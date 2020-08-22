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Подберезкин забил «Краснодару». Видео голов четвертого тура РПЛ
22 августа 17:00

Подберезкин забил «Краснодару». Видео голов четвертого тура РПЛ

Все голы тура в одном месте.

РПЛ
4-й тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Краснодар» (Краснодар) – 1:0 (1:0)

Гол: Подберезкин, 3.

источник: «Советский спорт»
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