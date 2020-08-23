ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Судьи отработали вежливо и спокойно». Тедеско – после победы «Спартака» над «Локо»
23 августа 23:20
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Александр Ступников

«Судьи отработали вежливо и спокойно». Тедеско – после победы «Спартака» над «Локо»

Главный тренер красно-белых прокомментировал успех своей команды в столичном дерби (2:1) в рамках 4-го тура РПЛ.

- Мы рады результату и не только ему, но и тому, как прошла игра, - сказал Тедеско. - Контролировали фактически весь матч. В самом начале было тяжело, когда соперник в первом же моменте сумел забить. Всегда непросто отыгрываться и не сломаться психологически. Однако мы выдержали, наращивали темп, продолжали играть в свой футбол. Были отличные моменты еще в первом тайме, у Джордана Ларссона в частности. А во втором нам удалось воплотить игровое преимущество в свои голы. Правда, при счете 1:1 команда атаковала слишком вертикально, сильно рискуя. Иногда мы теряли голову - и это повод для работы над ошибками.

- Как оцените судейство?
- Не знаю, почему вы постоянно спрашиваете о судействе. Тем более, сегодня мы победили, была прекрасная игра... Про судей могу сказать только хорошее, про всю бригаду. Прекрасно отработали. Все по делу, вежливо и спокойно. Единственный вопрос, который у меня возник - почему к первому тайму добавили всего четыре минуты. Мне казалось, остановок было больше. У «Локо» же две травмы, игроки ежали на поле. В остальном - ни единой претензии.

- Специально держали Александра Соболева на скамейке? Видели в нем джокера на концовку?
- Соболев остался на скамейке, потому что иногда нужно делать выбор. Сегодня сделали выбор в пользу скорости. Поэтому с первых минут появился Зелимхан Бакаев. У нас пять игроков группы атаки. И все могут играть. А Соболеву я еще до матча сказал, что он способен решить исход. Так и получилось. Он, выйдя на замену, забил победный мяч.

- Что все-таки с Александром Кокориным? Когда ждать его дебюта в «Спартаке»?
- Пока травма не позволяет ему тренироваться в полном объеме в общей группе. Мы тоже расстроены этим фактом, потому что Кокорин нужен команде. Это опытный и высококлассный футболист. Так бывает: игрок приходит в команду после того, как прошли сборы, не проходит подготовку и сразу получает травму. Надеюсь, что после перерыва на игры сборной он будет в строю.

- В последних матчах «Спартак» прибавил в контроле мяча. Вам нравится, как Алекс Крал и Наиль Умяров разгоняют позиционную атаку?
- Мы стараемся быть гибкими в игре. Независимо от схемы в центре, важно, как команда использует свободные зоны. Сейчас мы действительно стали уверенне в середине поля. И качественнее выбираемся из-под прессинга.

Николич потерял Миранчука, Тедеско получил волевую победу. «Спартак» обыграл «Локо» в дерби (видео)

- Сегодня у нас были моменты завершить матч в свою пользу, но мы не забили, - посетовал главный тренер «Локо» Марко Николич.

- Травмы лидеров - Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука - не говорят о том, что вы перегрузили команду?
- В последних трех матчах ребята бегали и играли хорошо. Просто сегодня так получилось. Будем смотреть.

- Что с Бариновым? Не порвал ли он крестообразную связку?
- Не знаю. Травма выглядела не очень хорошо. Но надо ждать результатов обследования. В любом случае, ребята должны чувствовать, что команда с ними. Мы вместе. Надеюсь, худшие опасения не подтвердятся.

