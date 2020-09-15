Александр Карапетян: После моего гола итальянцам все армяне мира меня запомнили

«В САРАНСКЕ МОЖНО ПОЛНОСТЬЮ СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА ФУТБОЛЕ»

- В 7-м туре «Тамбов» победил «Уфу» 2:0 и покинул зону переходных матчей. Как оцениваете стартовый отрезок чемпионата?

- Семь очков – не так уж плохо. Но и не слишком хорошо. От «Сочи» и «Рубина» пропускали на последних минутах, потеряли четыре очка. Так что могли стоять в таблице и повыше. Но самое главное – меня радует футбол, который показывает «Тамбов». Мы с любым соперником имеем шансы. Даже во встрече с «Зенитом», проигранной со счетом 1:4, тайм боролись на равных. И моя роль меня устраивает. В «Тамбове» получаю гораздо больше времени, чем в «Сочи» в прошлом сезоне.

- Получается, в новой команде конкуренция ниже?

- Не совсем. Не хотелось бы говорить какие-то вещи, чтобы меня неправильно поняли, но в «Сочи», считаю, не все было справедливо. Не так, как я предполагал.

- Как вам дался переезд из Сочи в Саранск, где принимает соперников «Тамбов»?

- Понятно, что в Сочи климат лучше. Море, горы… Разница большая. Но Саранск тоже уютный, красивый, чистый город. И здесь можно полностью сконцентрироваться на футболе, ничто не отвлекает. У нас сейчас пошли «английские недели», времени на отдых вообще нет. Сплошные переезды. Сборная еще. Я всегда предпочитал матчи тренировкам, так что и в таком графике есть плюсы. Однако организм не обманешь. Нагрузка ощущается. И психологическая усталость накапливается.

- Какие стимулы находите в выступлении за «Тамбов», который, в отличие от «Сочи», пока не претендует на высокие места?

- У меня летом были предложения из-за рубежа, но я хотел остаться в России, чтобы доказать свою состоятельность в РПЛ. В прошлом сезоне для этого было меньше возможностей. Сейчас стараюсь благодарить тренеров за доверие голами и другими результативными действиями.

- За «Тамбов» вы уже забили дважды – столько же, сколько за весь предыдущий сезон…

- И очень доволен собой. Но это, конечно, не предел. Буду стараться продолжать забивать.

«В СОЧИ КАЖДЫЕ ТРИ ДНЯ ХОДИЛИ С ДЖАНАЕВЫМ И КОКОРИНЫМ ПАРИТЬСЯ В БАНЮ»

- Ожидали увидеть «Сочи» в ходе седьмого тура на первом месте? И не возникло сожаления, что не остались там?

- Я ни о чем не жалею. А «Сочи» желаю успехов. Они играют в хороший футбол. Кристиан Нобоа сейчас в такой форме, что у него любой удар залетает в ворота. Бывают у футболиста такие отрезки, когда, что называется, идет. Надо этим пользоваться. Впрочем, семь туров – слишком короткая дистанция для глобальных выводов. Футбол – это марафон, а не спринт.

- Правда, что в «Сочи» вашим лучшим другом был вратарь сборной России Сослан Джанаев?

- У меня там осталось много хороших приятелей – не только он. С Ибрагимом Цаллаговым продолжаем общаться. С ним, Джанаевым и Сашей Кокориным мы каждый третий день ходили в баню, парились, ужинали. Кокорин заменил в нашей компании Федора Кудряшова, который в ходе того сезона уехал в Турцию.

- Кокорин в эти выходные дебютировал за «Спартак». Смотрели дерби с красно-белых с ЦСКА?

- Конечно. Я ему до матча написал. Он сказал, что сам не знает, будет играть или нет. Хорошо, что он после травмы уже выходит на поле. Это классный футболист. Через тур мы играем со «Спартаком». Буду рад увидеться с Сашей.

- Получится у него в «Спартаке»?

- Нападение в команде очень сильное. Но Кокорин - лучший форвард в России. Как только он наберет форму, для него не составит труда выиграть конкуренцию.

«ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ ОБЕЩАЛИ ЗАКРЫТЬ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ»

- Вернемся к «Тамбову». Еще неделю назад игроки жаловались на то, что в клубе огромные долги по зарплате. Проблема решена?

- Из-за короновируса непростая ситуация не только во многих российских клубах, но и в других чемпионатах. И в Люксембурге, где я играл, и в Армении, и в Германии, и в Казахстане. Наш спортивный директор Павел Худяков сказал, что до конца месяца все долги будут погашены. Мы ему доверяем. И идем клубу навстречу. Посмотрите, даже «Валенсия» не могла игрокам зарплату платить! Сейчас тяжелое время.

- Кстати, о Люксембурге. Недавно «Тамбов» подписал контракт с Себастьяном Тилем из люксембургского клуба «Прогресс», за который вы выступали в 2017 – 2019 годах. Это не вы сосватали его в команду?

- Именно я и посоветовал. Для меня Себастьян как Нобоа: может давать хорошие голевые пасы, исполнять стандарты. Мы его ждем. Сейчас не так легко с визами, но я думаю, на этой неделе он уже приедет. Ему оформляют специальное разрешение на работу в России. Думаю, он быстро здесь освоится. Тем более что за «Уфу», с которой мы только что играли, не первый сезон выступает родной брат Себастьяна – Оливье.

- Как вы сами добирались в сборную Армении на сентябрьские матчи Лиги наций? Сейчас же авиасообщение между странами ограничено.

