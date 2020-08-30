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Сергей Семак: Конфликт Дзюбы и Малкома? Впервые слышу
30 августа 18:49
автор: Юлия Григорьевская

Сергей Семак: Конфликт Дзюбы и Малкома? Впервые слышу

Главный тренер «Зенита» подвел итоги нулевой ничьей с «Локомотивом» в 6-м туре РПЛ.

- Игра завершала насыщенный микроцикл, и, к сожалению, мы не смогли выиграть, хотя старались и надеялись, что у нас это получится, – сказал Семак.- Не хватило свежести и остроты в завершении атаки. Но в принципе ничего страшного. Надеюсь, в следующий раз забьем. Сейчас надо отдохнуть и готовиться к следующим матчам.

- У «Зенита» есть потери, Далера Кузяева нет в заявке. Что скажете о возможных новичках? Ведется ли такая работа?
- Конечно, мы рассчитываем на усиление. О тех позициях, которые нам нужно укрепить, руководство прекрасно знает. Я наставник и тренирую команду. Вопросы надо задавать руководителям.

- Что с восстановлением Себастьяна Дриусси? Есть ли новая информация? И не смущает ли вас ноль ударов в створ ворот «Локо»?
- Мы неплохо смотрелись, но немного не хватало точности в завершении ударов, остроты. Была нормальная игра. Ничего страшного. Не всегда получается забивать. Тем не менее, и в том году, и в этом мы остаемся одной из самых забивающих команд в РПЛ. А дальше будем работать для того, чтобы забивать. Еще очень много игр впереди.

- После матча с «Динамо», говорят, Артем Дзюба и Малком ругались. У них все в порядке или есть какой-то конфликт?
- Первый раз об этом слышу. Даже сказать нечего. Эта информация не соответствует действительности.

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- Поздравляю команду с хорошей игрой и результатом, - сказал главный тренер «Локомотива» Марко Николич. - Я счастлив, как мы были организованы в каждом эпизоде. Была хорошая дисциплина - жаль, не смогли победить. Хотя были близки к этому. Поведи мы в счете, могли бы забить еще три-четыре раза. С другой стороны, я доволен тем, что в створ наших ворот не было сделано ни одного удара. Ребята бились на поле. Атмосфера на стадионе была хорошая. Радует молодежь. Если сохраним эту уверенность, победы не заставят себя долго ждать.

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