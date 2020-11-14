«Еду я на BMW, смотрю – рядом Армен Борисович на «Ниве». Ловчев – о Джигарханяне

«АРМЕН БОРИСОВИЧ ГОВОРИТ: «ЖЕНЯ, ДАВАЙ ФУТБОЛ ВМЕСТЕ ПОСМОТРИМ»

В советское время футбол у театральных людей был в почете. Разыгрывался чемпионат Москвы среди театров. Так вот, в театре Маяковского была довольно сильная команда, а Армен Борисович у них был кем-то вроде тренера.

Как-то однажды мы пересеклись с Джигарханяном в Златоусте. Это было летом 1982 года. Я находился в Златоусте по делам, а театр Маяковского приехал в город на гастроли.

Актеров поселили в лучшую гостиницу города «Малахит», я тоже в ней жил. Как-то утром в ресторане гостиницы Армен Борисович увидел меня: «Жень, а ты чего тут делаешь?». Я сказал, что приехал по делам. А в это время шел чемпионат мира в Испании. Как раз наши должны были в этот день играть. Армен Борисович говорит: «Давай сегодня вечером вместе футбол посмотрим».

Честно говоря, не помню, с кем наши тогда играли. Посмотрели мы матч, и пошли в ресторан – посидеть, поговорить. Время была довольно позднее, администрация гостиницы в 11 вечера закрывала ресторан для посетителей. Но не для артистов, они как раз после 11 и шли на поздний ужин. Возможно, чтобы меньше привлекать внимание. В труппе много знаменитых на всю страну актеров, а Златоуст город не очень большой, приездом знаменитостей не избалован.

Сидим мы с Арменом Борисовичем, заходят Светлана Немоляева и Александр Лазарев. Проходя мимо нашего столика, они приостановились и так чинно, слегка склонив головы: «Армен Борисович, доброй ночи». Он в ответ тоже поприветствовал знаменитую семейную пару. И говорит мне: «Вот такой аристократизм нас и погубит».