- Чартерами. По-другому не получается. Я спрашивал у того же Оливье Тиля, как он возвращался из Люксембурга. Он сказал, что оттуда перебрался в Амстердам, затем летел в Минск и Украину, а потом на машине ехал в Уфу. Хотели вроде уже открыть все границы, но теперь говорят о второй волне коронавируса с 20 сентября. Надеюсь, такого не будет. А то с октябрьскими матчами за сборную возникнут проблемы.

«ВЕДУЩИЕ КЛУБЫ ЛЮКСЕМБУРГА МОГЛИ БЫ ИГРАТЬ В РПЛ»

- В «Прогрессе» у вас была хорошая связка с Себастьяном Тилем?

- Отличная. За два года он мне много классных пасов отдал. На поле понимали друг друга с полуслова. И я счастлив снова стать его одноклубником.

- Ждать в России других люксембуржцев, помимо братьев Тилей?

- Посмотрим, как Себастьян заиграет. На самом деле, там есть хорошие футболисты. По очень умеренным ценам. Не надо платить миллионы евро. Зато можно получить добротного мастера.

- Но уровень чемпионата Люксембурга не слишком высокий?

- Да как сказать. Почти уверен, что три лидера этой лиги запросто могли бы играть в РПЛ.

- Как сами там оказались?

- Играл в Германии в четвертой лиге за клуб «Хомбург». И получил предложение подписать трехлетний контракт с лидером люксембургского футбола «Дюделанжем». Подумал, почему бы и нет? Как ни крути, это высший дивизион. Оттуда проще попасть в сборную, а это было моей целью. Мы же в еврокубках участвовали. Я неплохо проявил себя в матче против «Лудогорца», потом – против «Глазго Рейнджерс». «Дюделанж» проходил клубы из Азербайджана, Венгрии. И так постепенно на меня обратили внимание – я получил приглашение в национальную команду.

«ОБЕЩАНИЕ ВЫУЧИТЬ ГИМН АРМЕНИИ ВЫПОЛНИЛ»

- 8 сентября вы забили красивый гол Эстонии. За сборную играть проще, чем за клуб?

- Там любой гол воспринимаешь более эмоционально. Все-таки защищаешь цвета своей страны. И за сборной следят миллионы армян по всему миру. После удачных матчей тебе начинают писать люди из Аргентины, Мексики, Лос-Анджелеса, Канады. Это очень радует.

- Какой гол за сборную запомнился больше всего?

- Пожалуй, в ворота итальянцев осенью прошлого года. После этого все армяне мира меня запомнили. Италии не каждый забивает. А мне в той игре еще и красную карточку дали.

- Вы не слишком хорошо знаете армянский язык, потому что выросли в Грузии, а затем жили в Германии. Но в мае обещали выучить слова гимна. Получилось?

- Да-да. Правда, перенервничал и все забыл, когда пел. Но главное - камера показала, что я шевелю ртом. Так что обещание выполнил. (Смеется.)

- В сентябрьских матчах против Эстонии и Македонии за сборную Армении дебютировали представляющие РПЛ Хорен Байрамян и Аршак Корян. Они усилили вашу команду?

- Очень. Да и в человеческом плане это классные ребята. Мы сдружились. Я жил в одной комнате с Байрамяном. Мы там просто смехом заходились. Подкалывали друг друга. Классно было. И Корян - отличный игрок. Он на меня играл, давал пасы. Мы хорошо понимали на поле друг друга.

- Почему тренеры сейчас не вызвали Генриха Мхитаряна?

- Он сказал, что еще не готов. Подписывал контракт с «Ромой». Ждем его в октябре.

«СБРИТЬ БОРОДУ? НИ ЗА ЧТО!»

- В сборной часто сдавали тесты на коронавирус? И насколько строго соблюдали меры предосторожности?

- Когда мы прилетели, нас в комнаты расселили по одному. Пока не сдали тесты на корону, никому нельзя было покидать номера, чтобы не заразить друг друга. Только когда пришли отрицательные тесты, можно было селиться по два человека и ходить на обед вместе. А до этого нам еду привозили в комнаты. Так что риска подхватить заразу не было.

- В «Роторе» сейчас эпидемия коронавируса. Не боитесь повторения чего-то подобного в «Тамбове»?

- Очень надеюсь на то, что ни у нас, ни в других клубах таких вспышек не будет. А то придется не один матч отменять, а останавливать весь чемпионат. Без футбола людям тяжело. Не только игрокам, но и болельщикам. У меня самого, как зрителя, душа радуется, когда вижу по телевизору спортивные трансляции. Когда весной все закрылось, было очень неприятно. А ребятам из «Ротора» желаю побыстрее выздороветь и вернуться к игре. Да, это наш прямой конкурент. И то, что волгоградцы потеряют очки, «Тамбову» в турнирном плане выгодно. Однако пусть все решается в честной борьбе на поле.

- У вас самая окладистая борода в чемпионате России. Почему выбрали такой имидж?

- Я владею баром. Когда мы его купили, начали делать ремонт с моим партнером. Можно сказать, жили там три месяца. Все делали сами. Не было времени даже сходить постричься, вот борода и отросла. За день до открытия бара я пришел в парикмахерскую и попросил мастера меня побрить. А он сказал: «Зачем? Я тебе лучше бороду красиво подстригу. Тебе понравится». Так и пошло. Все довольны. Такой имидж получился: шеф бара с бородой. (Смеется.)

- Не планируете ее сбрить?

- Нет. Уже жалко.