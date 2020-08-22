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Чья рекордная серия оборвется в дерби – Николича или Тедеско? Интриги 4-го тура РПЛ
22 августа 10:14
автор: Иван Сергеев

Чья рекордная серия оборвется в дерби – Николича или Тедеско? Интриги 4-го тура РПЛ

«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.

ЗАГОВОРИТ ЛИ «СПАРТАК» О СУДЕЙСТВЕ ПОСЛЕ «ЛОКОМОТИВА»?

Если третий тур завершался суперматчем в Санкт-Петербурге - между «Зенитом» и ЦСКА, то черту под четвертым подведет знаковое противостояние «Спартака» и «Локомотива» на «Открытие Арене». Непонятно, сможет ли руководить командой со скамейки главный тренер красно-белых Доменико Тедеско (предыдущие две игры он пропустил из-за ангины), но для него »Локо» - уж точно особенный соперник. В прошлом году вскоре после назначения итальянский немец одержал над красно-зелеными пока что самую яркую победу в своей спартаковской карьере - 3:0 в гостях. А этим летом поединок против железнодорожников (1:1) завершился для него в конце первого тайма, когда за несогласия с арбитрами Тедеско получил красную карточку, стоившую ему трехматчевой дисквалификации.

С тех пор главный тренер «Спартака» старается избегать темы судейства. Даже тогда, когда арбитры допускают такие ошибки, что владелец красно-белых Леонид Федун угрожает снятием команды с чемпионата... Интересно, дадут ли повод для критики со стороны спартаковцев Сергей Карасев и Павел Кукуян - главный судья и видеоассистент предтоящего в воскресенье, 23 августа дерби?

К этой игре соперники подходят без поражений в РПЛ-2020/21. В прошлом туре те и другие добились волевых ничьих 1:1 на выезде - «Спартак» в Уфе, «Локо» в Екатеринбурге. С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия красно-белых достигла пяти матчей, и это их рекорд в РПЛ при Тедеско. Что уж говорить о серии «Локо», который с момента появления Марко Николича не знает поражений в премьер-лиге на протяжении 11 туров! Пока 41-летний серб дал осечку лишь раз - в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (1:2).

Московские дерби, кстати, пока складываются успешно для обоих тренеров-легионеров. У Николича, помимо той самой ничьей со «Спартаком», была ключевая в борьбе за прямую путевку в Лигу чемпионов победа над ЦСКА. У Тедеско в матчах с соседями баланс 3-1-1. Единственное поражение он потерпел опять же от ЦСКА (0:2), когда красно-белые упустили реальный шанс зацепиться за путевку в Лигу Европы.

А вообще, «Спартак» не проигрывает «Локо» на протяжении пяти матчей. Последний раз железнодорожники брали верх еще над командой Массимо Карреры - почти ровно три года назад, 19 августа 2017-го, со счетом 4:3. Красно-белые тогда вели 2:0 к перерыву, но, оставшись в меньшинстве после удаления Александра Самедова, позволили сопернику совершить камбэк.

Такая голевая феерия - большая редкость для этого дерби, но чем черт не шутит? Как заметил в интервью «Советскому спорту» Динияр Билялетдинов, предсказавший победу «Локо» 2:1, моментов в воскресной игре должно быть предостаточно у обоих ворот. Нападение команд чувствует себя сейчас замечательно, а тут еще возможны дебюты Александра Кокорина (за номинальных хозяев) и Франсуа Камано (за гостей). На «Открытие Арене» будет жарко.

Если Доменико Тедеско (слева) не сможет руководить «Спартаком» со скамейки, то его функции, по традиции, исполнит Андреас Хинкель (в центре).

Динияр Билялетдинов: «Локомотив» победит «Спартак», жду от Смолова голевой феерии

ПОСТАВИТ ЛИ СЛУЦКИЙ СНОВА ПОДНОЖКУ ЦСКА?

Если для главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко нет неудобнее соперника, чем «Зенит» (1 победа в 14 матчах), то команды Леонида Слуцкого крайне неудачно игруют с армейцами. В 13 матчах против клуба, который Леонид Викторович трижды приводил к чемпионству, одержана опять же единственная победа, датированная 2007 годом, когда Слуцкий руководил «Москвой».

Впрочем, в концовке прошлого сезона визит «Рубина» в Москву дорого обошелся ЦСКА. Открыв счет на 62-й минуте, хозяева упустили победу на 88-й (с пенальти, заработанного Хвичей Кварацхелией, забил Евгений Марков). Эта ничья лишила армейцев надежд на путевку в квалификацию ЛЧ-2020/21. Так что тогда Слуцкий одержал над Гончаренко моральную победу.

Очевидно, что новая встреча двух бывших соратников по тренерскому штабу ЦСКА должа получиться нервной и напряженной. Армейцам нужно реабилитироваться за поражение в Питере, «Рубину» - за провал на старте чемпионата (одно очко в трех матчах) и конкретно в игре с «Сочи», когда после 86-й минуты казанцы позволили оппонентам превратить счет 1:2 в 3:2.

Так что неизвестно, кто кому на этот раз поставит подножку.

УВИДЯТ ЛИ ХИМКИ ПЕРВУЮ ЗА 11 ЛЕТ ПОБЕДУ?

После трех туров в РПЛ не осталось команд без набранных очков. Одну ничью уже зацепили даже «Химки», на которых многие перед началом сезона поставили крест. Причем подопечные Дмитрия Гунько сумели увезти очко с очень тяжелого выезда в Сочи.

Что ж, самое время постараться добыть первую победу. И будет символично, если химчане разживутся тремя очками в домашнем матче с «Ахматом» Андрея Талалаева, который руководил подмосковной командой еще зимой.

Победа для хозяев будет иметь эпохальное значение. «Химки» не выигрывали в РПЛ с 2009 года, когда вылетели из элитного дивизиона. Их безвыигрышная серия составляет уже 18 матчей (15 поражений в 2009-м, два поражения и ничья в 2020-м)! Последний раз Химки видели успех своих любимцев 24 июля 2009 года, когда со счетом 2:0 был повержен ныне не существующий «Амкар».

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