Левандовски – лучший бомбардир Лиги чемпионов

Польский форвард забил 15 мячей в 11 матчах турнира, а также записал на свой счет шесть голевых передач.

Отметим, что Левандовски не хватило всего двух мячей до рекорда в 17 голов португальского нападающего Криштиану Роналду (сезон-2013/14).

Напомним, что «Бавария» в финале Лиги чемпионов обыграла «ПСЖ», в шестой раз в своей истории одержав победу в главном европейском клубном турнире. По количеству побед на турнире немецкая команда уступает только «Реалу» (13) и «Милану» (7).