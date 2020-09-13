Акинфеев и Влашич – лучшие, Кокорин и Чалов – худшие. Оценки за дерби ЦСКА – «Спартак»

Хердур МАГНУССОН Ударом головой после подачи углового сравнял счет, а в своей штрафной выиграл серию верховых единоборств, не позволив спартаковцам отыграться.

Марио ФЕРНАНДЕС Отлично отработал сзади и очень много помогал в атаке, опасно бил сам, выводил на удар Константина Кучаева и сделал мастерскую голевую передачу Николе Влашичу .

Игорь АКИНФЕЕВ Совершил несколько сколь важных, столь и сложных сейвов, не дав забить Джордану Ларссону и Георгию Джикии и оформить дубль Понсе. В голевом эпизоде ничего сделать не мог.

Никола ВЛАШИЧ Очень много работал без мяча, вступил в несколько важнейших отборов (пострадали Эсекиэль Понсе и Айртон ), участвовал в большинстве атак ЦСКА, сделал 87 процентов точных передач (при том, что почти всегда искал партнеров впереди), чаще всех бил по воротам (4) и в довершение ко всему в великолепном стиле забил победный мяч.

Иван ОБЛЯКОВ

Отлично отработал у своей штрафной, особенно после ухода дриблера Зелимхана Бакаева, а в концовке совершил опасный прорыв, завершившийся ударом в дальний угол. Отдал две голевые передачи – на Магнуссона и Чидера Эджуке.

ЧЕТЫРЕ С ПЛЮСОМ

Константин МАРАДИШВИЛИ

Совершил несколько важнейших перехватов и отборов (5), стал лидером по количеству ключевых передач (3). Посадил на желтые карточки Павла Маслова и Остона Урунова.



ЧЕТЫРЕ

Чидер ЭДЖУКЕ

Вышел на замену в удобное для себя время, когда армейцы получили возможности для контратак на свободном пространстве, но слишком много брал игру на себя вместо того, чтобы отдать находящимся в более выгодном положении партнерам. Зато в компенсированное время забил третий мяч, поставив эффектную точку в матче.

ТРИ

Георгий ЩЕННИКОВ

Редко с пользой подключался к атаке и не особо мешал прорывам Романа Зобнина, впрочем, нигде не напортачил.

ТРИ С МИНУСОМ

Вадим КАРПОВ

На первой же минуте заработал желтую, проиграв в скорости Ларссону, в первом тайме постоянно ошибался в передачах, не смог помешать Понсе открыть счет и стал участником спорного эпизода с падением Айртона в штрафной. Взял себя в руки только после перерыва.

Наир ТИКНИЗЯН

С мячом встречался реже всех полевых игроков, не обострял, проиграл на фланге борьбу Зобнину.

ДВА

Константин КУЧАЕВ

Лучший бомбардир ЦСКА-2020/21 был малозаметен, да еще и проскочил мимо Понсе в голевой атаке спартаковцев.

Федор ЧАЛОВ

За час игрового времени не нанес ни одного удара по воротам и вообще в основном бегал без мяча. Едва не травмировал Джикию.

БЕЗ ОЦЕНКИ

Бактиер ЗАЙНУТДИНОВ, Яка БИЙОЛ, Кристиян БИСТРОВИЧ

«СПАРТАК»

ПЯТЬ С МИНУСОМ

Джордан ЛАРССОН

Был самым ярким игроком в составе «Спартака», тащил мяч вперед на скорости мимо нескольких защитников, вовремя делал передачи партнерам, создал момент для Понсе, сам красиво пробил в дальний угол и уже на первой минуте посадил Карпова на желтую, заработав опасный штрафной.

ЧЕТЫРЕ С ПЛЮСОМ

Эсекиэль ПОНСЕ

Был очень активен, грамотно открывался в штрафной, забил гол-красавец, но реализовал только один шанс из предоставленных по меньшей мере четырех.

ЧЕТЫРЕ

Самюэль ЖИГО

Остался без партнера при голевом розыгрыше углового и не успел к Магнуссону, но очень много продвигал мяч вперед и не раз опасно приходил на стандарты в чужую штрафную, выиграл четыре верховых единоборства.

Зелимхан БАКАЕВ

Не так часто оказывался в центре внимания, но использовал свои моменты очень эффективно – не только сделал голевую передачу Понсе, но и еще дважды выводил аргентинца на ударную позицию.

ЧЕТЫРЕ С МИНУСОМ

Георгий ДЖИКИЯ

Совершил несколько важных отборов, очень круто в подкате прервал выход Влашича из обороны и в ответной атаке классно пробил в ближний угол, но в концовке неоправданно выбросился на фланг и потерял за спиной Облякова, сделавшего результативную передачу Эджуке.

Наиль УМЯРОВ

Выиграл шесть верховых единоборств, очень качественно держал мяч и направлял атаки (88 процентов точности передач), не позволял Влашичу развернуться в опорной зоне, едва не забил пушечным ударом из-за пределов штрафной, но проиграл Магнуссону позицию в своей штрафной, позволив ЦСКА сравнять счет.

Александр СОБОЛЕВ

Вышел бороться за мячи в чужой штрафной и за 34 минуты выиграл три верховые дуэли в атаке, здорово выкатил мяч под удар Умярову, опасно скидывал Александру Кокорину, но помочь создать гол так и не сумел.

ТРИ С ПЛЮСОМ

Роман ЗОБНИН

Проделал большой объем работы, несколько раз опасно подавал в чужую штрафную и сделал классную проникающую передачу на Айртона в эпизоде с неназначенным пенальти. Однако в целом зачастую действовал прямолинейно, трижды за матч был обыгран и невовремя упал в эпизоде с голом Влашича.

ТРИ

Александр МАКСИМЕНКО

Из пяти ударов в створ отбил только два. Дотянулся до мяча после выстрела Магнуссона, но не смог выбить.

Павел МАСЛОВ

Смотрелся слабее партнеров по обороне, совершил несколько неключевых ошибок, но главном эпизоде со своим участием не успел выйти на Влашича и позволил тому забить.

Алекс КРАЛ

Очень неаккуратно действовал с мячом, совершил четыре потери, плохим пасом подставил Джикию под стык и неудачно вынес в концовке, после чего началась третья голевая атака армейцев.

ТРИ С МИНУСОМ

АЙРТОН

Часто получал передачи, но совершил катастрофическое количество ошибок, бежал с мячом напролом и либо упирался в защитника, либо делал неточный пас, привез пару опасных контратак. Из позитива – пара неплохих навесов и падение в штрафной после контакта с Карповым. Сергей Карасев оценил эпизод желтой за симуляцию.

Остон УРУНОВ

Вышел на поле обострять, очень старался, но в результете менее чем за 20 минут трижды потерял мяч (больше только у отыгравшего весь матч Крала) и заработал желтую, срывая контратаку после неудачной попытки дриблинга.

Александр КОКОРИН

Имел свой шанс после хорошей подачи Зобнина, но пробил головой неточно, несколько раз был близок к тому, чтобы успеть на скидку или выиграть подбор, но от гола все же был очень-очень далек...