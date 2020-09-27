Слухи о кончине «Локомотива» оказались сильно преувеличенными

Совсем недавно ходили разговоры о том, что ЦСКА в это трансферное окно продаст 22-летнего полузащитника Кристияна Бистровича. Хорват долгое время не мог доказать, что достоин места в основе, а его выходы на замену большей частью оставались незаметными. Но в предыдущем туре Бистрович вступил в игру со скамейки во втором тайме и стал автором единственного гола в гостевом матче армейцев с «Уфой». Хавбек тогда заменил Константина Марадишвили, который встречу 9-го тура с «Локомотивом» пропускал из-за перебора желтых карточек. Благодаря этому Кристиян, очевидно, и появился, наконец, в основе красно-синих. Но лучше бы для команды Виктора Гончаренко его в ней не было...

Главный тренер ЦСКА при счете 0:1 уже собирался менять легионера на Федора Чалова, ожидавшего паузы для выхода на поле. Бистрович висел на желтой, которую схватил в самом начале матча, неумышленно, но грубо сфолив против соперника. А на 59-й минуте умудрился получить второй «горчичник», забыв о всякой осторожности. Причем сделал это в атаке, что только усиливает подозрения в непрофессионализме. Когда твоя команда уступает в счете, а ты не имеешь права играть неосторожно, такие оплошности ничем нельзя оправдать. ЦСКА играл лучше соперника и в первом тайме, несмотря на пропущенный гол от Федора Смолова, и в начале второго, а удаление шансы на успешный исход для армейцев значительно понизило.

Тем более что «Локомотив» в последних матчах не пропускает. Игра с ЦСКА стала четвертой подряд, в которой железнодорожники отыграли на ноль. После провальной встречи с «Ахматом» в пятом туре, когда красно-зеленые проиграли дома 2:3, Марко Николич сумел заставить свою команду аккуратно играть сзади. Вот и в матче с одним из лидеров «Локо» не давал сопернику много шансов в атаке. Пожалуй, единственный убойный момент был у ЦСКА на 84-й минуте, когда после прострела Георгия Щенникова непонятным образом не попал в ворота Чалов метров с пяти.

Джокер армейцев Чидера Эджуке финтил до штрафной, но на ударную позицию если и выбирался, то с помехами. Никола Влашич не получал свободы для творчества, а его пушка разрядилась лишь раз, когда хорват бил с разворота под перекладину, но Гилерме был начеку. В целом же гости с армейской атакой справились. Что наверняка было неожиданным для многих экспертов и специалистов.

35 минут ЦСКА провел в меньшинстве, что, конечно, не могло не отразиться на игре хозяев. А было бы интересно посмотреть, что представляет собой нынешний «Локомотив» против команды, которую так нахваливали – и по делу - в последних матчах из-за ее креативных действий в атаке, в равных составах. Бистрович такой возможности не предоставил. Но это не отменяет заслуг соперника.