- Как оцените экспериментальную схему с двумя нападающими? Как вам игра Федора Смолова и Эдера в связке?
- Мы не комментируем индивидуальную игру футболистов. Только на базе ее разбираем. Поздравляю «Спартак» с победой. У хозяев было больше энергии, они лучше использовали свои моменты. Отсюда результат.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Лучшие моменты боя Поветкин-УайтПосол российского футбола. 22 августа – день рождения Артёма ДзюбыKia Carnival (2021) мировая премьера и ценаПоветкин победил — видео жесткого нокаутаЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Француз Коман забил в ворота родного «ПСЖ» и вернул «Баварии» европейскую корону (видео)
Француз Коман забил в ворота родного «ПСЖ» и вернул «Баварии» европейскую корону (видео)
Мюнхенский суперклуб стал 6-кратным победителем Лиги/Кубка чемпионов, выиграв лиссабонский финал-2020 с минимальным счетом.
23.08.2020 23:58
Футбол
автор: Артем Зибрак
Шамиль Газизов: Если Кокорин получит хорошее предложение от топ-клуба, пойдем навстречу
Шамиль Газизов: Если Кокорин получит хорошее предложение от топ-клуба, пойдем навстречу
Генеральный директор «Спартака» остался доволен игрой команды в дерби с «Локомотивом» в рамках 4-го тура РПЛ.
23.08.2020 23:40
Футбол
автор: Елена Медведева
«Судьи отработали вежливо и спокойно». Тедеско – после победы «Спартака» над «Локо»
«Судьи отработали вежливо и спокойно». Тедеско – после победы «Спартака» над «Локо»
Главный тренер красно-белых прокомментировал успех своей команды в столичном дерби (2:1) в рамках 4-го тура РПЛ.
23.08.2020 23:20
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Александр Кокорин: Планировал сыграть против «Локо», не хочу говорить о «Роме»
Александр Кокорин: Планировал сыграть против «Локо», не хочу говорить о «Роме»
Форвард «Спартака» наблюдал за дерби против «Локомотива» с трибуны «Открытие Арены».
23.08.2020 22:02
Футбол
автор: Елена Медведева
Николич потерял Миранчука, Тедеско получил волевую победу. «Спартак» обыграл «Локо» в дерби (видео)
Николич потерял Миранчука, Тедеско получил волевую победу. «Спартак» обыграл «Локо» в дерби (видео)
Центральный матч 4-го тура РПЛ подарил болельщикам суперзрелище.
23.08.2020 21:18
Футбол
автор: Артем Зибрак
Ларссон и Соболев забивают «Локомотиву». Видео голов четвертого тура РПЛ
Ларссон и Соболев забивают «Локомотиву». Видео голов четвертого тура РПЛ
Все голы тура в одном месте.
23.08.2020 21:00
Футбол
Головин сделал два гола и спас «Монако» ничью. Россиянин ударно начал чемпионат Франции (видео)
Головин сделал два гола и спас «Монако» ничью. Россиянин ударно начал чемпионат Франции (видео)
В стартовом туре лиги 1 монегаски сыграли на своем поле 2:2 с «Реймсом», уступая к 21-й минуте 0:2.
23.08.2020 16:05
Футбол
автор: Артем Зибрак
Это было «фирменное» поражение ЦСКА. Куда теперь бежать Гончаренко?
Это было «фирменное» поражение ЦСКА. Куда теперь бежать Гончаренко?
Второй тур кряду армейцы проигрывают со счетом 1:2. Поражение от «Рубина» кажется обидным только на первый взгляд – в действительности оно подтвердило печальную тенденцию.
22.08.2020 23:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Суперсэйв Дюпина лишил ЦСКА победы, супергол Макарова – ничьей. Слуцкий снова обыграл Гончаренко
Суперсэйв Дюпина лишил ЦСКА победы, супергол Макарова – ничьей. Слуцкий снова обыграл Гончаренко
«Рубин» в рамках 4-го тура РПЛ вырвал победу над армейцами в Москве в компенсированное время.
22.08.2020 22:00
Футбол
автор: Владислав Домрачев
«Он прошел трудный путь». Радченко – о Круговом, отметившем дебют в основе «Зенита» голевым пасом
«Он прошел трудный путь». Радченко – о Круговом, отметившем дебют в основе «Зенита» голевым пасом
Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал «Советскому спорту» о Даниле Круговом, который впервые отыграл полный матч за команду Семака.
22.08.2020 20:30
Футбол
автор: Иван Медведев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика