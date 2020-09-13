Пенальти, три удаления и травма Хвичи. Как «Рубин» победил в Москве «Динамо» (видео)

Желая с ходу огорошить соперника высоким темпом и мощным давлением, главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков выпустил очень атакующий состав – Николай Комличенко на острие, Максимилиан Филипп под ним, а на флангах - Клинтон Нжи и Шиманьски (поляк часто смещался в центр, уступая бровку Сергею Паршивлюку ). Атака не только яркая, но и быстрая. Судя по всему, слабость в казанской обороне хозяева увидели на флангах - и принялись оттуда терроризировать Карла Старфельта и Сильвие Бегича , заменившего дисквалифицированного Филипа Уремовича .

Задачу хозяевам вроде бы упрощало отсутствие основного голкипера «Рубина» Юрия Дюпина : его сменщик Никита Медведев вышел на поле в матче РПЛ впервые с 2017 года. Но, забегая вперед, именно он и лишил «Динамо» даже ничьей, парировав на последних секундах классный удар со штрафного в исполнении Себастьяна Шиманьски .

Динамовцы хорошо начали чемпионат, победив «Зенит» (1:0) и набрав в шести турах 11 очков. Однако очередного соперника им стоило побаиваться: последний раз москвичи обыгрывали «Рубин» на своем поле в далеком 2012 году... При этом очные встречи команд редко получаются результативными. Так что изначально многое зависело от того, кто забьет первым.

Получалось неплохо - недоставало только умения »зацепиться» за линию офсайда. Динамовцы торопили события и оказывались вне игры. Из-за этого был отменен классный гол Комличенко. Паршивлюк открылся на дальней штанге за спинами игроков обороны и получил меткую диагональ от Даниила Фомина, после чего в касание зряче прострелил в центр на нападающего. Увы, в момент открывания Фомин чуть-чуть забрался за линию защиты.

Заметным было преимущество бело-голубых на левом краю, где Александру Зуеву противостоял быстроногий Нжи. Если бы камерунец не грешил теми же офсайдами, команде Леонида Слуцкого пришлось бы совсем тяжело. Трио центральных полузащитников «Рубина» Олег Шатов – Оливер Абильгор – Хван Им Бом слишком глубоко встречало оппонентов, позволяя тем разыгрывать комбинации вблизи чужой штрафной.

КВАРАЦХЕЛИЯ ЗАРАБОТАЛ ПЕНАЛЬТИ И ТРАВМИРОВАЛСЯ

На счастье Слуцкого у него есть такой великолепный дриблер, как Хвича Кварацхелия. Порой грузинский полузащитник творит чудеса. И вовсе неслучайно вызывает интерес у ведущих клубов РПЛ. На исходе получаса Хвича классно разобрался в завершении быстрой многоходовой комбинации (вот он, тот футбол, который Слуцкий ставит команде с момента прихода), сыграл с Хван Им Бомом в стенку, технично убрал мяч из-под подката Ивана Ордеца и получил по ногам. Пенальти реализовал Джордже Деспотович. Это был первый удар по воротам Антона Шунина за полчаса.

Тем большей проблемой для гостей стала потеря Хвичи. Его напористый индивидуальный стиль игры приводит к регулярным столкновениям с защитниками. Он и по ногам получил несколько раз, и врезался лицом в плечо Паршивлюка, оказавшись в нокдауне. Сложно сказать, какой именно контакт доконал грузина, но по сумме повреждений Кварацхелия не смог доиграть до конца даже первый тайм. Вместо него вышел Солтмурад Бакаев.

ДВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОМЛИЧЕНКО ЗА ТРИ МИНУТЫ

Пропущенный мяч подкосил бело-голубых. Пять из шести голов в нынешнем сезоне они забили как раз в последние 15 минут перед перерывом, но на сей раз казанцы были острее на этом отрезке – провели несколько быстрых атак, чем вывели из себя Шунина. После классного удара Дениса Макарова с острого угла вратарь чуть не набросился на упустившего оппонента Ордеца.

Динамовцы занервничали и в результате насобирали за тайм 10 фолов, тогда как их соперники не совершили ни одного (!) нарушения, а единственную карточку Хван схлопотал за споры с арбитром Сергеем Лапочкиным в эпизоде с назначением пенальти.

Не успокоились москвичи и после перерыва. Едва матч возобновился, как Комличенко за опасную игру получил предупреждение, а еще через три минуты – заработал вторую желтую за нарушение в верховой борьбе. Не факт, что в том эпизоде вообще был фол, не говоря уж о том, что Лапочкин в любом случае оказался слишком суров к нападающему. Со стороны не создалось впечатления, что Комличенко акцентированно локтем ударил оппонента. Тем не менее, «Динамо» осталось в меньшинстве.

А вот Филипп просто психанул. Между двумя желтыми партнеру немец начал кричать на судью за то, что тот не назначил пенальти в ворота «Рубина», хотя мяч после его удара угодил в спину защитнику. А уже после удаления Комличенко Филипп догнал Лапочкина и продолжил общение на повышенных тонах. В общем, и без того нервная игра в результате одного крайне спорного решения арбитра грозила выйти из-под контроля, но, к счастью, вскоре хозяева вернулись мыслями на поле.

Лишь в компенсированное время Лапочкин вновь напомнил о себе, удалив за вторые желтые Хвана и Паршивлюка.

«РУБИН» УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ

Преимущество в одного игрока оказалось достаточным для казанцев. Они перекрыли все сзади и стали еще чаще устраивать набеги к штрафной Шунина. Интересно, что Новиков до 70-й минуты не выпускал вместо Комличенко другого нападающего. Филипп и Нжи чередовали обязанности центрфорварда, пока вместо немца на поле не вышел Сильвестр Игбун.

Динамовцы пытались прессинговать защитников гостей, но из-за отсутствия одной боевой единицы, не могли накрывать всех. Игроки «Рубина» легко начинали атаки переводами мяча с фланга на фланг. Очень здорово смотрелся Макаров, раз за разом находивший способ обмануть Ордеца (почему-то против крайнего полузащитника чаще других оказывался центральный защитник).

Не менее активен был и Бакаев, нагло бравший игру на себя и не стеснявшийся бить из-за пределоф штрафной. Наевшийся Паршивлюк тоже не успевал за оппонентом, тем более что обязанностей поддерживать атаки с него никто не снимал.

В результате «Рубину» удалось одержать победу. Вторую в Москве в нынешнем сезоне - до этого в столице был обыгран ЦСКА. Теперь у команды Слуцкого столько же очков, сколько и у «Динамо», но казанцы располагаются выше, на промежуточном четвертом месте.

РПЛ. 7-й тур

«Динамо» - «Рубин» - 0:1 (0:1)

Гол: Деспотович, 35 – с пенальти.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Каборе (Моро, 58), Фомин (Школик, 85), Шиманьски, Филипп (Игбун, 71), Нжи (Грулев, 85), Комличенко.

«Рубин»: Медведев, Зуев, Бегич, Старфельт, Меркулов, Абильгор, Шатов (Йевтич, 90), Макаров, Хван Им Бем, Кварацхелия (С. Бакаев, 45), Деспотович.

Предупреждения: Ордец, 2. Хван Им Бем, 30. Паршивлюк, 35. Компличенко, 48. Филипп, 54. Макаров, 67. Меркулов, 90.

Удаление: Комличенко, 51 (2 жк). Хван Им Бем, 90+2 (2 жк). Паршивлюк, 90+4.

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).

Турнирная таблица