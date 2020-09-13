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Евгений Бушманов: В матче ЦСКА – «Спартак» будет результативная ничья
13 сентября 11:07
автор: Юлия Григорьевская

Евгений Бушманов: В матче ЦСКА – «Спартак» будет результативная ничья

Бывший защитник красно-белых и красно-синих поделился с «Советским спортом» ожиданиями от главного дерби российского футбола, которое начнется 13 сентября на «ВЭБ Арене» в 19.00.

«ОТСТАВАНИЕ ЦСКА ОТ «СПАРТАКА» НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ»

- Красно-белые лидируют в таблице, красно-синие отстают на четыре очка. Можно назвать номинальных гостей фаворитами матча на «ВЭБ Арене»?
- Нет. Шансы соперников на победу примерно равны. А турнирное положение к седьмому туру не может иметь принципиальное значение. Возможно, «Спартаку» благодаря первому месту чуть комфортнее. Но это мнимое преимущество.

- Но разве команда Доменико Тедеско не смотрится сейчас предпочтительнее и по игре?
- Мне так не кажется. ЦСКА в последних турах тоже был хорош. Команда почти победила на выезде «Краснодар», затем забила три безответных мяча в Грозном. В общем, набрала ход. Как и «Спартак», который, похоже, окончательно освоил футбол Тедеско. За год немец выстроил очень перспективную команду. Игра «Спартака» может кому-то не нравиться, но футболисты понимают, чего от них ждет тренер – и претворяют его идеи на поле. Это главное.

- У кого состав сильнее?
- Опять же – 50 на 50. И там, и там важную роль играет талантливая молодежь. При этом сложно выделить кого-то одного.

- Ждать ли в воскресенье открытого футбола?
- Вряд ли. Первый тур после паузы всегда непростой. Особенно для клубов, в составах которых много сборников. Думаю, мы увидим осторожное начало. Игра вскроется только после забитого мяча. И не факт, что он получится быстрым.

Евгений Бушманов

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- Травмы Игоря Дивеева и Федора Чалова станут проблемой для ЦСКА?
- Насколько я понимаю, Дивеев все-таки сможет выйти на поле. Без него выбор в обороне был бы не велик, причем Виктор Васин с Вадимом Карповым не выглядят надежной альтернативой. Что касается Чалова, то он наверняка сыграет. Виктор Гончаренко вроде бы сказал, что ничего страшного с нападающим не случилось.

- А чего ждете от возможного дебюта в «Спартаке» Александра Кокорина?
- Я не знаю, в каком он сейчас состоянии. Даже если Кокорин и выйдет, то вряд ли с первых минут. Но и в качестве игрока замены он очень опасен. Если не в дерби, то в последующих матчах Саша способен принести «Спартаку» массу пользы.

- Кого Кокорин вытеснит из основы?
- Любого игрока группы атаки. В «Спартаке» много сильных нападающих и атакующих полузащитников, но Кокорин по своего индивидуальному мастерству превосходит всех.

- Как вам многочисленные новички ЦСКА?
- Пока сложно говорить. Бруно Фукс сразу травмировался. Адольфо Гайч тяжело осваивается в российском чемпионате. Чидера Эджуке еще не вписан в команду. Бактиер Зайнутдинов тоже пока кардинально на игру не влияет. Но в перспективе эти приобретения, конечно, могут повысить потенциал ЦСКА. Давайте подождем.

- Что будет с ЦСКА в случае ухода Николы Влашича, которого зовут в Европу?
- Быстро компенсировать такую потерю точно не получится. И я надеюсь, что Влашич пока останется. Наверняка спрос на него будет только расти. И прямо сейчас отпускать хорвата не имеет смысла. Если ЦСКА ставит высокие задачи, а по-другому и быть не может.

- Рискнете дать прогноз на дерби?
- Склоняюсь к результативной ничьей.

Турнирная таблица РПЛ

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Евгений Бушманов: В матче ЦСКА – «Спартак» будет результативная ничья
Евгений Бушманов: В матче ЦСКА – «Спартак» будет результативная ничья
Бывший защитник красно-белых и красно-синих поделился с «Советским спортом» ожиданиями от главного дерби российского футбола, которое начнется 13 сентября на «ВЭБ Арене» в 19.00.
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