Владимир Пономарев: Дзюба – не Юрка Севидов и не Боря Копейкин. «Зенит» не победит «Брюгге»

«В НАШЕ ВРЕМЯ ПЕРЕД «ДИНАМО» НАКАЧЕК НЕ БЫЛО»

- Владимир Алексеевич, как в ваше время проходила в ЦСКА подготовка к матчу с «Динамо», были ли какие-то накачки перед дерби?

- Совершенно ничего подобного – обычный календарный матч чемпионата. Естественно, на установке говорилось, что нужно выиграть. Но по-другому и быть не могло. Затем объявляли наш состав, примерный состав «Динамо» и давали задание каждому игроку – как против кого из соперников играть.

- У «Динамо» сейчас новый тренер Сандро Шварц, хотя на воскресной игре он пока не присутствовал. Какие были ожидания перед матчем?

- Известное правило, что после смены тренера команда обычно выдает две-три хороших игры. Все бегают, стараются, как будто им укол сделали в заднее место. Футболисты хотят показать новому тренеру, что не зря получают деньги. Либо наоборот - команда проваливается.

Сейчас у динамовцев получился провал. Потому что их игра в обороне – ни в какие ворота! Защитники не понимают, во что они играют. Видимо, считают что главное - запугать соперника. Как результат, совершенно справедливое удаление этого чудака (Романа Евгеньева. – Прим. ред.), который сделал абсолютно ненормальный подкат. Поэтому работы в «Динамо» непочатый край.

Что касается ЦСКА – то все добротно и стабильно. Команда хорошо укомплектована, каждый занимается своим делом. Победа 3:1 по делу.

«ХОРОШО, ЧТО МАРИО НЕ БЫЛО»

- Но не было Марио Фернандеса и Хердура Магнуссона – двух основных защитников…

- Это хорошо, что Марио не было. Он все время бежит вперед, оголяет свою зону. За него все время нужно отрабатывать. Сколько из-за этого голов пропустили? С Бельгией тогда Марио убежал вперед, оголил зону, бросил своего нападающего, а затем даже не побежал за ним, и нам забили. И никто ничего не сказал, только и слышно: «Какой молодец, Марио!»

Да меня убрали из сборной за то, что с моего фланга гол забили, это мы со сборной Швеции играли! Я ушел за «своим» нападающим на другой фланг, а нам забили. Вот мне претензии и предъявили: «Зачем ты покинул зону?!» Отвечаю: «Мой же участвовал в атаке, мог получить передачу». В ответ: «Надо было головой думать, в своей зоне оставаться». А если б из-под меня мой нападающий забил… Страшно представить, что было бы.

- Тренерскому штабу армейцев в связи с этими потерями пришлось экспериментировать в защите…

- И ничего, отлично отработали, закрыли свои зоны, и все было в порядке. Это в наше время у соперников было по четыре нападающих. Обязательно были фланговые форварды, которые так терзали. А если твой подопечный покинул свою зону и ушел на другой фланг, что тогда делать? Бежать за ним? Я уже привел пример, чем для меня это закончилось в матче за сборную.

Черт знает чего ждать от таких крайков, как Игорь Численко или Слава Метревели! А сейчас – лафа, крайних нападающих нет, они вымерли, как мамонты. Никто тебя не обыгрывает. Закрывай свою зону и отдыхай. Не жизнь, а парк культуры и отдыха.

«В ЕВРОПЕ ИГРАЮТ В ДРУГОЙ ФУТБОЛ»

- В четверг ЦСКА стартует в Лиге Европы. Выйти из группы удастся?

- Трудно сказать, очень ровная группа. Многое зависит от первого матча. Играем в Австрии с «Вольфсбергом». Посмотрел - у них 4 очка после четырех туров. Но это ни о чем не говорит, в Австрии очень сильный чемпионат. Однако шансы выйти в плей-офф у нас есть.

- Что скажете по поводу «Зенита»? Начинают питерцы дома с «Брюгге».

- Мне кажется, «Брюгге» не обыграют. Как-то натужно «Зенит» выглядит в последнее время. И Дзюба сдал, прошел период везения. А вообще, Артем - не Юрка Севидов и не Боря Копейкин, далеко ему до этих нападающих.

- «Локомотив»? Такое впечатление, что без шансов, учитывая состав группы. Начинают в Зальцбурге с «Ред Буллом», затем «Бавария» и «Атлетико».

- Согласен, шансов мало – за Лигу Европы зацепиться бы. Оборона в «Локо» - совсем никуда. Зря они Юрку (Семина. – Прим. ред.) убрали. Я с ним разговаривал, у него большие разногласия возникли с руководством. Ему навязывали игроков, которые ему были не нужны. Видимо, там откаты большие были.

Там еще «Бавария» и «Атлетико», говорите? Это без шансов. Мы играем совсем в другой футбол, в Европе по-другому играют. Мы слишком долго разыгрываем мяч, оборона успевает вернуться.

Расписание матчей еврокубков

Лига чемпионов

20 октября

19.55 (мск)

«Зенит» - «Брюгге»

22.00

«Ренн» - «Краснодар»

21 октября

19.55

«Зальцбург» - «Локомотив»

Лига Европы

22 октября

22.00

«Вольфсберг» - ЦСКА