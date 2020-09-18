Стартует чемпионат Германии с лучшим клубом мира и самой интригующей схваткой бомбардиров

«Быки» тоже пригласили нескольких молодых игроков, зато потеряли лучшего бомбардила Тимо Вернера . Так что, оставаясь одними из самых интересных европейских футбольных проектов (у «Лейпцига» вообще самая молодая команда в лиге – 23,8 года), вряд ли они смогут навязать серьезную конкуренцию «Баварии». По крайней мере, в том случае, если «рекордмайстер» сам не подарит шанс. А Мюнхен их давно не дарит. Если команда Флика возьмет девятый подряд чемпионский титул, то повторит рекорд для топ-лиг, установленный минувшим летом в Италии «Ювентусом».

Тем более, что ни «Боруссия», ни «Лейпциг» не стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном. «Шмели» подписали контракты с Тома Менье и 17-летним Джудом Беллингемом (за него «Бирмингем» получил 26 млн евро), а также взяли в аренду у «Реала»18-летнего Рейньера , но лишились одного из главных заводил на правом фланге Ашрафа Хакими .

Попытка найти в бундеслиге чемпионскую интригу – дело неблагодарное. Восемь последних сезонов салатницу стабильно брала «Бавария», вне зависимости от того, кто ею руководил – Юпп Хайнкес, Хосеп Гвардиола, Карло Анчелотти, Нико Ковач или Ханс-Дитер Флик . А уж сейчас, когда мюнхенцы выглядят вообще неузявимыми, выиграли Лигу чемпионов и переписали множество рекордов, кажется немыслимым представить другого победителя бундеслиги-2020/21. «Бавария» на данный момент - сильнейший клуб мира.

Трио фаворитов, если не случится чуда, вряд ли выпустит из рук три первых позиции. Остальным придется бороться за оставшуюся путевку в Лигу чемпионов между собой. В прошлом сезоне до последнего тура спор вели «Байер» и Менхенгладбах, и нет причин полагать, что в их гонку кто-то сможет по-настоящему вмешаться.

Обе команды качественно укомплектованы, а возглавляют их уже зарекомендовавшие себя тренеры Петер Бош и Марко Розе. Немец набрался опыта в Зальцбурге и всего за сезон поставил менхенгладбахцам мощный, концептуальный футбол. Леверкузенцам придется труднее – летом их покинул один из главных немецких талантов Кай Хаверц, да и продажа Кевина Фолланда вряд ли сделала болельщиков счастливее.

Навязать борьбу им попробует «Герта», пережившая очень странный сезон. На летнем трансферном рынке берлинцы были не так активны, как полгода назад, но состав у них по меркам бундеслиги хороший, так что многое будет зависеть от вдохновения Бруно Лаббадиа, сделавшего себе имя работой в «Байере», «Гамбурге» и «Вольфсбурге». Он пришел только в апреле и сходу не успел разобраться в командных проблемах, но в нескольких играх прослеживались будущие перспективы. Например, в предпоследнем туре берлинцы уже вмешались в распределение мест в Лиге чемпионов, одолев «Байер» (2:0), которому в результате и не хватило этих очков.

ПРИЩЕЛЬЦЫ ИЗ ВТОРОЙ БУНДЕСЛИГИ

«Арминия», «Штутгарт»

В элиту вернулся «Штутгарт», последний раз пропускавший чемпионат Германии аж в сезоне-1976/77. Швабы, обладая самым сильным составом в лиге, провели неоднозначный сезон, провалились в октябре-ноябре, пережили смену тренера, чередовали крупные победы (6:0 над «Нюрнбергом») и поражения (2:6 от «Гамбурга») и окончательно вскочили на вторую позицию во второй бундеслиге всего за три тура до конца.

Их наставник 42-летний Пеллегрино Матараццо набирался необходимого опыта прямо по ходу сезона. Ранее он на таком уровне самостоятельно не работал, зато в «Хоффенхайме» был помощником Юлиана Нагельсманна и Альфреда Шредера (в новом сезоне будет помогать Рональду Куману в «Барселоне»). Так что школа у итало-американца хорошая, хотя задача непростая – удержаться в бундеслиге со вторым по молодости составом (24 года). Впрочем, в Германии нередко именно такие коллективы и выстреливают.

