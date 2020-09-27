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Слухи о кончине «Локомотива» оказались сильно преувеличенными
27 сентября 23:01
автор: Дмитрий Кузнецов

Слухи о кончине «Локомотива» оказались сильно преувеличенными

Обозреватель «Советского спорта» делится впечатлениями от просмотра центрального матча 9-го тура РПЛ ЦСКА – «Локо» (0:1).

Совсем недавно ходили разговоры о том, что ЦСКА в это трансферное окно продаст 22-летнего полузащитника Кристияна Бистровича. Хорват долгое время не мог доказать, что достоин места в основе, а его выходы на замену большей частью оставались незаметными. Но в предыдущем туре Бистрович вступил в игру со скамейки во втором тайме и стал автором единственного гола в гостевом матче армейцев с «Уфой». Хавбек тогда заменил Константина Марадишвили, который встречу 9-го тура с «Локомотивом» пропускал из-за перебора желтых карточек. Благодаря этому Кристиян, очевидно, и появился, наконец, в основе красно-синих. Но лучше бы для команды Виктора Гончаренко его в ней не было...

Главный тренер ЦСКА при счете 0:1 уже собирался менять легионера на Федора Чалова, ожидавшего паузы для выхода на поле. Бистрович висел на желтой, которую схватил в самом начале матча, неумышленно, но грубо сфолив против соперника. А на 59-й минуте умудрился получить второй «горчичник», забыв о всякой осторожности. Причем сделал это в атаке, что только усиливает подозрения в непрофессионализме. Когда твоя команда уступает в счете, а ты не имеешь права играть неосторожно, такие оплошности ничем нельзя оправдать. ЦСКА играл лучше соперника и в первом тайме, несмотря на пропущенный гол от Федора Смолова, и в начале второго, а удаление шансы на успешный исход для армейцев значительно понизило.

Тем более что «Локомотив» в последних матчах не пропускает. Игра с ЦСКА стала четвертой подряд, в которой железнодорожники отыграли на ноль. После провальной встречи с «Ахматом» в пятом туре, когда красно-зеленые проиграли дома 2:3, Марко Николич сумел заставить свою команду аккуратно играть сзади. Вот и в матче с одним из лидеров «Локо» не давал сопернику много шансов в атаке. Пожалуй, единственный убойный момент был у ЦСКА на 84-й минуте, когда после прострела Георгия Щенникова непонятным образом не попал в ворота Чалов метров с пяти.

Джокер армейцев Чидера Эджуке финтил до штрафной, но на ударную позицию если и выбирался, то с помехами. Никола Влашич не получал свободы для творчества, а его пушка разрядилась лишь раз, когда хорват бил с разворота под перекладину, но Гилерме был начеку. В целом же гости с армейской атакой справились. Что наверняка было неожиданным для многих экспертов и специалистов.

35 минут ЦСКА провел в меньшинстве, что, конечно, не могло не отразиться на игре хозяев. А было бы интересно посмотреть, что представляет собой нынешний «Локомотив» против команды, которую так нахваливали – и по делу - в последних матчах из-за ее креативных действий в атаке, в равных составах. Бистрович такой возможности не предоставил. Но это не отменяет заслуг соперника.

Смолов забил, Бистрович удалился, «Локо» выиграл дерби у ЦСКА (видео)

На «Локомотив» перед игрой не ставили. Николичу вменялось в вину, что он не смог выстроить игру в атаке. Хотя при замене Юрия Семина серба презентовали как специалиста, который поставит яркий атакующий футбол. Но его проблесков в предыдущих турах не обнаруживалось. Как и в первые полчаса матча с ЦСКА. По забитым мячам железнодорожники в начале второго десятка в лиге. С учетом воскресного дерби у команды 9 голов – ровно по одному за игру.

Однако бросать много камней в огород преемника Палыча по этому поводу вряд ли уместно. От одной из лучших линий полузащиты в лиге, которая была у «Локомотива» еще на старте сезона, в настоящий момент остались ножки да рожки. Алексей Миранчук продан в «Аталанту», Дмитрий Баринов выбыл надолго из-за тяжелой травмы, не мог сыграть в дерби и Гжегож Крыховяк. Все это – лидеры национальных сборных России и Польши, и такие потери вряд ли безболезненно мог пережить даже Семин.

Николичу проигрывать было нельзя. Поражение отбрасывало его команду от лидирующей тройки на 7-8 очков, что отрядило бы клуб в категорию прочных середняков. Учитывая, что в октябре у «Локо» начнется Лига чемпионов, такое отставание отыгрывается очень тяжело, ведь с серьезными кадровыми проблемами справляться на два фронта нереально. Тем более что никакого усиления железнодорожники пока не получили, несмотря на все уверения со стороны гендиректора клуба Василия Кикнадзе. Летние приобретения против ЦСКА в основной состав не попали. И это лучшим образом говорит о качестве футболистов, которых накупило руководство клуба. Переход же Марио Манджукича, по последним данным, на грани срыва.

Так что Николич пока выжимает из своих подопечных, пожалуй, максимум возможного в плане результата. Не имея преимущества перед соперником в центре поля, «Локомотив» сумел зацепиться за свои шансы в атаке. Смолов помимо гола еще дважды сотрясал каркас ворот Игоря Акинфеева, и провел, вероятно, свой лучший матч в чемпионате, хотя в первые полчаса был совершенно незаметен.

Но запоминается, как известно, последнее. «Локомотив» почти догнал ЦСКА, Смолов вновь заставил говорить о себе. Железнодорожники куда живее, чем думалось о них перед дерби.

Турнирная таблица РПЛ

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Слухи о кончине «Локомотива» оказались сильно преувеличенными
Слухи о кончине «Локомотива» оказались сильно преувеличенными
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