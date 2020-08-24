Вечный рекорд «Баварии», Поветкин согласен на реванш, Овечкину найдут хорошего тренера

Мюнхенцы установили вечный рекорд Лиги чемпионов, впервые в истории выиграв все матчи турнира (10). В групповом этапе они дважды победили «Црвену Звезду» (3:0, 6:0), «Тоттенхэм» (7:2, 3:1) и «Олимпиакос» (3:2, 2:0). В 1/8 финала разгромили «Челси» (3:0, 4:1), в четвертьфинале унизили «Барселону» (8:2), а в полуфинале не оставили шансов «Лиону» (3:0). А сам турнир стал самым продолжительным – из-за пандемии ЛЧ-2019/20 длилась 14 месяцев, с 25 июля прошлого года.

Лучшим игроком финала был признан Коман, который ранее выступал в «Ювентусе» и… «ПСЖ». А лучшим бомбардиром ЛЧ стал Роберт Левандовски – 15 мячей. В финале прервалась 9-матчевая голевая серия нападающего «Баварии».

Главный тренер победителей Ханс-Дитер Флик, возглавивший команду по ходу сезона, сменив в ноябре 2019-го на этом посту Нико Ковача, после матча отметил, что «оставил в игре команду лучший вратарь мира». Мануэль Нойер действительно выдал потрясающий матч, совершив несколько классных сэйвов. Французы смотрелись не хуже своего соперника и имели больше голевых моментов.

В финальном матче Лиги чемпионов в Лиссабоне «Бавария» победила «ПСЖ» со счетом 1:0 благодаря голу французского полузащитника мюнхенской команды Кингсли Комана. Это шестой главный еврокубковый трофей в истории чемпиона Германии. Парижане же впервые играли в решающем матче ЛЧ.

После поражения «ПСЖ» в Париже несколько сотен болельщиков, недовольные проигрышем в финале французского клуба, устроили столкновения с полицией. Толпу пришлось разгонять слезоточивым газом. Однако часть фанатов выразила благодарность «ПСЖ» за хорошую игру, пройдя по Елисейским полям с зажженными файерами и скандируя «Спасибо, «ПСЖ».

24 сентября «Бавария» разыграет Суперкубок УЕФА с испанской «Севильей», которая стала победителем Лиги Европы.

«СПАРТАК» СУДИЛИ ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ

«Спартак» одержал важнейшую волевую победу над «Локомотивом» – 2:1, которая позволила команде Доменико Тедеско подняться на второе место турнирной таблицы. Мячи у красно-белых на счету Джордана Ларссона (53-я минута) и Александра Соболева (81-я). Железнодорожники в первом тайме потеряли из-за травм двух ключевых игроков – поле покинули полузащитники Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук. В их отсутствие красно-зеленые потерпели первое поражение в РПЛ при Марко Николиче, который, напомним, возглавил команду летом.

Отставание спартаковцев от «Зенита» – 4 очка. Это многовато для четырех туров, но небезнадежно. Красно-белые показали свою лучшую игру за последнее время. И это без Александра Кокорина, выход которого способен усилить атаку.

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов после игры пояснил причину того, что Кокорин до сих пор не может дебютировать в составе команды. «С ним произошла небольшая ошибка. Мы начали восстановление неправильно, поэтому все затянулось. Александр тренируется в общей группе. Он прекрасно понимает свои ощущения, мы с ним работаем в тесном контакте, слышим его». Также Газизов сообщил, что «Спартак» готов отпустить Кокорина в Европу, если поступит предложение от топ-клуба.

Тедеско после матча похвалил игру своей команды, а также действия арбитров, заявив, что они отработали «вежливо и спокойно».

«УФА» ГРОЗИТ СНЯТЬСЯ С ЧЕМПИОНАТА

Бывший клуб Газизова – «Уфа» – проиграл «Ростову» – 0:1. С 39-й минуты башкирская команда играла в меньшинстве после удаления форварда хозяев Вячеслава Кротова арбитром матча Михаилом Вилковым. После игры председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что в клубе обсудят возможность сняться с премьер-лиги, если вновь будет серьезное недовольство судейством. Он также потребовал проверить судью Вилкова на полиграфе.

Это уже второй случай по ходу чемпионата, когда его участник грозит снятием с турнира. Ранее выражал возмущение судейским беспределом босс «Спартака» Леонид Федун. Однако все ответственные лица судейского департамента РФС по-прежнему находятся на своих местах, несмотря на вал критики в сторону арбитров в последние месяцы.

ПОВЕТКИН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕТЕНДЕНТОМ

Временный чемпион WBC в тяжелом весе Александр Поветкин дал согласие на проведение реванша с Диллианом Уайтом, которого победил накануне нокаутом в пятом раунде. Напомним, что до апперкота левой в исполнении 40-летнего россиянина, который уложил британского тяжеловеса, явным преимуществом владел Уайт. Его джеб постоянно доставал Поветкина, но потом последовал разящий русский удар. После боя Александр отметил, что как раз тренировал апперкоты, так как видел, что соперник их пропускает.

В свою очередь Уайт сообщил, что в конце года состоится реванш с Поветкиным. В то же время глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что в своем следующем поединке Александр должен встретиться с победителем боя Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер. «Поветкин точно должен быть обязательным претендентом. Следующий бой должен пройти против победителя поединка Уайлдер – Фьюри», – сказал Рябинский.

В активе российского боксера стало 36 побед в 39 поединках при одной ничьей и двух поражениях. 32-летний Уайт потерпел второе поражение в карьере. Ранее он одержал 27 побед и потерпел неудачу в поединке против соотечественника Энтони Джошуа 12 декабря 2015 года.

ОВЕЧКИНУ НАЙДУТ ОПЫТНОГО ТРЕНЕРА

«Вашингтон» уволил главного тренера Тодда Рирдена. Второй подряд провал в Кубке Стэнли стоил поста бывшему ассистенту Барри Троца, который приводил «Кэпиталз» к победе в плей-офф-2018. Однако после того исторического для клуба достижения босс «столичных» Тед Леонсис не посчитал нужным раскошелиться на продление контракта с Троцем, который покинул «Вашингтон» через полторы недели после триумфа своих подопечных.

При Рирдене команда хорошо смотрелась в регулярных чемпионатах, но за два сезона не смогла выиграть ни одной кубковой серии. В прошлом году Александр Овечкин и компания уступили «Каролине» в семи матчах, а в нынешнем – Троцу и его «Айлендерс» в пяти. Скупой, как известно, платит дважды. Жадность Леонсиса обернулась для прекрасной команды двумя потерянными сезонами, которые останутся в памяти только рекордной поступью Овечкина.

Если «Кэпиталз» хотят выиграть Кубок, то с тренерами ошибаться больше нельзя. Лидеры клуба из столицы США – Овечкин, Бэкстрем, Оши – не становятся моложе. Исходя из такого расклада, можно было прогнозировать, что «Вашингтон» возглавит известный специалист. Эти предположения подтвердил вчера генеральный менеджер и вице-президент «Вашингтона» Брайан Маклеллан, заявив, что клубу «нужен опытный тренер, который сможет призвать остальных к ответственности».