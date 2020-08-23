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Головин сделал два гола и спас «Монако» ничью. Россиянин ударно начал чемпионат Франции (видео)
23 августа 16:05
автор: Артем Зибрак

Головин сделал два гола и спас «Монако» ничью. Россиянин ударно начал чемпионат Франции (видео)

В стартовом туре лиги 1 монегаски сыграли на своем поле 2:2 с «Реймсом», уступая к 21-й минуте 0:2.

ДЕБЮТ КОВАЧА

Французы первыми начали новый футбольный сезон среди топ-лиг, так как досрочно завершили предыдущий чемпионат. Предыдущий раз «Монако» Александра Головина проводил официальный матч 7 марта. В тот день монегаски уступили на выезде «Ницце» (1:2), пропустив решающий мяч на 93-й минуте... Сезон-2019/20 команда завершила на девятом месте, пролетев мимо еврокубков и уволив очередного главного тренера - Роберто Морено. На место испанца был приглашен Нико Ковач, который не сработался со звездами «Баварии».

Летом »Монако» покинули Даниэль Субашич и Диего Бенальо, Камиль Глик и Бенжамен Хенрихс (аренда в «Лейпциг»), Кевин Н’Дорам и Мусса Силла. Трансферов на вход пока только два – 22-летний защитник Аксель Дизази приобретен за 13 млн евро у «Реймса», а 19-вингер Антони Мусаба - за 2,5 млн у «Неймегена». Первый вышел против своей бывшей команды в основе, второй не попал даже в заявку.

СПАСИТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ГОЛОВИНА

Новая жизнь «Монако» при Коваче началась катастрофически – гол был пропущен уже на пятой минуте. Вратарь «Реймса» Предраг Райкович выбил мяч от ворот на чужую половину поля, нападающий Эль Билаль Туре выиграл верховое единоборство и сделал скидку вперед в свободную зону Булайе Диа, которого упустил Бенуа Бадьяшиль. Голкиперу Бенжамену Лекому вместе с собравшимися на трибунах зрителями (да-да, во Франции тоже пускают на футбол болельщиков) оставалось с недоумением наблюдать за действиями партнеров. Ковач доверил центр обороны очень молодым Дизази и Бадьяшилю и поплатился.

Хозяева завладели мячом (более 80 процентов) и едва не заработали пенальти после того, как локтем в своей штрафной сыграл Тома Фоке. Однако арбитр Франсуа Летексье продолжил игру, и в ответной атаке Туре удвоил преимущество. Просто катастрофа!

Подавляющее преимущество монегасков все-таки было преобразовано в ответный мяч еще до перерыва. После розыгрыша углового все тот же Дизази воспользовался скидкой Орельяна Тчуамени и головой поразил верхний угол. А выполнял навес с углового Головин. Так россиянин, незаметно проведший первый тайм, стал одним из героев концовки.

А после перерыва красно-белым потребовалось всего 10 минут, чтобы восстановить равновесие. И вновь мяч был забит после подачи Головина. На сей раз он навесил со штрафного на дальнюю штангу, и Бадьяшиль вторым касанием переиграл Райковича. Таким образом, оба гола «Монако» забили центральные защитники. В своей штрафной оба действовали куда менее уверенно.

ГОЛОВИН МОЖЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

Остаток матча превратился в осаду ворот «Реймса», однако пробить еще раз Райковича у хозяев не вышло. Хотя пару-тройку почти стопроцентных моментов они создали. В том числе - в компенсированное время, когда Головин на поле отсутствовал.

На данный момент можно сказать, что Ковач видит в россиянине важного созидателя. Александр вышел в тройке центральных полузащитников вместе с Юссуфом Фофана и Тчуамени и провел на поле 87 минут. Экс-армейцу доверяют исполнять подачи со стандартов (делает он это волшебно) и ждут от него креатива в атаке. Именно наш легионер нанес первый удар в матче (над перекладиной) и стал лидером «Монако» по этому показателю. Правда, из четырех попыток в створ пришлась лишь одна.

Головин очень старался обострять умными разрезающими передачами, но пока партнерам не хватает то ли кондиций, то ли понимания его замыслов. Да и задействовали россиянина заметно реже, чем Фофана и Тчуамени. Большинство атак проходили противоположным флангом (Головин играл левого центрального полузащитника), так что даже правый нападающий Желсон Мартинш встречался с мячом чаще Александра.

Так что впечатление от игры потенциального лидера сборной России осталось неоднозначным. С одной стороны, Головин очень нацелен на быструю остроатакующую игру. Он созидатель, всегда готовый пойти на риск. С другой - нынешний «Монако», которым руководит уже не тактически гибкие Морено или Леонарду Жардим, а пямолинейный Ковач, не выглядит командой, созданной для россиянина.

Лига 1. 1-й тур

«Монако» - «Реймс» - 2:2 (1:2)

Голы: Диа, 5 – 0:1. Туре, 21 – 0:2. Дисаси, 45+2 – 1:2. Бадьяшиль, 56 – 2:2.

«Монако»: Леком, Балло-Туре, Бадьяшиль, Дисаси, Агилар, Головин (Аолу, 87), Фофана, Тчуамени, Оньекуру (Диоп, 46), Бен-Йеддер, Мартинш (Жеббель, 81).

«Реймс»: Райкович, Фас, Конан, Абдельхамид, Фоке, Шавалерен, Манетси, Кафаро (Сирхейс, 60), Кутеса (Бериша, 56), Диа (Кассаман, 78), Туре (Зенели, 60).

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Головин сделал два гола и спас «Монако» ничью. Россиянин ударно начал чемпионат Франции (видео)
Головин сделал два гола и спас «Монако» ничью. Россиянин ударно начал чемпионат Франции (видео)
В стартовом туре лиги 1 монегаски сыграли на своем поле 2:2 с «Реймсом», уступая к 21-й минуте 0:2.
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