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«Еду я на BMW, смотрю – рядом Армен Борисович на «Ниве». Ловчев – о Джигарханяне
14 ноября 15:00
автор: Юрий Волохов

«Еду я на BMW, смотрю – рядом Армен Борисович на «Ниве». Ловчев – о Джигарханяне

Сегодня утром на 86-м году жизни скончался Армен Джигарханян. Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев вспоминает великого актера и человека.

«АРМЕН БОРИСОВИЧ ГОВОРИТ: «ЖЕНЯ, ДАВАЙ ФУТБОЛ ВМЕСТЕ ПОСМОТРИМ»

В советское время футбол у театральных людей был в почете. Разыгрывался чемпионат Москвы среди театров. Так вот, в театре Маяковского была довольно сильная команда, а Армен Борисович у них был кем-то вроде тренера.

Как-то однажды мы пересеклись с Джигарханяном в Златоусте. Это было летом 1982 года. Я находился в Златоусте по делам, а театр Маяковского приехал в город на гастроли.

Актеров поселили в лучшую гостиницу города «Малахит», я тоже в ней жил. Как-то утром в ресторане гостиницы Армен Борисович увидел меня: «Жень, а ты чего тут делаешь?». Я сказал, что приехал по делам. А в это время шел чемпионат мира в Испании. Как раз наши должны были в этот день играть. Армен Борисович говорит: «Давай сегодня вечером вместе футбол посмотрим».

Честно говоря, не помню, с кем наши тогда играли. Посмотрели мы матч, и пошли в ресторан – посидеть, поговорить. Время была довольно позднее, администрация гостиницы в 11 вечера закрывала ресторан для посетителей. Но не для артистов, они как раз после 11 и шли на поздний ужин. Возможно, чтобы меньше привлекать внимание. В труппе много знаменитых на всю страну актеров, а Златоуст город не очень большой, приездом знаменитостей не избалован.

Сидим мы с Арменом Борисовичем, заходят Светлана Немоляева и Александр Лазарев. Проходя мимо нашего столика, они приостановились и так чинно, слегка склонив головы: «Армен Борисович, доброй ночи». Он в ответ тоже поприветствовал знаменитую семейную пару. И говорит мне: «Вот такой аристократизм нас и погубит».

«ДРУЖБА ДЖИГАРХАНЯНА И СИМОНЯНА НАСЧИТЫВАЕТ ДЕСЯТИЛЕТИЯ»

Я считаю своим отцом, и не только футбольным, Никиту Павловича Симоняна. Никиту Павловича и Армена Борисовича связывает многолетняя дружба, они всегда следили за успехами друг друга, переживали друг за друга. Никита Павлович часто ходил в театр на спектакли с участием Джигарханяна. И вместе они выбирались на футбол. Мне даже как-то на глаза попалась фотография, на которой Симонян и Джигарханян сидят вместе на трибуне на каком-то матче.

Вспомнил еще одну историю. Еду я как-то по Садовому на своей BMW, смотрю – в соседнем ряду Армен Борисович на скромной «Ниве». Я ему посигналил, он меня увидел, опустил стекло и помахал мне рукой. Я сделал то же самое.

У Джигарханяна и Симоняна есть общий хороший друг Артур Согомонян. Он всегда поддерживал обоих, он – меценат. Это Артур фактически спонсировал театр Джигарханяна. Видимо, всей организацией похорон Армена Борисовича будет заниматься Артур.

Я обязательно приду проститься с великим актером и человеком Арменом Борисовичем Джигарханяном.

Панихида состоится утром 17 ноября в его театре, а похороны пройдут на Ваганьковском кладбище.

источник: «Советский спорт»
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