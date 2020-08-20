Пушки Влашича и Нобоа, именины Жиркова и албанский агрессор. Символическая сборная 3-го тура РПЛ

ВРАТАРЬ
Александр БЕЛЕНОВ («Уфа»)
Подтвердил звание главного специалиста РПЛ по отражению пенальти, парировав удар спартаковца Джордана Ларссона. Совершил еще несколько классных сейвов - в том числе, после рикошета от своего же защитника с близкого расстояния. Добытая уфимцами ничья - всецело заслуга Беленова.
ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК
Сергей ПЕТРОВ («Краснодар»)
Забил победный мяч в матче с «Арсеналом» после своевременного подключения в чужую штрафную. Регулярно ходил вперед, обеспечивая давление на оборону сопернику на своем фланге.
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📹 Сергей Петров забивает свой первый гол в сезоне после передачи Маркуса Берга в штрафной гостей. ⠀ 📺 #КраснодарАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР 💻 matchpremier.ru 📱 Приложение «МАТЧ!»
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ЦЕТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ
Миха МЕВЛЯ («Сочи»)
Выиграл всю верховую борьбу в своей штрафной, забил «Рубину» головой в первом тайме, а во втором мог сделать это еще раз, когда набегал на навес Кристиана Нобоа вместе с одноклубником Иваном Миладиновичем, которому посчастливилось стать автором победного мяча.
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📹 Миха Мевля открывает счет своим голам в текущем сезоне Тинькофф РПЛ. ⠀ 📺 #СочиРубин на #МАТЧПРЕМЬЕР 💻 matchpremier.ru 📱 Приложение «МАТЧ!»
Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)
Деян ЛОВРЕН («Зенит»)
В отсутствие дисквалифицированного Ярослава Ракицкого хорват должен был чаще, чем обычно, начинать атаки, показав, что с первым пасом у него тоже полный порядок. Ну а в своей штрафной Ловрен «съел» габаритного нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.
ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК
Юрий ЖИРКОВ («Зенит»)
Место Ракицкого в центре обороны питерцев занял номинальный левый защитник Дуглас Сантос, поэтому в этой зоне был вынужден с первых минут выйти самый опытный футболист чемпионов России. И в канун 37-летия (20 августа у Жиркова день рождения - поздравления от «Советского спорта») ветеран не просто не испортил обедни, а переиграл на своем фланге самого Марио Фернандеса, что стало ключом к победе «Зенита».
АТАКУЮЩИЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ
Андрей ЕГОРЫЧЕВ («Урал»)
Екатеринбуржцы большую часть матча с «Локо» предпочитали отсиживаться в обороне, но во втором тайме начали активнее ходить вперед - и один из таких выпадов завршился классным голом Егорычева, эффектно замкнувшего ударом с лета навес Дмитрия Ефремова. Этот мяч вполне мог стать победным, если бы в концовке защита «Урала» не упустила Федора Смолова. Ну а Егорычев получил компенсацию за прошлый тур, когда его гол в ворота «Рубина» отменили из-за мизерного офсайда.
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⚽ Ефремов подал с фланга в центр штрафной, где Егорычев ударом в касание отправил мяч в ворота железнодорожников. ⠀ #МАТЧПРЕМЬЕР #УралЛоко
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Никола ВЛАШИЧ (ЦСКА)
Хорватский лидер армейцев провел первый матч в РПЛ-2020/21 и без раскачки показал, почему его удар считается самым поставленным в нашем футболе. «Зениту» он забил примерно с 25 метров, уйдя от Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса. Счет стал 1:1. И как же обидно наверняка было Влашичу во втором тайме - ЦСКА пропустил решающий мяч в тот момент, когда хорвату оказывали помощь за пределами поля.
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⚽ Никола Влашич расчехляет пушку! Реакция Дениса Казанского бесценна. ⠀ 📺 #ЗенитЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР 💻 matchpremier.ru 📱 Приложение «МАТЧ!»
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Кристиан НОБОА («Сочи»)
Эквадорский плеймейкер продолжает феерить на старте сезона: теперь он записал на свой счет гол и результативную передачу в матче с «Рубином». В первом случае он закрутил мяч в девятку со штрафного, во втором - навесил, опять же со стандарта, на Миладиновича. Так в концовке счет усилиями Нобоа из 1:2 превратился в 3:2.
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💪 Третий гол Кристиана Нобоа в этом розыгрыше чемпионата ⠀ 📺 #СочиРубин на #МАТЧПРЕМЬЕР 💻 matchpremier.ru 📱 Приложение «МАТЧ!»
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⚽️ Гол Ивана Миладиновича в концовке приносит «Сочи» первую победу в текущем сезоне. ⠀ #СочиРубин на #МАТЧПРЕМЬЕР
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НАПАДАЮЩИЕ
Николай КОМЛИЧЕНКО («Динамо»)
Сделал результат в складывавшемся непросто поединке с «Ростовом»: успел в концовке первого тайма сначала заработать пенальти за фол Матиаса Норманна, а затем забить головой после навеса с углового.
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⚽️ Гол Николая Комличенко в концовке первого тайма встречи #ДинамоРостов ⠀ 💻 matchpremier.ru/broadcast/dinamo-rostov-20200819
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Сердар АЗМУН («Зенит»)
После не самого яркого начала сезона выдал классную игру в ключевом матче против ЦСКА. В первом тайме откликнулся на фирменную скидку Артема Дзюбы, во втором - четко завершил трехходовку с участием Дугласа Сантоса и Вячеслава Караваева.
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⚽ Сердар Азмун оформляет дубль и догоняет Кристиана Нобоа по количеству голов в сезоне. ⠀ 📺 #ЗенитЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР 💻 matchpremier.ru 📱 Приложение «МАТЧ!»
Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)
Одисе РОШИ («Ахмат»)
Победу грозненцам над «Ротором» принесли удачные замены Андрея Талалаева: Владимир Ильин открыл счет и стал автором голевой передачи, а его адресат из Албании оформил дубль. Особенно хорош был первый гол Роши, когда он добил мяч в сетку после своего же попадания в перекладину. Настоящий агрессор!
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⚽ Одисе Роши открывет счёт своим голам в новом сезоне Тинькофф РПЛ. ⠀ 📺 #АхматРотор на #МАТЧПРЕМЬЕР 💻 matchpremier.ru 📱 Приложение «МАТЧ!»
Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)
Символическая сборная 3-го тура:
Беленов - Петров - Мевля, Ловрен - Жирков - Егорычев, Влашич, Нобоа - Комличенко, Азмун, Роши