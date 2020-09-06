«Недаром при счете 3:0 Черчесов даже не улыбнулся – он все понимал». Сенников о победе над венграми

- После выразительного начала и трех голов наша сборная пропустила два. Что случилось?

- Ребята слишком рано поверили легкую в победу. Было понятно, что у венгров молодая команда, и они будут играть до конца, даже уступая 0:3. Они постарались переломить ситуацию и у них это получилось. В конце нам пришлось несколько минут отбиваться, удерживая победный счет. Хорошо, что все удачно закончилось, хотя понервничать пришлось. Все-таки у нас тяжелый график, большая нагрузка. Два-три игрока сборной России в концовке подсели физически, и нам не хватило свежести.

- В каком-то из моментов екнуло, что можем третий пропустить и упустить победу?

- Были подходы, но очевидных эпизодов не было. Какие-то навесы... Антон Шунин вовремя выходил из ворот, и удары венгров не представляли серьезной угрозы. Матч получился интересным для телезрителей. Они же любят, когда много голов.

- Есть ли вина Шунина в пропущенных мячах?

- Я первый мяч не видел, а во втором - точно нет. Там была подача, и на дальней штанге игрок замкнул. Тяжело вратарю было что-то сделать.

- В эпизодах с прощеными мячами два раза не успевал Андрей Семенов. К нему есть вопросы?

- Раз забивают в твои ворота два мяча - конечно, есть. Думаю, тренерскому штабу надо обратить внимание на то, что опять не удалось сыграть на ноль, как и во встрече с сербами. Возможно, нужно вносить коррективы, рассмотреть на позицию Семенова кого-то еще. Время на раздумье есть. Тем более, впереди чемпионат Европы и сейчас самое время отрабатывать разные взаимодействия.

- Вас удивило, что Вячеслава Караваева , забившего классный гол Сербии, оставили в запасе?

- Есть немного. Но, возможно, смысл был в том, что Федор Кудряшов больше любит играть в защите и реже подключается в атаку. Но Караваев все равно вышел на несколько минут. Была видна его свежесть... Не знаю, почему его оставили в запасе. Не исключено, надо было его раньше выпускать.