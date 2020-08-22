Чья рекордная серия оборвется в дерби – Николича или Тедеско? Интриги 4-го тура РПЛ

ЗАГОВОРИТ ЛИ «СПАРТАК» О СУДЕЙСТВЕ ПОСЛЕ «ЛОКОМОТИВА»?

Если третий тур завершался суперматчем в Санкт-Петербурге - между «Зенитом» и ЦСКА, то черту под четвертым подведет знаковое противостояние «Спартака» и «Локомотива» на «Открытие Арене». Непонятно, сможет ли руководить командой со скамейки главный тренер красно-белых Доменико Тедеско (предыдущие две игры он пропустил из-за ангины), но для него »Локо» - уж точно особенный соперник. В прошлом году вскоре после назначения итальянский немец одержал над красно-зелеными пока что самую яркую победу в своей спартаковской карьере - 3:0 в гостях. А этим летом поединок против железнодорожников (1:1) завершился для него в конце первого тайма, когда за несогласия с арбитрами Тедеско получил красную карточку, стоившую ему трехматчевой дисквалификации.

С тех пор главный тренер «Спартака» старается избегать темы судейства. Даже тогда, когда арбитры допускают такие ошибки, что владелец красно-белых Леонид Федун угрожает снятием команды с чемпионата... Интересно, дадут ли повод для критики со стороны спартаковцев Сергей Карасев и Павел Кукуян - главный судья и видеоассистент предтоящего в воскресенье, 23 августа дерби?

К этой игре соперники подходят без поражений в РПЛ-2020/21. В прошлом туре те и другие добились волевых ничьих 1:1 на выезде - «Спартак» в Уфе, «Локо» в Екатеринбурге. С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия красно-белых достигла пяти матчей, и это их рекорд в РПЛ при Тедеско. Что уж говорить о серии «Локо», который с момента появления Марко Николича не знает поражений в премьер-лиге на протяжении 11 туров! Пока 41-летний серб дал осечку лишь раз - в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (1:2).

Московские дерби, кстати, пока складываются успешно для обоих тренеров-легионеров. У Николича, помимо той самой ничьей со «Спартаком», была ключевая в борьбе за прямую путевку в Лигу чемпионов победа над ЦСКА. У Тедеско в матчах с соседями баланс 3-1-1. Единственное поражение он потерпел опять же от ЦСКА (0:2), когда красно-белые упустили реальный шанс зацепиться за путевку в Лигу Европы.

А вообще, «Спартак» не проигрывает «Локо» на протяжении пяти матчей. Последний раз железнодорожники брали верх еще над командой Массимо Карреры - почти ровно три года назад, 19 августа 2017-го, со счетом 4:3. Красно-белые тогда вели 2:0 к перерыву, но, оставшись в меньшинстве после удаления Александра Самедова, позволили сопернику совершить камбэк.

Такая голевая феерия - большая редкость для этого дерби, но чем черт не шутит? Как заметил в интервью «Советскому спорту» Динияр Билялетдинов, предсказавший победу «Локо» 2:1, моментов в воскресной игре должно быть предостаточно у обоих ворот. Нападение команд чувствует себя сейчас замечательно, а тут еще возможны дебюты Александра Кокорина (за номинальных хозяев) и Франсуа Камано (за гостей). На «Открытие Арене» будет жарко.

ПОСТАВИТ ЛИ СЛУЦКИЙ СНОВА ПОДНОЖКУ ЦСКА?

Если для главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко нет неудобнее соперника, чем «Зенит» (1 победа в 14 матчах), то команды Леонида Слуцкого крайне неудачно игруют с армейцами. В 13 матчах против клуба, который Леонид Викторович трижды приводил к чемпионству, одержана опять же единственная победа, датированная 2007 годом, когда Слуцкий руководил «Москвой».

Впрочем, в концовке прошлого сезона визит «Рубина» в Москву дорого обошелся ЦСКА. Открыв счет на 62-й минуте, хозяева упустили победу на 88-й (с пенальти, заработанного Хвичей Кварацхелией, забил Евгений Марков). Эта ничья лишила армейцев надежд на путевку в квалификацию ЛЧ-2020/21. Так что тогда Слуцкий одержал над Гончаренко моральную победу.

Очевидно, что новая встреча двух бывших соратников по тренерскому штабу ЦСКА должа получиться нервной и напряженной. Армейцам нужно реабилитироваться за поражение в Питере, «Рубину» - за провал на старте чемпионата (одно очко в трех матчах) и конкретно в игре с «Сочи», когда после 86-й минуты казанцы позволили оппонентам превратить счет 1:2 в 3:2.

Так что неизвестно, кто кому на этот раз поставит подножку.

УВИДЯТ ЛИ ХИМКИ ПЕРВУЮ ЗА 11 ЛЕТ ПОБЕДУ?

После трех туров в РПЛ не осталось команд без набранных очков. Одну ничью уже зацепили даже «Химки», на которых многие перед началом сезона поставили крест. Причем подопечные Дмитрия Гунько сумели увезти очко с очень тяжелого выезда в Сочи.

Что ж, самое время постараться добыть первую победу. И будет символично, если химчане разживутся тремя очками в домашнем матче с «Ахматом» Андрея Талалаева, который руководил подмосковной командой еще зимой.

Победа для хозяев будет иметь эпохальное значение. «Химки» не выигрывали в РПЛ с 2009 года, когда вылетели из элитного дивизиона. Их безвыигрышная серия составляет уже 18 матчей (15 поражений в 2009-м, два поражения и ничья в 2020-м)! Последний раз Химки видели успех своих любимцев 24 июля 2009 года, когда со счетом 2:0 был повержен ныне не существующий «Амкар».

