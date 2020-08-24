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24 августа 00:39

Левандовски – лучший бомбардир Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Польский форвард забил 15 мячей в 11 матчах турнира, а также записал на свой счет шесть голевых передач.

Отметим, что Левандовски не хватило всего двух мячей до рекорда в 17 голов португальского нападающего Криштиану Роналду (сезон-2013/14).

Напомним, что «Бавария» в финале Лиги чемпионов обыграла «ПСЖ», в шестой раз в своей истории одержав победу в главном европейском клубном турнире. По количеству побед на турнире немецкая команда уступает только «Реалу» (13) и «Милану» (7).

источник: «Советский спорт»
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