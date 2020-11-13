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Черчесов беспокоился за рейтинг ФИФА. Россия потеряла очки и оказалась на краю пропасти
13 ноября 11:55
автор: Иван Сергеев

Черчесов беспокоился за рейтинг ФИФА. Россия потеряла очки и оказалась на краю пропасти

После ничьей в товарищеской встрече с Молдавией (0:0) сборная России опустилась в мировом рейтинге европейских команд с 19-го места на 20-е.

Что перед матчем с молдаванами, что после у главного тренера россиян Станислава Черчесова постоянно спрашивали о значении рейтинга ФИФА для нашей национальной команды. Главный тренер давал уклончивые ответы - дескать, мы решаем задачи в комплексе. И о рейтинге думаем, и об итоговом месте в группе Лиги наций.

Ничья с Молдавией, разумеется, на Лигу наций никак не повлияла. Ведь это была товарищеская игра. А вот рейтинговые очки наши в Кишиневе потеряли. Было 1480, стало 1476. Вроде бы «минус» небольшой, но этого хватило, чтобы Россию опередила Словакия, которая в стыковом матче за путевку на Евро-2020 победила в Белфасте в овертайме Северную Ирландию.

Теперь среди европейцев именно словаки - девятнадцатые, а мы - двадцатые. Это самая граница второй корзины при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022. А выпасть в третью корзину - значит заполучить при жеребьевке в свою группу не одну, а сразу две более сильные, чем наша, согласно рейтингу ФИФА, команды. Следовательно, заметно осложнить задачу занять в группе одно из первых двух мест, гарантирующих путевки либо в финальную стадию мирового первенства, либо в стыки.

Пробиться в стыки можно, и завалив в следующем году основной отбор на ЧМ. Но для этого нужно выиграть этой осенью свою группу Лиги наций. Так что Черчесов прав, говоря о решении задач «в комплексе». В предстоящих выездных матчах с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября) сборная России будет биться и за рейтинговые очки ФИФА, и за первое место в группе ЛН.

Пока мы лидируем в группе, опережая на очко Венгрию, которой играть с теми же соперниками (только не в гостях, а дома). Накануне, 12 ноября, мадьяры завоевали путевку на Евро-2020, совершив чудо-камбкэк в матче с Исландией (2:1 с двумя голами на 90-х минутах). Понятно, что они эмоционально опустошены. С другой стороны, венгры могли поймать кураж, на котором в состоянии смести и Турцию, и Сербию (последняя, наоборот, подавлена после проигрыша по пенальти шотландцам).

Главным же преследователем команды Черчесова в рейтинге ФИФА стала Ирландия. Ей предстоят матчи Лиги наций против Уэльса и Болгарии. И хотя ирландцы уже не имеют шансов подняться из дивизиона В в А, они будут бороться за то, чтобы не занять в группе последнее место и не вылететь в дивизион С.

Напомним, что по окончании групповой стадии ЛН-2020 рейтинг ФИФА «заморозится» до декабрьской жеребьевки отбора ЧМ-2022. В Европе он пройдет целиком в 2021 году. Участники будут разбиты на десять групп. Именно поэтому первые двадцать европейских сборных рейтинга и сформируют первые две корзины. На данный момент позиции России достаточно надежны - отрыв от Ирландии комфортный, да и со Словакией, Турцией и Сербией мы идем почти вровень. Однако если пока что 4-матчевая безвыигрышная серия команды Черчесова увеличится на два матча, велик риск рухнуть в пропасть.

Именно так можно назвать для наших третью корзину жеребьевки чемпионата мира в Катаре.

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