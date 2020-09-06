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«Недаром при счете 3:0 Черчесов даже не улыбнулся – он все понимал». Сенников о победе над венграми
06 сентября 21:30
автор: Юлия Григорьевская

«Недаром при счете 3:0 Черчесов даже не улыбнулся – он все понимал». Сенников о победе над венграми

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился с «Советским спортом» впечатлениями от матча 2-го тура Лиги наций в Будапеште.

- После выразительного начала и трех голов наша сборная пропустила два. Что случилось?
- Ребята слишком рано поверили легкую в победу. Было понятно, что у венгров молодая команда, и они будут играть до конца, даже уступая 0:3. Они постарались переломить ситуацию и у них это получилось. В конце нам пришлось несколько минут отбиваться, удерживая победный счет. Хорошо, что все удачно закончилось, хотя понервничать пришлось. Все-таки у нас тяжелый график, большая нагрузка. Два-три игрока сборной России в концовке подсели физически, и нам не хватило свежести.

- В каком-то из моментов екнуло, что можем третий пропустить и упустить победу?
- Были подходы, но очевидных эпизодов не было. Какие-то навесы... Антон Шунин вовремя выходил из ворот, и удары венгров не представляли серьезной угрозы. Матч получился интересным для телезрителей. Они же любят, когда много голов.

- Есть ли вина Шунина в пропущенных мячах?
- Я первый мяч не видел, а во втором - точно нет. Там была подача, и на дальней штанге игрок замкнул. Тяжело вратарю было что-то сделать.

- В эпизодах с прощеными мячами два раза не успевал Андрей Семенов. К нему есть вопросы?
- Раз забивают в твои ворота два мяча - конечно, есть. Думаю, тренерскому штабу надо обратить внимание на то, что опять не удалось сыграть на ноль, как и во встрече с сербами. Возможно, нужно вносить коррективы, рассмотреть на позицию Семенова кого-то еще. Время на раздумье есть. Тем более, впереди чемпионат Европы и сейчас самое время отрабатывать разные взаимодействия.

- Вас удивило, что Вячеслава Караваева , забившего классный гол Сербии, оставили в запасе?
- Есть немного. Но, возможно, смысл был в том, что Федор Кудряшов больше любит играть в защите и реже подключается в атаку. Но Караваев все равно вышел на несколько минут. Была видна его свежесть... Не знаю, почему его оставили в запасе. Не исключено, надо было его раньше выпускать.

- Если команда после 3:0 расслабляется и пропускает два мяча, может, стоит поработать над психологией?
- Мы сами отдали инициативу сопернику. Никогда нельзя расслабляться, даже ведя с таким счетом. Забив один-два, соперник способен все перевернуть. У венгров был шанс на спасение. Хорошо, что в концовке концентрацию наши ребята уже не теряли. Но против более сильного оппонента могли и упустить победу.

- Когда счет стал 3:0 и футболисты радовались, Черчесов даже не улыбнулся. Держал в голове эту самую психологию?
- Наверняка он что-то чувствовал в игроках – слишком спокойно наша команда играла, не было злости, все легко получалось. Это всегда вызывает опасения. Все-таки игровая агрессия у футболистов должна быть.

- Кто больше всего понравился в составе нашей команды?
- Артем Дзюба здорово провел матч. Антон Миранчук хорошо отыграл, забил. Магомед Оздоев - тоже. Алексей Ионов много двигался. У нас видны командные взаимодействия. Но немного сыгранности не хватает, потому что ребята давно не играли вместе.

- Как оцениваете сентябрьский отрезок для команды? Не упустит сборная первое место в группе?
- Отличный отрезок, если брать результат. Есть две победы с хорошими соперниками. Но Лига наций, я считаю, особых задач перед нами не ставит. Важно не столько первое место в группе, которое еще далеко не гарантировано, а качественная подготовка к чемпионату Европы следующего года.

Отскочили в Будапеште. Сборная России едва не упустила преимущество в три гола над венграми (видео)

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