Как Хачатурянц «Динамо» продинамил

Судья, обслуживавший игру динамовцев с казанской командой, напринимал немало решений, которые повлияли на итоговый результат в пользу «Рубина».

И надо сказать, что основания для того, чтобы проверить судью, есть. Однако глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что никакого полиграфа не будет. И сделал это еще до рассмотрения обращения обиженного клуба в адрес экспертно-судейской комиссии, которая должна вынести свой вердикт.

«Советский спорт» уже писал о том, что помимо крайне спорного пенальти, реализация которого и принесла успех «Рубину» в матче с «Динамо», Лапочкин буквально посадил хозяев на свисток. Насвистел он на два удаления у москвичей, что в абсолютно негрубом по характеру игры матче – явный перебор. К тому же по непонятной причине не стал использовать VAR, чтобы удостовериться в своей правоте при назначении 11-метрового. Хотя момент был ну очень сомнительный, было похоже на симуляцию со стороны казанского игрока. В последние время наши рефери в подобных ситуациях незамедлительное требуют помощи видеоассистентов, но тут ничего этого и близко не произошло. Согласитесь, что одно это уже вызывает подозрения.

Справедливо возникли и эти подозрения, и многочисленные вопросы к работе Лапочкина у «Динамо». Однако по непонятной причине столичный клуб получил от ворот поворот в своей просьбе к РФС. Казалось бы, прецедент уже был. Все мы хорошо помним знаменитый теперь уже матч стартового тура «Спартак» – «Сочи» (2:2), в котором «народную» команду поубивал своими решениями в пользу южан дуэт Василий Казарцев (в поле) и Алексей Еськов (VAR). Шуму было много. Босс красно-белых Леонид Федун пообещал пойти на беспрецедентные меры и снять свой «Спартак» с чемпионата. После чего РФС постаралась замять конфликт, бросив донельзя возмущенной общественности кость в виде отправки судей скандального матча для проверки на «детекторе лжи».

Из этого сделали настоящий спектакль. Публику потчевали ежедневными новостями о тщательной проверки арбитров. Провинившихся наказали отстранением, причем, похоже, только на время, пока страсти не утихнут. И это, по мнению многих специалистов и болельщиков, слишком мягкая месть за то безобразие, что они учинили на глазах всей страны. Но чем, скажите, принципиально отличается история «Спартака» от динамовского случая? Почему то, что позволено «Спартаку», не позволено «Динамо»? Лапочкин у нас неприкасаемый, что ли? Особая каста по сравнению с Казарцевым и Еськовым? Или же глава судей видит здесь каие-то свои интересы?