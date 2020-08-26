ЦСКА снова упустил победу, но теперь не проиграл. Ничью «Краснодару» спас супер-Вандерсон (видео)

После домашнего поражения от «Рубина» (1:2) армейцы поменяли игровую схему, выпустив в стартовом составе не трех, а двух центральных защитников – Игоря Диеева и Хердура Магнуссона. Наконец, появился и форвард Федор Чалов. Впервые в сезоне мы увидели феерившую на финише прошлого чемпионата связку Чалов – Никола Влашич. На лавке у ЦСКА остались новички - Адольфо Гайч, призванный залатать дыру космических размеров в обороне бразилец Бруно Фукс, а также полузащитник Бактиер Зайнутдинов.

«Краснодар» же бросил в бой восстановившегося форварда Вандерсона и набирающего форму Виктора Классона, который провел целый тайм в матче четвертого тура в Екатеринбурге, где «быки» уступили 0:1. Пока у них травмирован диспетчер Реми Кабелля, а защитник Кайо остался вне игры из-за перебора желтых карточек. Его, как и предсказывал Станислав Черчесов, заменил вызванный в сборную Егор Сорокин.

Первая четверть часа превратилась в борьбу за мяч и инициативу. На неточный удар с линии штрафной Маркуса Берга дальним залпом ответил армеец Иван Обляков – Матвей Сафонов решил отбить тихий мяч, летевший с наклевом.

Дважды на огневой позиции оказывался Чалов. В первом случае он не использовал полумомент, созданный Марио Фернандесом. Защитник сборной оказался проворнее Кристоффера Олссона и Кристиана Рамиреса. А во втором – армеец пробил точно в нижний угол, но слабо, и Сафонов парировал мяч. В похожем ключе Чалов забил на финише прошлого сезона «Рубину», перехитрив тогда голкипера Юрия Дюпина.

К тому времени гости прибрали мяч к ногам. Влашич то и дело продавливал кандидата в сборную Юрия Газинского. А на 28-й минуте размашистая позиционная атака завершилась голом Константина Кучаева, которого взял на заметку Черчесов. После безобидного заброса в штрафную Сорокин не смог укротить мяч, его подхватил Влашич и отдал направо Кучаеву. Главный бомбардир ЦСКА стартового отрезка чемпионата пробил любимой правой точно в дальний угол. Отчаянный прыжок Сафонова не помог, как и попытка заблокировать удар капитана хозяев Александра Мартыновича, отмечавшего в этот вечер свой 33-й день рождения.

Перед свистком на перерыв Владислава Безбородова «быки» сподобились на острую контратаку. Вандерсон мягко вбросил мяч в штрафную на Берга, но прострел шведа прервал Обляков.

С первых секунд второго тайма главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев вместо инертного Газинского бросил в бой Тонни Вилену. Хозяева преобразились, взяли мяч под контроль и принялись нагнетать напряженность у ворот москвичей. Ответный ход Виктора Гончаренко не заставил себя ждать: Чалова заменил Зайнутдинов, способный, по словам тренера ЦСКА, «разнообразить игру команды».

Вскоре Вилена длинной передачей нашел в штрафной Берга, но того опередил Акинфеев и забрал мяч в ногах шведа. Сафонов ответил эффектным сэйвом после удара Зайнутдинова. Через минуту армеец продолжил вратарскую дуэль. Сыграв с стенку с Даниилом Уткиным, Классон бил с угла площади ворот, Акинфеев, падая в дальний угол, рукой зацепил мяч, который срикошетировал в крестовину и ворота миновал. Супермомент!

Потом был опасный штрафной на глупый фол Дивеева на Берге. С лавки Рамиресу доставили записку-депешу. А Вандерсон пробил в руки вратаря.

На 79-й минуте на поле вышли свежие силы – Гайч, Наир Тикнизян, Магомед-Шапи Сулейманов. Замены – бич ЦСКА. Как подтверждение: тут же хозяева провели голевую атаку правым флангом. После серии рикошетов мяч отскочил к Облякову, который в панике попытался выбить его подальше от ворот. Хотя мог уступить это право Акинфееву. Получилось поближе и прямо на Вандерсона. Бразилец жахнул метров с 25 прямо в дальнюю девятку. Совсем не так, как парой минут раньше. Гол-красавец!

Перед финальным свистком Влашич и Тикнизян проверили Сафонова плотными ударами, однако вратарь молодежной сборной в обоих случаях выручил.

Соперники, как и в прошлом чемпионате, разошлись миром в Краснодаре - 1:1. Только тогда ничья была омрачена странным судейством Василия Казарцева. Теперь же Безбородов отработал без нареканий. Выписав всего по одному предупреждению.

РПЛ. 5-й тур

«Краснодар» - ЦСКА - 1:1 (0:1)

Голы: Кучаев, 28 - 0:1. Вандерсон, 80 - 1:1.

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