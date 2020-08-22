Это было «фирменное» поражение ЦСКА. Куда теперь бежать Гончаренко?

Матч 4-го тура РПЛ с ЦСКА для главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого не мог быть рядовым по нескольким причинам. Во-первых, Слуцкий сам успешно работал с армейцами, провел в клубе лучший период своей тренерской карьеры. А каждая новая встреча с бывшим работодателем всегда вызывает желание показать, что ты лучше, чем твой последователь.

Во-вторых, у Слуцкого плохая статистика в играх против ЦСКА (победа стала второй в 14 матчах). Наконец, положение казанской команды после старта чемпионата, мягко сказать, было неважным. Одно очко в трех матчах и место в опасной зоне. Зимой Слуцкий пришел спасать тонущий «Рубин» как раз для того, чтобы в эту зону чемпион России прошлых лет никогда больше не попадал. Он сумел с большим трудом отвести команду от пропасти в период доигровки и наверняка строил амбициозные планы на новый сезон. Но начался чемпионат-2020/21 для »Рубина» – и ничего в его турнирной судьбе не изменилось.

Всю гамму переживаний Леонида Викторовича можно было увидеть во время исполнения гимна перед игрой. Тренер гостей уже вовсю раскачивался. На лице было написано, что этот матч для него крайне важен и что он очень-очень волнуется.

Еще бы. Поражение в Москве означало бы, что «Рубин» крепко застревал в подвале РПЛ, имея одно очко из 12, как выходцы из ФНЛ «Химки» и «Ротор». Вряд ли в Казани долго будут мириться с таким положением дел. Не на три копейки взяли бывшего наставника сборной России, да и бюджет клуба с подбором игроков позволяют если не включиться в борьбу за медали, то уж точно быть в верхней части таблицы. Еще пара осечек – и перед Слуцким уместно было бы ставить вопрос о служебном соответствии.

Такие мысли наверняка посещали тренера гостей перед игрой. Немного выдохнуть он смог на 37-й минуте, когда Солтмурад Бакаев после паса Ивана Игнатьева неожиданно выскочил к воротам Игоря Акинфеева и отправил мяч в левый от вратаря ЦСКА угол. Вялотекущее течение матча к такому повороту не располагало. Команды «катали вату» в середине поля, усыпляя зрителей на трибунах и у телеэкранов. Тем удивительнее стал быстрый ответ хозяев. После пропущенного гола они провели затяжную атаку, которая завершилась розыгрышем углового и плотным классным ударом Николы Влашича.

На хорвате вообще стоит остановиться особо. Влашич на глазах превратился в суперигрока. Уместно даже говорить о том, что ЦСКА становится командой Влашича. Настолько велика роль легионера в игре москвичей. А его «пушка» - однозначно лучшая на сегодняшний момент в РПЛ. В предыдущем туре Никола забил суперский мяч «Зениту» из-за пределов штрафной, изящно закрутив в дальний от себя угол. И вот новый гол со средней дистанции.

Трудно представить, что будет с созидательной игрой ЦСКА без него. На игру с «Рубином» армейцы вышли без поломавшихся Федора Чалова и Алана Дзагоева. Давно в лазарете полузащитник Ильзат Ахметов, восстанавливающийся после операции на плече. Остался в запасе новичок команды аргентинец Адольфо Гайч, проваливший матч в Питере. Не вышел в старте и Константин Кучаев, наевшийся в последних матчах, в которых был одним из лучших.

Ко всем кадровым проблемам добавилась тяжелая травма защитника Кирилла Набабкина, который не доиграл встречу с «Зенитом». 33-летний старожил красно-синих выбыл надолго из-за разрыва крестообразных связок колена. Плюс наступил явный спад в игре Марио Фернандеса. Лидер красно-синих был сам не свой в Санкт-Петербурге. Не лучший матч отыграл он и в субботу.

В нападение хозяев был отряжен еще один новичок - белорус Илья Шкурин, но ждать от него чудес было наивно. Они и не случились. В такой ситуации надежда была на армейскую полузащиту. Однако помимо Влашича трудно кого-то из армейских хавбеков выделить. Поразительно, но стоило Николе покинуть поле, как ЦСКА пропустил второй. Так было в игре с «Зенитом» - питерцы забили победный мяч, пока хорвату оказывали медицинскую помощь на бровке. А в субботу Виктор Гончаренко заменил своего лучшего игрока, решив, что больше 84 минут его лидеру на поле делать нечего.

«Рубин» забил на второй минуте компенсированного времени и был более удачлив в концовке. Но рука не повернется написать, что выиграли гости не по делу. Эта была типичная игра команды Слуцкого. Не слишкой яркой, если не сказать большего, с опаской идущей в атаку и сводящей к минимуму брак в обороне. В доигровку предыдущего сезона «Рубин» отнял у ЦСКА на выезде два очка, сведя вничью матч, который стоил армейцам места в квалификации Лиги чемпионов. И вот новая пощечина от Слуцкого Гончаренко, который сыграл свой «фирменный» матч: с провалом в концовке, непонятными заменами, а теперь еще и туманными турнирными перспективами.

Что ни говорите, но вопросов к наставнику армейцев с каждым туром меньше не становится. Несмотря на все кадровые неурядицы, не убеждает 43-летний специалист, что именно с ним ЦСКА способен включиться в гонку за медали, без которых клуб остался по итогам сезона-2019/20. После двух побед над слабыми соперниками (»Химками» и «Тамбовом») случились два кряду поражения. Армейцы откатились в середину таблицы и в пятом туре едут в Краснодар, а в шестом – в Грозный. Как бы не пришлось после этого вояжа Виктору Михайловичу бронировать новые билеты в Белоруссию, памятуя о его историческом побеге после июньского разгрома от «Зенита» со счетом 0:4... И не факт, что на этот раз Евгений Гинер будет уговаривать его вернуться. Терпение босса ЦСКА не безгранично.

Турнирная таблица РПЛ