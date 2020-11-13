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Британия нанесла последний удар. Как Англия предприняла попытку отобрать у России ЧМ-2018
13 ноября 07:00
автор: Юрий Волохов

Британия нанесла последний удар. Как Англия предприняла попытку отобрать у России ЧМ-2018

Ровно шесть лет назад, 13 ноября 2014 года, комитет по этике ФИФА завершил расследование по поводу чистоты выборов стран, получивших право принять чемпионаты мира-2018 и 2022.

«Комитет по этике не нашел никаких нарушений (на основе расследования) соответствующих правил и норм», – говорилось в пресс-релизе Международной федерации футбольных ассоциаций.

Рассмотрение вопроса заняло больше года. За это время были опрошены десятки свидетелей, собраны аудиозаписи, запротоколированы показания ответственных лиц, всего набралось около 200 тысяч страниц материалов. Вывод комиссии был однозначен: подтасовок, фальсификаций не зафиксировано, давления на членов исполкома ФИФА ни Россия, ни Катар не оказывали.

Расследование по данному поводу инициировала британская сторона. Однако после проведенного расследования именно к Футбольной ассоциации Англии (FA) у Комитета по этике ФИФА возникло немало вопросов. В связи с методами, которые использовались родоначальниками футбола в предвыборной борьбе.

Как отмечалось в документе, Англия пыталась заручиться поддержкой на тот момент вице-президента ФИФА тринидадца Джека Уорнера, проведя в Великобритании тренировочный сбор молодежной сборной Тринидада и Тобаго и организовав ужин стоимостью в 55 тысяч долларов для Карибского футбольного союза. Таким образом, был нанесен ущерб имиджу ФИФА и процессу выборов.

В Англии немедленно отреагировали на обвинения: «Футбольная ассоциация Англии не была заранее уведомлена о результатах расследования. Хотим отметить, что мы провели честную заявочную кампанию и не принимаем критики касательно целостности и честности нашей заявки», – было сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

«НИЧЕГО ПРО ЭТО НЕ СЛЫШАЛ»

Экс-глава РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков считает, что это расследование было настолько не существенным и не заслуживающим серьезного внимания, что он даже ничего про него не слышал.

– Ерунда какая-то, что за расследование? Ничего про это не слышал, – категоричен Вячеслав Иванович.

– Но только по итогам этого расследования можно было уже выдохнуть и твердо сказать, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России.
– Это стало ясно 2 декабря 2010 года, когда российская заявка победила. И никакое расследование тут ни при чем. Россия победила, Англия получила всего два голоса, чуть больше набрали Испания и Португалия. Испанцы очень хотели заполучить чемпионат, а вот португальцы не слишком.

Что касается Бельгии и Нидерландов, то они незадого до этого провели чемпионат Европы, поэтому у них не было никаких шансов.

– Кого мы считали главным соперником?
– Вначале – англичан. Но они построили свою тактику на критике нашей заявки. К тому же плохо продвигали свою заявку, мало с кем встречались. Считали, что раз они родоначальники футбола, значит, уже фавориты. А подобная тактика гибельна, вот англичане и получили два голоса.

В третьем туре мы победили с большим преимуществом Испанию и Португалию. Активную кампанию вели только испанцы, португальцы были мало заметны.

– Вот англичане и отправили, назовем его так, донос, на Россию в ФИФА. Пытались использовать последнюю возможность отобрать у нас чемпионат.
– Повторяю, впервые слышу об этом расследовании. Решение о проведении чемпионата мира было принято исполкомом ФИФА. При чем здесь какая-то комиссия? Это какая-то закулисная борьба, которая не имела большого резонанса.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Заявка России победила на выборах 2 декабря 2010 года, опередив совместные заявки Бельгии и Нидерландов, Испании и Португалии, а также Англии.

Церемония проходила в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе.

Для определения страны-хозяйки понадобилось три тура голосования. В первом туре вылетели Бельгия/Голландия, во втором – Англия, в третьем – Испания/Португалия.

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