«Судьи отработали вежливо и спокойно». Тедеско – после победы «Спартака» над «Локо»

- Мы рады результату и не только ему, но и тому, как прошла игра, - сказал Тедеско. - Контролировали фактически весь матч. В самом начале было тяжело, когда соперник в первом же моменте сумел забить. Всегда непросто отыгрываться и не сломаться психологически. Однако мы выдержали, наращивали темп, продолжали играть в свой футбол. Были отличные моменты еще в первом тайме, у Джордана Ларссона в частности. А во втором нам удалось воплотить игровое преимущество в свои голы. Правда, при счете 1:1 команда атаковала слишком вертикально, сильно рискуя. Иногда мы теряли голову - и это повод для работы над ошибками.

- Как оцените судейство?

- Не знаю, почему вы постоянно спрашиваете о судействе. Тем более, сегодня мы победили, была прекрасная игра... Про судей могу сказать только хорошее, про всю бригаду. Прекрасно отработали. Все по делу, вежливо и спокойно. Единственный вопрос, который у меня возник - почему к первому тайму добавили всего четыре минуты. Мне казалось, остановок было больше. У «Локо» же две травмы, игроки ежали на поле. В остальном - ни единой претензии.

- Специально держали Александра Соболева на скамейке? Видели в нем джокера на концовку?

- Соболев остался на скамейке, потому что иногда нужно делать выбор. Сегодня сделали выбор в пользу скорости. Поэтому с первых минут появился Зелимхан Бакаев. У нас пять игроков группы атаки. И все могут играть. А Соболеву я еще до матча сказал, что он способен решить исход. Так и получилось. Он, выйдя на замену, забил победный мяч.

- Что все-таки с Александром Кокориным? Когда ждать его дебюта в «Спартаке»?

- Пока травма не позволяет ему тренироваться в полном объеме в общей группе. Мы тоже расстроены этим фактом, потому что Кокорин нужен команде. Это опытный и высококлассный футболист. Так бывает: игрок приходит в команду после того, как прошли сборы, не проходит подготовку и сразу получает травму. Надеюсь, что после перерыва на игры сборной он будет в строю.

- В последних матчах «Спартак» прибавил в контроле мяча. Вам нравится, как Алекс Крал и Наиль Умяров разгоняют позиционную атаку?

- Мы стараемся быть гибкими в игре. Независимо от схемы в центре, важно, как команда использует свободные зоны. Сейчас мы действительно стали уверенне в середине поля. И качественнее выбираемся из-под прессинга.