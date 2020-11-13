Девушка дня. Лина Якупова — футболистка московского «Локомотива»

Девушка начала свою карьеру в «Россиянке» в 2007 году. Позже она выступала за такие клубы, как «УОР-Россиянка», «Звезда», «Зоркий», «Кубаночка», «Юность Москвы», «Спарта-Свиблово». С 2018 года является игроком московского «Локомотива».

За столичную команду провела 52 матча, в которых забила 14 голов.

Выступала за молодежную сборную России. В2008 году в матче против команды Молдавии забила семь голов, а игра завершилась со счетом 19:0. В 2009 году выступала за сборную России на Универсиаде в Белграде, где россиянки заняли пятое место.

В национальной сборной России дебютировала 8 июня 2018 года в отборочном матче чемпионата мира против Англии, отыграв первый тайм. Свой первый гол за сборную забила 7 ноября 2019 года в матче с молодежной сборной Швеции.

Имеет тренерскую лицензию «С». В середине 2010-х годов работала с командой девочек московского «Спартака» и входила в тренерский штаб юношеской сборной России (2000 г.р.).