Беленова.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Сергей ПЕТРОВ («Краснодар»)
Забил победный мяч в матче с «Арсеналом» после своевременного подключения в чужую штрафную. Регулярно ходил вперед, обеспечивая давление на оборону сопернику на своем фланге.

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

ЦЕТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Миха МЕВЛЯ («Сочи»)
Выиграл всю верховую борьбу в своей штрафной, забил «Рубину» головой в первом тайме, а во втором мог сделать это еще раз, когда набегал на навес Кристиана Нобоа вместе с одноклубником Иваном Миладиновичем, которому посчастливилось стать автором победного мяча.

Деян ЛОВРЕН («Зенит»)
В отсутствие дисквалифицированного Ярослава Ракицкого хорват должен был чаще, чем обычно, начинать атаки, показав, что с первым пасом у него тоже полный порядок. Ну а в своей штрафной Ловрен «съел» габаритного нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Юрий ЖИРКОВ («Зенит»)
Место Ракицкого в центре обороны питерцев занял номинальный левый защитник Дуглас Сантос, поэтому в этой зоне был вынужден с первых минут выйти самый опытный футболист чемпионов России. И в канун 37-летия (20 августа у Жиркова день рождения - поздравления от «Советского спорта») ветеран не просто не испортил обедни, а переиграл на своем фланге самого Марио Фернандеса, что стало ключом к победе «Зенита».

АТАКУЮЩИЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Андрей ЕГОРЫЧЕВ («Урал»)
Екатеринбуржцы большую часть матча с «Локо» предпочитали отсиживаться в обороне, но во втором тайме начали активнее ходить вперед - и один из таких выпадов завршился классным голом Егорычева, эффектно замкнувшего ударом с лета навес Дмитрия Ефремова. Этот мяч вполне мог стать победным, если бы в концовке защита «Урала» не упустила Федора Смолова. Ну а Егорычев получил компенсацию за прошлый тур, когда его гол в ворота «Рубина» отменили из-за мизерного офсайда.

Никола ВЛАШИЧ (ЦСКА)
Хорватский лидер армейцев провел первый матч в РПЛ-2020/21 и без раскачки показал, почему его удар считается самым поставленным в нашем футболе. «Зениту» он забил примерно с 25 метров, уйдя от Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса. Счет стал 1:1. И как же обидно наверняка было Влашичу во втором тайме - ЦСКА пропустил решающий мяч в тот момент, когда хорвату оказывали помощь за пределами поля.

Кристиан НОБОА («Сочи»)
Эквадорский плеймейкер продолжает феерить на старте сезона: теперь он записал на свой счет гол и результативную передачу в матче с «Рубином». В первом случае он закрутил мяч в девятку со штрафного, во втором - навесил, опять же со стандарта, на Миладиновича. Так в концовке счет усилиями Нобоа из 1:2 превратился в 3:2.

НАПАДАЮЩИЕ

Николай КОМЛИЧЕНКО («Динамо»)
Сделал результат в складывавшемся непросто поединке с «Ростовом»: успел в концовке первого тайма сначала заработать пенальти за фол Матиаса Норманна, а затем забить головой после навеса с углового.

Сердар АЗМУН («Зенит»)
После не самого яркого начала сезона выдал классную игру в ключевом матче против ЦСКА. В первом тайме откликнулся на фирменную скидку Артема Дзюбы, во втором - четко завершил трехходовку с участием Дугласа Сантоса и Вячеслава Караваева.

Одисе РОШИ («Ахмат»)
Победу грозненцам над «Ротором» принесли удачные замены Андрея Талалаева: Владимир Ильин открыл счет и стал автором голевой передачи, а его адресат из Албании оформил дубль. Особенно хорош был первый гол Роши, когда он добил мяч в сетку после своего же попадания в перекладину. Настоящий агрессор!

Символическая сборная 3-го тура:

Беленов - Петров - Мевля, Ловрен - Жирков - Егорычев, Влашич, Нобоа - Комличенко, Азмун, Роши

Магия Миранчука и политический демарш Шкурина. Символическая сборная 2-го тура РПЛ

Реакция Акинфеева и железнодорожная бригада Рыбчинского. Символическая сборная 1-го тура РПЛ

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