А вот настоящей сенсацией во второй бундеслиге стала «Арминия». Обладая всего девятым по стоимости составом (19 млн против 81 млн у «Штутгарта»), она провела очень классный сезон – больше всех забила, меньше всех пропустила и с 15-го тура никому не отдавала первую строчку, опередив ближайшего преследователя на 10 очков.

Заслуга в этом, безусловно, принадлежит опытному главному тренеру Уве Нойхаусу, помогавшему в Дортмунде еще на стыке веков Маттиасу Заммеру, Михаэлю Скиббе и Удо Латтеку. В сезоне-2001/02 не без помощи Нойхауса «Боруссия» становилась чемпионом Германии. При нем во второй лиге «Арминия» почти во всех матчах использовала схему 4-3-3 и играла в яркий атакующий футбол. 32-летний Фабиан Клос стал лучшим бомбардиром (21 гол в 33 матчах), а 24-летний Марсель Хартель – вторым в списке ассистентов (13 передач).

ГОНКА БОМБАРДИРОВ

Роберт Левандовски («Бавария»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д)

После отъезда Вернера составить конкуренцию Левандовски, забившему в прошлом чемпионате 34 гола в 31 матче, способен только один человек. Речь о норвежском вундеркинде Холанде, который, перейдя в «Боруссию» из «Зальцбурга» зимой, моментально вписался в немецкий футбол. 13 голов в 15 матчах - результат тоже выдающийся. Впереди у Холанда первый полный сезон в бундеслиге. И есть ощущение, что их перестрелка с Левандовски может превратиться в спор за звание обладателя европейской «Золотой бутсы»-2020/21. Хотя в этом соревновании у нападающих из других топ-чемпионатов имеется изначальное преимущество - благодаря дополнительным четырем турам. Именно поэтому «Золотую бутсу» у Левандовски в минвушем сезоне увел Чиро Иммобиле из «Лацио».

ОЖИДАЕМЫЕ ПРОРЫВЫ

«Герта»

Чуть ли все клубы бундеслиги переживали в свой истории какой-нибудь яркий период. Пожалуй, пришла пора испытать минуту славы и «Герте». В команде собраны хорошие футболисты, а в каждой линии есть свои лидеры. В нападении должен раскрыться 21-летний бразилец Матеус Кунья. Он приехал в команду зимой и в 11 турах бундеслиги набрал 7 очков (5+2) по системе «гол плюс пас».

В центре обороны есть опытный бельгиец Дедрик Бойята и 23-летний Жордан Торунаринья. А в среднюю линию из «Лиона» приехал перспективный опорник Люка Тусар. И это помимо уже известных Кшиштофа Пентека, Доди Лукебакио и седьмого бомбардира прошлого сезона Джона Кордобы, купленного у «Кельна».

За мудрость и опыт в команде отвечают 35-летний вратарь сборной Норвегии Руне Ярстейн, 33-летний чемпион Германии в составе «Вольфсбурга» Петер Пекарик и 30-летний Владимир Дарида. Вполне боевой коллектив для того, чтобы как минимум навести шороху. Тем более, что Лаббадиа знает, как это делается.

Джованни Рейна («Боруссия» Д)

В бунеслиге можно ткнуть в любую команду и обязательно найдешь молодого талантливого футболиста, не очень известного широкой публике, но готового выстрелить в стартующем сезоне. В «Боруссии» таких на целый состав. К тому же в Дортмунде знают, как развивать юниоров и не стесняются доверять им. Так, в первом раунде Кубка Германии уже успел отличиться 17-летний атакующий полузащитник Рейна.

У парня интересная судьба. Он сын хорошо известного всем экс-вратаря «Ман Сити» Клаудио Рейны, с 2007 года живущего и работающего в США. Родился в Англии, но имеет американское и португальское гражданства. Прошлым летом приехал в «Боруссию» из академии «Нью-Йорк Сити», где спортивным директором трудился его отец, и уже в прошлом сезоне успел записать на свой счет три результативных действия – забил в Кубке «Вердеру» и отдал по голевой передаче в матчах с «Лейпцигом» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов, хотя отыграл за год около 400 минут.

Перспективы юниора громко заявить о себе, с учетом амбиций и умения клуба продвигать молодые таланты, очень приличные. Даже при том, что конкуренция в «Боруссии» будет запредельной.

ГЛАВНЫЕ МАТЧИ СТАРТОВОГО ОТРЕЗКА СЕЗОНА