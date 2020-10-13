Молодежная сборная России разгромила Латвию и впервые с 2013 года пробилась на Евро (видео)

ПОСЛЕДНИЙ ШАГ

После разгрома Эстонии (4:0) сборной России оставалось сделать последний шаг для выхода в финальный раунд чемпионата Европы. Главный тренер Михаил Галактионов не смог задействовать в игре с аутсайдером группы Латвией нескольких важных игроков. Наиль Умяров и Игорь Дивеев из-за травм даже не были вызваны (что не помешало армейцу выйти в основе в товарищеском матче ЦСКА), как и давно не имевший игровой практики Николай Рассказов, а Матвея Сафонова прямо по ходу сборов забрал в первую национальную команду Станислав Черчесов.

Предыдущий матч показал, что даже без группы лидеров молодежка осталась по-спортивному злой и сильной, а единственной заменой в основе по сравнению с той встречей стало появление спартаковца Александра Максименко. Однако и латвийцы, несмотря на статус аутсайдера, считались крепким орешком – больше двух мячей в нынешней кампании они не пропускали, а дома отбирали очки у Болгарии (0:0), Сербии (2:2) и Эстонии (1:1).

ПОЙМАЛИ КУРАЖ

Суператакующий состав россиян (всего два профильных защитника – Павел Маслов и Роман Евгеньев) с ходу захватил инициативу и еще в первом тайме открыл счет. Классно сработало армейское трио Федор Чалов – Наир Тикнизян – Константин Кучаев. Первый обыгрался со вторым на левом фланге, последовала подача, которую метким ударом головой по высокой траектории замкнул находящийся осенью в огне Кучаев. Этот гол был забит единственным ударом в створ в первом тайме. Впрочем, хозяева вообще ни разу не попали по воротам Максименко.

⚽ Наир Тикнизян сделал подачу в штрафную, а Константин Кучаев головой отправил мяч в сетку ворот сборной Латвии.



📺 #ЛатвияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР

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📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/EDz4WyZN8E — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2020

К счастью, после перерыва нашим парням быстро удалось удвоить преимущество. На помощь пришла домашняя заготовка при розыгрыше стандарта. Даниил Лесовой подал со штрафного от бровки, Чалов на ближней штанге головой скинул мяч дальше, и Евгеньев с линии вратарской расстрелял Нилса Пуриньша. Оба гола были забиты после удачной игры на втором этаже.

⚽ Даниил Лесовой навесил в штрафную со стандарта, Федор Чалов сделал скидку на Романа Евгеньева, который пробил под перекладину.



📺 #ЛатвияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r

📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/7ORUxeMXIY — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2020

После этого хозяева развалились и позволили Лесовому довести счет до разгромного – в стиле Лоренцо Инсинье полузащитник чуть сместился слева в центр и прицельно покатил мяч в дальний угол.

Затем дважды мог забивать Вячеслав Грулев, отличный момент имел Маслов, а точку поставил вышедший на замену Александр Ломовицкий, разыгравший отличную комбинацию с Денисом Макаровым и Магомедом-Шапи Сулеймановым. Соперник отыграл один матч только в компенсированное время, за считанные секунды до финального свистка.

ДО ВСТРЕЧИ В МАРТЕ

Благодаря этому успеху молодежка четвертый раз в своей истории, второй в XXI веке и первый с 2013 года отобралась на чемпионат Европы. Поляки, чей матч с Болгарией стартовал позже, отстали уже на семь очков при всего одном матче в запасе. Такой расклад команде Галактионова подарила команда Сербии, обыгравшая в пятницу нашего главного преследователя с минимальным счетом.

Финальный раунд Евро (в нем впервые примут участие 16 команд) пройдет в двух странах – Венгрии и Словении. Изначально он должен был состояться 9-26 июня, но из-за переноса взрослого Евро УЕФА серьезно изменил даты, разбив концовку кампании на два этапа – групповой пройдет 24 – 31 марта, плей-офф 31 мая – 6 июня.

Это значит, что времени на подготовку к матчам в группе у россиян почти не будет, поскольку с 28 февраля по 21 марта (предположительно, точные даты будут известны позднее) запланированы четыре тура чемпионата России. Минимум практики официальных матчей – также не лучший расклад, особенно если в группе (в плей-офф выходят по две лучшие команды квартета) нам достанется сборная, представляющая топ-5 европейских чемпионатов. Там зимняя пауза традиционно заметно короче, чем в России.

Если россиянам удастся пробиться в плей-офф, их ждут еще максимум три игры, начиная с четвертьфинала. К этим матчам подготовиться будет проще, однако это сулит неудобства для первой сборной, которая начнет подготовку ко взрослому Евро во второй половине мая.

Наверняка Станиславу Черчесову приглянется кто-то из молодежки, в которой полно основных игроков клубов РПЛ – например, Дивеев, Иван Обляков, Кучаев, Евгеньев, Максименко, Даниил Уткин. Сафонов уже получил вызов в первую команду. Но до того, как молодежка завершит свое выступление на Евро, Черчесов игроков заполучить не сможет. К тому же не исключено, что футболист, на которого он рассчитывает, банально получит повреждение и выпадет из обоймы...

Отборочный турнир Евро-2021 (игроки не старше 21 года). Группа 5

Латвия - Россия - 1:4 (0:1)

Голы: Кучаев, 28 – 0:1. Евгеньев, 51 – 0:2. Лесовой, 54 – 0:3. Ломовицкий, 85 – 0:4. Лусиньш, 90+2 – 1:4.

Латвия: Пуриньш, Балодис, Бирка, Минкевич, Гринберг (Дашкевич, 58; Лусиньш, 83), Озолиньш, Савельев, Соловейчик, Зеленков (Варслава, 58), Кокин (Скопенко, 74), Тонышев (Кипст, 83).

Россия: Максименко, Маслов, Евьеньев, Тикнизян, Голубев, Лесовой (Ломовицкий, 65), Кучаев (Уткин, 65), Обляков, Глебов (Макаров, 81), Грулев, Чалов (Сулейманов, 68).

Предупреждения: Соловейчик, 7. Голубев, 16. Озолиньш, 24. Обляков, 47. Евгеньев, 63. Ломовицкий, 70.

Судья: Тараев (Эстония).

Россия - 23 очка (10 матчей), Польша - 16 (8), Болгария - 14 (8), Сербия - 12 (10), Эстония - 5 (9), Латвия - 4 (9).