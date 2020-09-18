Кому поднимать «Динамо» со дна – Семину, Бердыеву, Бувачу? Или все-таки Новикову?

Как видим, за выступление бело-голубых в чемпионате Новикову больших претензий не предъявить. Вопрос в том, насколько большой шок случился у динамовских боссов после тбилисской игры. Перевесит ли грузинский позор пятое место и победу над чемпионом страны? Если да, то на замену евронеудачнику уже прочат ряд специалистов. Все они на слуху. Курбан Бердыев, Юрий Семин, Желько Бувач.

Известный питерский комментатор Геннадий Орлов еще по ходу летней доигровки назвал динамовского наставника «никаким», отметив, что поставленной игры у его команды нет и в помине. Новикову прогнозировали отставку, но он сумел выкрутиться, затащив «Динамо» по итогам сезона на шестое место и попав в квалификацию Лиги Европы. А сегодня идет в РПЛ пятым, имея в активе сенсационную победу над «Зенитом» в 5-м туре – 1:0. После этого, правда, была ничья с «Уфой» и домашнее поражение от «Рубина» - 0:1, но в той игре серьезно поучаствовал арбитр Сергей Лапочкин , насвистевший в пользу казанской команды.

«Динамо» клуб более чем специфичный. Кто только за российский период ни пытался вернуть 11-кратных чемпионов СССР в лидеры нашего футбола, но всякий раз, будь это очередной именитый специалист или дерзкий новичок, спасатели терпели неудачу. «Динамо» брало последнее золото в 1976-м. Нынешний главный тренер бело-голубых тогда еще не родился. От приглашения тренеров-звезд в «Динамо» давно отказались, но когда команду отдавали совсем необстрелянному Новикову, такое решение не поняли даже сторонники ставки на молодых специалистов. Это, конечно, был неоправданный риск.

Столичный клуб не выполнил задачу сезона – попасть в групповой этап ЛЕ. Никаких внятных оправданий игре и результату в Тбилиси Новикову не найти. Импотенция в атаке и бардак в обороне, и это в матче с коллективом, лучший игрок которого стоит 300 тысяч долларов. Разумеется, сразу после такого фиаско тренера начали «увольнять».

Бердыев давно сидит без серьезной работы. После ухода из «Рубина» и несостоявшегося прихода в «Спартак» про него даже стали немного забывать. Курбан Бекиевич, без спору, сильный тренер, способен поднять команду, тем более что деньги в клубе есть. Но не может работать 68-летний специалист, не имея полномочий активно влиять на трансферную политику. Это его «фишка». Во многом по этой причине не сложился его союз с красно-белыми. И не только с ними. Вряд ли творец чемпионского «Рубина» лигочемпионского «Ростова» изменил свое видение построения успешных команд. Так что переговоры с бело-голубыми, если до них дойдет дело, будут очень непростыми.

Семин на пять лет старше Бердыева, но не раз после расставания с «Локомотивом» давал понять, что с тренерской карьерой он не завязывает и еще готов попылить. Палыч постоянный гость почти на всех домашних матчах «Динамо», давний друг члена совета директоров клуба Сергея Степашина, бывшего премьер-министра России и экс-главы ФСБ.

В «Динамо» Семина считают своим, там прошли его лучшие игроцкие годы. В 2005-м тренера позвали в клуб, когда он попрощался со сборной. Однако в 2006-м он покинул команду по собственному желанию. Не справившись с непонятным набором звезд, большей частью португальских, накупленных за большие деньги динамовскими боссами, строившими грандиозные планы. За год до этого на те же грабли наступил Олег Романцев. Как показала жизнь, с тем подходом к комплектованию, что царил тогда в клубе, проблема была не в тренерах.

Непонятные кадровые решения клуб принимал еще долгие годы. В последнее время трансферные завалы динамовцы понемногу разгребли. Но возможен ли новый приход Семина в «Динамо» – большой вопрос. Ответ на него во многом зависит от того, чего хотят бело-голубые: строить команду на перспективу или добиться быстрого результата. Побед динамовцы не знают непозволительно долго. Палыч как раз способен принести быстрый успех, что важно для клуба чисто психологически.

Вот только сам Семин может и не захотеть вступать в реку второй раз. Он уже всем и всё доказал. Для него главное – выиграть свою последнюю битву, с руководством «Локо» в лице Анатолия Мещерякова и Василия Кикнадзе, которые некрасиво выставили тренера за дверь, когда он шел в чемпионате на втором месте. Сегодня, в новом сезоне, железнодорожники идут десятыми, команда с Марко Николичем потихоньку катится под откос, теряя лидеров и поставленную Палычем игру. Если так пойдет дело и дальше, как знать, может легенда клуба получит свой последний шанс снова прийти в «Локомотив». Не важно, тренером или на другую должность. Ясно, что с нынешним дуэтом у руля клуба этого не случится никогда.

О чем мечтает Семин, можно только гадать. Но как-то не верится, что предпочтет он потенциальный успех с «Динамо» пусть и призрачной, но надежде на возвращение в свой клуб, который только с ним и ассоциируется. Тем более глядя на провальную еврокампанию бело-голубых и их никчемную игру, в которой все очень-очень грустно. В конце концов не только Новиков отвечает за грузинскую катастрофу, игроки-то должны иметь чувство собственного достоинства и профессиональную гордость.

Ничего этого в нынешнем «Динамо» нет. Что-то подсказывает, что Семин побоится идти в такую команду, рискуя на последок карьеры поставить вторую динамовскую кляксу. Да и самому клубу нужен тренер не на сезон-два, а время Палыча, как ни крути, ограничено.

Есть у «Динамо» и еще один кандидат, который мог бы возглавить клуб. Незаметный спортивный директор Бувач – большой профи. 59-летний босниец 17 лет работал в связке с Юргеном Клоппом. Он неожиданно ушел из «Ливерпуля» весной 2018-го и переехал в Россию, хотя слухи сватали его даже в «Арсенал» на замену Арсену Венгеру.

Разговоры о скором назначении Бувача главным тренером «Динамо» в кулуарах пошли сразу после того, как он оказался в клубе. У него есть тренерская лицензия, большой опыт и понимание того, что тот или иной футболист должен дать клубу. Вот только захочет ли человек по прозвищу Мозг впрягаться в сражение, которое до него кто только ни проигрывал, пытаясь навести порядок в команде. Хотя у Бувача как раз получиться должно. Клопп рядом с собой пустых людей никогда не держал.

Решать, оставлять ли Новикова, динамовские боссы наверняка будут не сиюминутно. Тренеру с большой вероятностью дадут шанс исправиться в ближайших матчах чемпионата России. 21 сентября бело-голубые принимают «Ахмат», а в девятом туре едут в Химки, где долгие годы была их домашняя арена. Одна осечка может стать для наставника «Динамо» роковой. Судя по игре в Грузии, шансы на это довольно высоки.