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22 августа 17:00
Подберезкин забил «Краснодару». Видео голов четвертого тура РПЛ
Все голы тура в одном месте.
РПЛ
4-й тур
«Урал» (Екатеринбург) – «Краснодар» (Краснодар) – 1:0 (1:0)
Гол: Подберезкин,
3.
источник:
«Советский спорт»
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